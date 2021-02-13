Несколько вопросов к статье депутата думы Югры Рината Айсина об Алексее Навальном

Читатель siapress.ru Mobii отреагировал на блог депутата думы Югры Рината Айсина про Алексея Навального. Приводим этот комментарий с редакторской правкой.

Что ж, Ринат так-то клевый чувак, но, раз решил подискутировать, то окей. Учитывая, что депутат сургутский, то можно и «по-пацански»:

По пунктам.

1. «Внимательно следил все эти годы за его расследованиями, технической подготовкой его соратников, качеством сюжетов, фактами, которые трудно получить простому гражданину», – простому гражданину легко как законно получить выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРН, на которых, как правило, основаны расследования, так и нелегально – купив любую базу данных в даркнете.

2. «Вывел на площади наших городов нетрудовой класс: не людей с жизненным опытом, с образованием, с ответственностью перед близкими, а в основном юное поколение», – кто там НЕтрудовое, и почему вы юное поколение считает глупее старых хапуг единороссов?

3. «У меня вопрос: «Что дальше?». Что предлагает «мученик» Навальный дальше нашему народу», – те же антикоррупционные законы, против которых единороссы выступают в полном составе.

4. «По-моему, его целью является дестабилизация положения в огромной стране», – дестабилизация, это когда люди мирно выходят, а Росгвардия бьет их дубинками.

5. «РАСЧЕЛОВЕЧИВАНИЕ образа власти, так как тронуть человека нельзя, а «нечеловека» – можно», – куда уж больше ее расчеловечить, если прямо сейчас 95-летнего деда используют в пиар-целях в нелепом деле о клевете?