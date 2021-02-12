Владимир Браташов — о том, на что следует поменять проект эстакады в сургутском парке «За Саймой»

Борьба за эстакаду и попытки получить часть парка «За Саймой» под коммерцию идет с 90-х годов. Но тогда, кроме общественности, администрация города в лице комитета по природопользованию и экологии, меня и поддержка главы города Александра Сидорова противостояла этому.

После 2010 года начались попытки реванша. Последнюю отвергли два-три года назад, тогда для этого в Сургут приехали депутат Госдумы Александр Сидоров и я. Комитет по природопользованию и экологии и Сургутский государственный университет, было видно, были не в состоянии это сделать. А в 2020 году комитет вообще ликвидировали.

Будьте уверены, под благими целями будут продолжаться искажать то, что сделано раньше, — в частности, земельный участок под ботанический сад, водохранилище, был отведен комитету по природопользованию и экологии… Парк и водохранилище на Сайме — это самостоятельные объекты.

В водохранилище на Сайме вложены сотни миллионов рублей (набережные, плотины, очистка), и затраты стоят на балансе. Осталось дочистить верховья водохранилища, и округ причастен только к выделению денег — но можно и из местного бюджета это делать. Но если надо согласовывать с округом, то пусть согласовывают — против не будут.

За эстакаду будут бороться, потому что это большие деньги. Никакую транспортную проблему она не решает. А эти деньги лучше направить на окончание очистки верховьев водохранилища, дороги и набережной по левому берегу левого рукава Саймы, набережной по правому берегу среднего рукава и набережной по правому берегу правого рукава.

И главное — сделать водохранилище постоянно действующим. Вот тогда получим уникальный объект. Знаю точно: от Урала до Чукотки такого природного объекта нет ни в одном городе.