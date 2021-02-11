Администрация Сургута не выполнила свои обещания о развитии парка «За Саймой»

8 февраля в Сургуте впервые прошли публичные слушания по проектам планировки и межевания территории парка «За Саймой». Тема эта в городе резонансная. Именно общественность и сыграла первую скрипку в судьбе парка, в определении концепции парка и нахождения в нем одного из главных объектов – Ботанического сада. Наша концепция (мне выпала судьба стать одним из активистов этой самой общественности) основывалась (и основывается!) на простом принципе: сохранить парк «За Саймой» как природную экосистему с минимальным вторжением в нее.

Как нам казалось, все это удалось. Год назад рабочая группа утвердила эскизный проект, который удовлетворил и нас, активистов Ботанического сада, привлеченную общественность от администрации и, собственно, саму администрацию. Теперь очевидно, что эта удовлетворенность нынешней администрации была видимостью, а общественность – и карманную, и неофициальную – просто использовали.

Сначала немного об истории конфликта.

Эту историю конфликта действующей власти и общественности по поводу Ботсада я описала, правда, в иносказательной и, надеюсь, нескучной форме, еще два года назад. Статья называлась «Сургутские Ботанические войны».

С тех пор прошло ровно два года. Многие скажут: а воз и ныне там. Действительно, те незначительные работы, которые мы сейчас наблюдаем в парке, мало вяжутся с картинками, которыми пестрит интернет, если «забить» в Гугле : «Проект парка За Саймой». Хочу уточнить, между прочим, что работы эти начались без утверждения рабочего проекта и общественных слушаний, проходят с нарушением эскизного проекта, поврежденными соснами и кедрами. Страшно представить, что будет, когда строительство коммуникационных трасс пойдет внутрь леса…

Мне как участнику событий и представителю другой стороны баррикад иногда намекают (в том числе высокопоставленные представители власти) – чего мы палки в колеса вставляем? Дескать, чего тормозите процесс преображения парка?

Во-первых, наша рабочая группа (во всяком случае, мои соратники) очень активно работала все это время. Более того, инициировала большинство заседаний. Думаю, если бы не группа, эскизный проект появился гораздо позже. А появился он в декабре 2019-го. В феврале 2020-го мы его утвердили. Не берем в расчет последний год: с марта 2020-го всякая оффлайн деятельность прекратилась, и коммуникацию с проектировщиками мои соратники вели через интернет переписку.

Во-вторых, в проектировании центрального природного городского объекта как нигде важен принцип: семь раз отмерь.

Вот так и дошли мы до недавних публичных слушаний.

Итак, что мы обнаружили в опубликованных администрацией материалах по проекту межевания парка и расположенных на них объектов? Мы обнаружили, что объекты некапитального строительства, заложенные в эскизном проекте, вдруг превратились в капитальные. И, внимание! Инвестиционные! Вот видео по этому поводу – выступление Артема Кириленко, заместителя председателя городской думы и члена рабочей группы:

Мы обнаружили также, что и Ботанический сад в проекте, выставленном на общественные слушания, не подразумевается!

Сетей тепло-водо-электроснабжения там не заложено. Ботанический сад не отнесен к объектам образования и просвещения. Более того, по своему функциональному назначению он никак не отграничен от парка «За Саймой». Вот выступление на общественных слушаниях Глеба Кукуричкина, активиста проектной группы, общественника и научного руководителя проекта «Сургутский ботанический сад»:

Зато, согласно проекту, представленному на общественные слушания, в нашем центральному парке, оказывается, водятся кроты, гадюки(!), нельма и таймень в Сайме, а в конце документа приведено абсурдное заключение: «Представители фауны на участке не обнаружены».

«Что же касается главного компонента парка – растительного мира, то ни о его составе, ни о его состоянии в проекте не приведены никакие конкретные данные. Составители проекта проигнорировали тот факт, что на территории Ботанического сада произрастает несколько десятков видов растений, включенных в Красную книгу, на территории парка имеются отдельные локации произрастания растений, включенных в приложение к Красной книге Югры. Все эти биологические особенности и их пространственное распределение, несомненно, должны быть основными факторами, ограничивающими любое планирование и проектирование на территории Экопарка», – пишут ученые Сургутского университета в адрес и.о. главы Анны Томазовой, назначившей слушания.

Теперь вопрос на засыпку: о чем должна была говорить на слушаниях по межеванию та самая общественность, которой хотели так грубо воспользоваться? Правильно, о сути вопроса: о тех самых объектах, которые хотели межевать.

А раз так, то резонно поднять вопрос о самой грубой ошибке этого плана межевания. Она как раз по существу. Ее обнаружил народный избранник, уважаемый в городе Валерий Шейхевич Салахов: «По генплану и кадастру Ботанический сад занимает около 15 гектаров в парке «За Саймой». А в представленном плане всего 13. Хорошо, если от Ботсада «отрезали» кусок для православного храмового комплекса, то, будьте добры, добавьте откуда-нибудь этот кусок. Люди хотят Ботанический сад. Для меня как депутата это очевидно».

От себя добавлю вот еще что. Два года назад политическое будущее нынешней команды администрации находилась на волоске. В том числе из-за конфликта вокруг парка «За Саймой». Представители этой команды искали к нам подходы, много обещали, договаривались с нами и даже просили. Одно из обещаний было — создание в Сургуте Общественного совета парка. Оно так и не выполнено. А ведь в нем и подразумевались такие люди, как Сидоров и Салахов.

Ни одно из главных действующих лиц «команды» администрации на слушания не пришло.

Ну а для нашей команды очевидно: у нас есть разговор к новому главе.

И еще. Позволю себе еще сказать то, с чем я выступила на слушаниях. Нам с вами, уважаемые сургутяне, выпала удача иметь в центре нашего индустриального и агрессивного с точки зрения окружающей среды города оазис – настоящий лес, островок природы. За который мы в ответе перед нашими детьми, людьми, которые будут жить после нас и через сто, и через 200 лет. Наша задача не испоганить его коммерческими объектами, не погубить деревья, не дать исчезнуть хотя бы одному компоненту этой экосистемы. Это главная ценность современного мира.