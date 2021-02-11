Фундаментальная проблема взаимодействия горожан и власти в Сургуте – глубокое взаимное недоверие

В конце материала про публичные слушания о межевании парка «За Саймой» я указал один из политических выводов, которые можно сделать на основании этого мероприятия. У нас есть конкретная прослойка людей, которым не просто на словах важна судьба этой территории – они даже готовы в пандемию подняться с дивана и пойти на скучное и формальное мероприятие на эту тему. Но есть еще один вывод, который я сознательно оставил в запаснике, чтобы обсудить его в этом блоге.

Он звучит так: сургутяне испытывают к городской власти нулевое, а местами даже отрицательное доверие.

Маленький тест. Что вы подумаете, если ответственный чиновник скажет: «На этих публичных слушаниях будет обсуждаться несущественный технический вопрос, который на судьбу парка «За Саймой» никак не повлияет»? М?

Сдается мне, ваши мысли прозвучат примерно так: «Ну, все, сейчас парк точно раздербанят, раздадут, кому надо, и превратят в рынок с шаурмой».

И вроде странно пенять на городскую власть, когда у нас к федеральному руководству аналогичные чувства. С какой скоростью народ, который «86 процентов за Путина», побежит скупать гречку и сахар, если тот же президент скажет: «Никаких предпосылок к дефициту продуктов у нас не имеется». Давайте признаем – мы в принципе не любим чиновников и не верим им.

НО. Не президент втыкал сургутянам высотные дома во дворах. Не какой-нибудь премьер-министр разрешал превращать маленькую пристроенную к дому аптеку в 16-этажную «гостиницу». Не губернатор подписывала бумажки, по которым ларек превращался в трехэтажный торговый центр без парковки. Это все вытворяли городские чиновники. К высшим этажам власти свои вопросы, к местной администрации – свои.

Опять же – не команда Шувалова тотально обрушила доверие к городскому руководству. Свой вклад в это отношение жителей сделали все поколения наших муниципальных служащих, а нынешняя генерация просто, видимо, не смогла / не захотела этот тренд переломить. Хотя сам Шувалов демонстрировал открытость, ходил в соцсети и вроде как даже имел неплохой рейтинг, а также прислушивался к народному гневу, что позволило избежать нескольких громких скандалов. Тем не менее, где-то народ проглядел, и – оп! – в месте, где напрашивается сквер, растет бетонное уродство, или – вуаля! – на речном фасаде города разрешают построить пачку многоэтажек. Я уж молчу про фейковые голосования о проектах благоустройства, псевдообсуждение концессии теплосетей, которое в итоге вылилось в кулуарную борьбу за право администрации принимать подобные соглашения без разговора с думой и общественностью, и так далее.

Тут надо добавить, что недоверие это взаимное. Власти всех уровней, несмотря на демонстрируемый пиетет и призывы «прислушиваться к гражданам», недолюбливают народ за вечное недовольство, критику, позиционирование чиновников в качестве «воров» и «бездельников» (нельзя сказать, что муниципальные и госслужащие в этом абсолютно неправы – все же далеко не все чиновники заслуживают плохого отношения и негативных ярлыков). А уж если находятся какие-то активисты, которые «мешают работать» и вечно лезут не в свои дела – то вообще атас – значит, их кто-то нанял, чтобы портить имидж прекрасных управленцев. Собственно, самое яркое проявление недоверия государства по отношению к гражданам – это постоянно сжимание института выборов до минимума.

Как вы понимаете, постоянно взаимодействовать с субъектом, которому ты не веришь и которого недолюбливаешь – это стресс. Это повышает цену каждой транзакции – народ не верит чиновникам, чиновники не верят народу, и каждый бесконечно, доходя до абсурда, перепроверяет друг друга, и по итогам, даже если не находит ничего плохого, все равно обвиняет своего визави в чем-нибудь гадком. Представьте, что вы ходите в магазин и вынуждены сверять стоимость КАЖДОЙ своей покупки с ценником на прилавке и в чеке – а вдруг обманули? Вот плюс-минус примерно так мы и взаимодействуем с нашей властью. Двусторонне.

К чему я. Нынче мы живем в волшебное время, когда можно каждую свою добрую фантазию облекать в красивую упаковку «а вот бы новый глава…». Мне кажется, одной из задач, которую должно перед собой поставить очередное поколение руководителей администрации – взаимное повышение доверия с гражданами. Чтобы люди не находились в перманентном ожидании какой-то подлянки со стороны чиновников, а чиновники адекватно воспринимали людей с их проблемами и претензиями.

Это очень сложно (особенно, когда есть верхние этажи, которые в меньшей степени заинтересованы выстраивать какие-то отношения с гражданами). Сложнее, чем добить «самый северный 500-тысячник» или построить НТЦ за 40 миллиардов рублей. Но это было бы самым большим прорывом в политике городской администрации за минувшее десятилетие.