Жители сургутского микрорайона «Строитель» десятилетиями ждут расселения

В редакцию siapress.ru обратились жители микрорайона «Строитель» с открытым письмом администрации города — сургутяне десятилетиями не могут выехать из своих ветхих домов. Мы публикуем обращение с редакционными правками.

Мы, жители микрорайона 19 «Строитель», в который раз настоятельно и требовательно обращаемся в администрацию Сургута со своей общей проблемой, которая беспокоит нас и наши семьи уже очень долгие годы и сегодня достигла пика кризиса.

Наш микрорайон — практически коренной в Сургуте, ему обязан весь новообразованный город. Дома, в которых мы живем, строились в конце 60-х годов XXвека как временное жилье — уже несколько десятилетий прошло, как они были признаны ветхими и аварийными. С 1983 года мы слышим разговоры о грядущем сносе и расселении! Но продолжаем жить в ветхом жилье, оплачивать коммунальные услуги, причем затраты на них существенно выше, чем в капитальном жилье.

По сути, все годы проживания в этих домах мы были дольщиками нашего государства под названием СССР. А в 90-е наш статус сменился: мы стали обманутыми дольщиками, потому что все программы расселения были приостановлены. А когда возобновились, оказалось, что, по словам тогдашней администрации, есть и более нуждающиеся — так мы начали пропускать вперед в очереди жильцов балков в других районах города, даже тех, кто жил в самострое (а его в свое время вообще не хотели регистрировать!), потом воинов-афганцев, потом тех, кто служил в Чечне, и так далее. Все эти годы чиновники вели с нами диалог и просили подождать с расселением еще и еще чуть-чуть — потому что живем мы в более сносных условиях, чем все вышеперечисленные….

Но разговоры о сносе и расселении, так или иначе, идут аж с 1983 года — конечно, это создает постоянную многолетнюю стрессовую ситуацию. Все эти годы при застройке участков рядом с нами представители меняющихся администраций города убеждали: вот сейчас новые дома строят именно для вас. Мы верили — нас продолжали обманывать, и в конце концов все ближайшие свободные участки земли в нашем микрорайоне были отданы под застройку домов, в которых нам, коренным строителям города, за эти более чем 30 лет так и не нашлось места.

Так, на территории снесенных домов по улице Сибирской были построены трех-четырехэтажные дома. Вновь администрация Сургута нам обещала, что эти дома возводятся именно для нашего переселения — даже рассказали, что для экономии используют дешевый кирпич с Локосовского кирпичного завода. Но дома получились настолько хороши, что некоторую часть квартир отдали льготникам, а остальное… пустили на продажу. Нам опять ничего не досталось.

К нам неоднократно обращались независимые застройщики с просьбой коллективно обратиться всем в администрацию города с предложением разрешить застройщику построить для нас в нашем же районе дома для нас. Но, не желая отдавать дорогую нашу землю, администрация снова просит нас подождать, обещает расселить наши дома в нашем же районе.

Но сегодня на все наши обращения следуют лишь бумажные отписки, которые не имеют никакого веса в наших глазах и роняющие уважение к власти города со стороны обманутых дольщиков государства. Обращаемся через СМИ к администрации Сургута: настоятельно просим изыскать возможности и нормативы для постройки на свободной территории в микрорайоне 19 многоквартирного дома или домов для расселения местных семей, которые по-прежнему ютятся здесь в ветхом жилье.