В Сургуте двух маленьких детей госпитализировали с тяжелыми травмами. В трагедии обвиняют отца одно из детей. Наказание понесет не только он. Но что будет дальше?

Любое ЧП с детьми будоражит и читателей, и все ведомства

И все жаждут крови. Мать, непременно, суку, – растерзать. Отца/сожителя – конечно, на кол. Педиатра и медсестру – уволить. Участкового – лишить премии. А сотрудников соцслужбы… Тоже уволить.

Прокуратура, следователи и суд обязательно справедливо накажут всех ответственных за судьбу детей. А потом следующих избитых детей, и следующих убитых. Зло неискоренимо. Особенно, если его не искоренять.

Избитым в Сургуте детям, если врачи справятся с последствиями их травм, очень повезло. Все случилось слишком рано, чтобы они запомнили пережитое. У них есть шанс на то, чтобы обрести нормальную семью. И я хочу верить, что так и будет.

Но скольким детям не успеют помочь из-за того, что система направлена не на человеческую жизнь, а на статистику?

Ведь внешне все у нас правильно. За судьбой детей следят сначала педиатры, потом детсады, потом школы. Есть органы опеки, инспекция по делам несовершеннолетних.

Но они не справляются. По простым причинам: рутина, слишком много подопечных на одного сотрудника, слишком много бумажной работы, слишком сильно начальство выносит мозг не по сути, а для отчетов. Я представляю, что работа в системе так выматывает, что у ответственных не остается сил на сочувствие и гуманизм.

Такие трагедии происходят, как под копирку. Я уверена, что медсестра посещала новорожденного ребенка. И в дни, когда она приходила, в доме все было в пределах нормы. Никто же не думает, что домашний тиран всегда ходит пьяный и с битой? Можно даже предположить, что медсестра или соседи заметили неладное и сообщили в полицию. И что должны были сделать в полиции? Вместе с органами опеки забрать детей и ограничить родителей в их правах? И испортить статистику? Ага. Сейчас прям. В нашей прекрасной стране детские дома должны пустеть изо дня в день. Наверняка, это прописано в каком-нибудь национальном проекте. И тут уж – видим цель, не видим преград.

Наблюдаю за возбужденными делами, комментариями администрации и прокуратуры… И такое ощущение, что стог сена с иголкой внутри встал и ищет иголку вокруг себя. Каждый раз.

Большинство семей, которые принято причислять чуть ли ни к среднему классу – маргинальны. А домашнее насилие в нашем обществе – норма. Вот когда эти истины ужаснут всех, тогда, наверное, что-то изменится.

Пока избитые (или даже убитые) дети никого не ужасают. Слишком часто такое случается. Публику эти истории будоражат, так же как растерзанные котятки, а ответственных ужасают не ЧП, а то, что придется писать очередные отчеты по этим ЧП.