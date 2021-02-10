Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут» Олег Ваховский — о выходе сотрудников с дистанта

Сотрудники «Газпром трансгаз Сургут» возвращаются к привычному режиму работы: с сегодняшнего дня в филиалах, структурных подразделениях и администрации компании отменяется квота на перевод работников на дистанционную работу. Это означает, что те, у кого есть лабораторно подтвержденный иммунитет к коронавирусной инфекции, а также работники, уже прошедшие вакцинацию, могут вернуться в нормальный режим труда.

Такое решение было принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации, на которую в большей степени влияет успешно проводимая кампания по вакцинации.

Эти меры дают результат: сегодня коллективный иммунитет в компании превысил 50 процентов. Порядка 2,5 тысячи работников уже вакцинировались и около 2,2 тысячи человек имеют антитела, подтвержденные лабораторным методом. Они могут вернуться к комфортному режиму работы.

Исключения мы делаем для сотрудников старше 65 лет, которые продолжат выполнять свои функции дистанционно, так как в Югре все еще действует режим самоизоляции для населения данной возрастной категории.

Наличие антител сотрудники подтверждают лабораторным способом на базе нашей медико-санитарной части: это удобно, поскольку нет необходимости обращаться в сторонние организации каждые три месяца (напомню, что подтверждать наличие антител к коронавирусу следует регулярно).

Несмотря на то, что газовики наконец смогут вернуться к привычному режиму работы, на производственных объектах, и вообще на всех предприятиях нашего Общества сохраняется масочный режим и термометрия.

Отмечу еще один нюанс: ранее в компании действовало ограничение на одномоментное нахождение людей в помещениях. То есть если в помещении три или четыре рабочих места, то люди, не переболевшие и не привитые, не могли трудиться на них одновременно. Приходилось разводить их графики работы. Сейчас это ограничение отменено.

На всех объектах с понедельника открылись столовые, буфеты. Это тоже свидетельствует о том, что жизнь возвращается в привычное русло.