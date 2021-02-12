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​Что предлагает россиянам «мученик» Навальный? По-моему, расчеловечивание власти и дестабилизацию в стране

Чего добивается Навальный своими фильмами и уличными акциями

​Что предлагает россиянам «мученик» Навальный? По-моему, расчеловечивание власти и дестабилизацию в стране
Фото со страницы автора в Facebook

Несколько слов о Навальном и его акциях.

Многие подписчики считают, что эта тема закрыта для комментирования депутатами от «Единой России».

Внимательно следил все эти годы за его расследованиями, технической подготовкой его соратников, качеством сюжетов, фактами, которые трудно получить простому гражданину. Но в последний год появилось четкое ощущение, что я являюсь зрителем «хорошо спланированного и спродюссированного сериала».

Многие мои знакомые ждут продолжения. Но данный «сериал» совсем не юмористический, – уже сейчас он вышел за пределы ютуба на улицы и вывел на площади наших городов нетрудовой класс: не людей с жизненным опытом, с образованием, с ответственностью перед близкими, а в основном юное поколение, которое живет в клиповом мышлении, которому нужны эмоции и адреналин.

Итоги мы все увидели.

У меня вопрос: «Что дальше?». Что предлагает «мученик» Навальный дальше нашему народу – совсем не ясно.

По-моему, его целью является дестабилизация положения в огромной стране, РАСЧЕЛОВЕЧИВАНИЕ образа власти, так как тронуть человека нельзя, а «нечеловека» – можно.

Самое сложное – менять ситуацию демократическим путем, находясь внутри власти, являясь его составляющей, постоянно доказывая, аргументируя, присутствуя, влиять и быть услышанным всей вертикалью. Успевать общаться с людьми, помогать, разбираться в бумагах, снова и снова доносить мнение своего избирателя и ставить его в приоритет перед другими, но этим они заниматься не хотят.


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Сегодня в 18:06, просмотров: 33, комментариев: 0
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