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​Избили детей. И что?

В Сургуте двух маленьких детей госпитализировали с тяжелыми травмами. В трагедии обвиняют отца одно из детей. Наказание понесет не только он. Но что будет дальше?

​Избили детей. И что?
Фото: pixabay.com

Любое ЧП с детьми будоражит и читателей, и все ведомства

И все жаждут крови. Мать, непременно, суку, – растерзать. Отца/сожителя – конечно, на кол. Педиатра и медсестру – уволить. Участкового – лишить премии. А сотрудников соцслужбы… Тоже уволить.

Прокуратура, следователи и суд обязательно справедливо накажут всех ответственных за судьбу детей. А потом следующих избитых детей, и следующих убитых. Зло неискоренимо. Особенно, если его не искоренять.

Избитым в Сургуте детям, если врачи справятся с последствиями их травм, очень повезло. Все случилось слишком рано, чтобы они запомнили пережитое. У них есть шанс на то, чтобы обрести нормальную семью. И я хочу верить, что так и будет.

Но скольким детям не успеют помочь из-за того, что система направлена не на человеческую жизнь, а на статистику?

Ведь внешне все у нас правильно. За судьбой детей следят сначала педиатры, потом детсады, потом школы. Есть органы опеки, инспекция по делам несовершеннолетних.

Но они не справляются. По простым причинам: рутина, слишком много подопечных на одного сотрудника, слишком много бумажной работы, слишком сильно начальство выносит мозг не по сути, а для отчетов. Я представляю, что работа в системе так выматывает, что у ответственных не остается сил на сочувствие и гуманизм.

Такие трагедии происходят, как под копирку. Я уверена, что медсестра посещала новорожденного ребенка. И в дни, когда она приходила, в доме все было в пределах нормы. Никто же не думает, что домашний тиран всегда ходит пьяный и с битой? Можно даже предположить, что медсестра или соседи заметили неладное и сообщили в полицию. И что должны были сделать в полиции? Вместе с органами опеки забрать детей и ограничить родителей в их правах? И испортить статистику? Ага. Сейчас прям. В нашей прекрасной стране детские дома должны пустеть изо дня в день. Наверняка, это прописано в каком-нибудь национальном проекте. И тут уж – видим цель, не видим преград.

Наблюдаю за возбужденными делами, комментариями администрации и прокуратуры… И такое ощущение, что стог сена с иголкой внутри встал и ищет иголку вокруг себя. Каждый раз.

Большинство семей, которые принято причислять чуть ли ни к среднему классу – маргинальны. А домашнее насилие в нашем обществе – норма. Вот когда эти истины ужаснут всех, тогда, наверное, что-то изменится.

Пока избитые (или даже убитые) дети никого не ужасают. Слишком часто такое случается. Публику эти истории будоражат, так же как растерзанные котятки, а ответственных ужасают не ЧП, а то, что придется писать очередные отчеты по этим ЧП.


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Сегодня в 15:48, просмотров: 194, комментариев: 2
Комментарии:
Лубягин Игорь
не нравится
Сегодня в 16:21
А в этом виновато советское воспитание. "Батин ремень" и так далее, вот эти все жлобские понятие. Матюки, затрещины, "лещи". С этого всё начиналось. С советского поганого мироустройства.
Сергей Б Лубягин Игорь
не нравится
Сегодня в 17:21
И как же это «советское поганое мироустройство» тебя на свет такого умного произвело, что ты теперь аж в мэры метишь?

Ты не Игорь – ты «Иван, не помнящий родства». Который к тому же не гнушается за счет «советского поганого мироустройства» жить вместе со всей Россией. И в Сургуте в том числе, который был построен во времена «советского поганого мироустройства».

И статистику почитай и сравни на досуге проблемы детей в семьях во времена «советского поганого мироустройства» и сейчас, во времена «процветающего капитализма». И посмотри сколько во времена «процветающего капитализма» детей в детских домах оказалось, как во времена гражданской войны. И как во времена «процветающего капитализма» дети из этих детских домов бесследно пропадают, предположительно для расчленения на органы.

Для вас Лубягин интернет зачем сделали, только для того чтобы на «советское поганое мироустройство» в комментариях плеваться?
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