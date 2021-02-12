Председатель Думы Сургута Надежда Красноярова поздравляет Сургутгазстрой с юбилеем

Сегодня компания «Сургутгазстрой» отмечает 55-летний юбилей. Легендарное предприятие, созданное Приказом Министерства газовой промышленности СССР №159 от 12 февраля 1966 г. для строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности.

Трест, созданный для обустройства нефтяных месторождений, постепенно был переориентирован на строительство объектов городской инфраструктуры. И это стало судьбоносным решением для Сургута: в городе большими темпами стало возводиться не только жилье, но и социальные объекты, больницы, торговые центры. Именно благодаря Сургутгазстрою наш город в далекие 70-80-ые годы обрел славу современного индустриального города, в котором были все необходимые для этого производственные мощности – хлебозавод, мясокомбинат, домостроительный комбинат, завод железобетонных конструкций, построенные, конечно же, предприятием - юбиляром.

Перечислять можно долго, достаточно сказать, что практически все дома культуры, поликлиники, школы, университеты были построены специалистами Сургутгазстроя. Его строители воплотили наши чаяния о красивом, теплом жилье, удобных современных школах и детских садах, торжественных и величественных храмах.

У специалистов предприятия хорошо получается не только строить город, но и руководить им, находиться в центре общественной жизни. Александр Сидоров возглавлял город почти двадцать лет, три созыва депутатом городской Думы был Сергей Кандаков, два созыва - Илья Кандаков. Сегодня предприятие в Думе представляют Татьяна Калиниченко и Василий Птицын, для которых не бывает второстепенных вопросов. В каждой проблеме они скрупулёзно разбираются, потому что это проблемы их избирателей…

Строить – значит созидать. Все сотрудники предприятия – созидатели, настоящие патриоты Сургута. Более полувека они работают для того, чтобы нам с вами было удобно и комфортно жить в любимом городе. От всей души поздравляю ветеранов предприятия и всех, кто трудится сегодня с этой замечательной датой! Желаю Сургутгазстрою дальнейшего процветания, а коллективу предприятия – счастья, здоровья и успехов во всем!