16+
Логотип Сиапресс
USD  73,8526   EUR  89,5684  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Глас народа. Мы — обманутые дольщики государства…

Жители сургутского микрорайона «Строитель» десятилетиями ждут расселения

Глас народа. Мы — обманутые дольщики государства…
Фото: siapress.ru

В редакцию siapress.ru обратились жители микрорайона «Строитель» с открытым письмом администрации города — сургутяне десятилетиями не могут выехать из своих ветхих домов. Мы публикуем обращение с редакционными правками.

Мы, жители микрорайона 19 «Строитель», в который раз настоятельно и требовательно обращаемся в администрацию Сургута со своей общей проблемой, которая беспокоит нас и наши семьи уже очень долгие годы и сегодня достигла пика кризиса.

Наш микрорайон — практически коренной в Сургуте, ему обязан весь новообразованный город. Дома, в которых мы живем, строились в конце 60-х годов XXвека как временное жилье — уже несколько десятилетий прошло, как они были признаны ветхими и аварийными. С 1983 года мы слышим разговоры о грядущем сносе и расселении! Но продолжаем жить в ветхом жилье, оплачивать коммунальные услуги, причем затраты на них существенно выше, чем в капитальном жилье.

По сути, все годы проживания в этих домах мы были дольщиками нашего государства под названием СССР. А в 90-е наш статус сменился: мы стали обманутыми дольщиками, потому что все программы расселения были приостановлены. А когда возобновились, оказалось, что, по словам тогдашней администрации, есть и более нуждающиеся — так мы начали пропускать вперед в очереди жильцов балков в других районах города, даже тех, кто жил в самострое (а его в свое время вообще не хотели регистрировать!), потом воинов-афганцев, потом тех, кто служил в Чечне, и так далее. Все эти годы чиновники вели с нами диалог и просили подождать с расселением еще и еще чуть-чуть — потому что живем мы в более сносных условиях, чем все вышеперечисленные….

Но разговоры о сносе и расселении, так или иначе, идут аж с 1983 года — конечно, это создает постоянную многолетнюю стрессовую ситуацию. Все эти годы при застройке участков рядом с нами представители меняющихся администраций города убеждали: вот сейчас новые дома строят именно для вас. Мы верили — нас продолжали обманывать, и в конце концов все ближайшие свободные участки земли в нашем микрорайоне были отданы под застройку домов, в которых нам, коренным строителям города, за эти более чем 30 лет так и не нашлось места.

Так, на территории снесенных домов по улице Сибирской были построены трех-четырехэтажные дома. Вновь администрация Сургута нам обещала, что эти дома возводятся именно для нашего переселения — даже рассказали, что для экономии используют дешевый кирпич с Локосовского кирпичного завода. Но дома получились настолько хороши, что некоторую часть квартир отдали льготникам, а остальное… пустили на продажу. Нам опять ничего не досталось.

К нам неоднократно обращались независимые застройщики с просьбой коллективно обратиться всем в администрацию города с предложением разрешить застройщику построить для нас в нашем же районе дома для нас. Но, не желая отдавать дорогую нашу землю, администрация снова просит нас подождать, обещает расселить наши дома в нашем же районе.

Но сегодня на все наши обращения следуют лишь бумажные отписки, которые не имеют никакого веса в наших глазах и роняющие уважение к власти города со стороны обманутых дольщиков государства. Обращаемся через СМИ к администрации Сургута: настоятельно просим изыскать возможности и нормативы для постройки на свободной территории в микрорайоне 19 многоквартирного дома или домов для расселения местных семей, которые по-прежнему ютятся здесь в ветхом жилье.


нравится (14) не нравится (3)
Сегодня в 11:56, просмотров: 406, комментариев: 12
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 12:19
Тут понимаешь ли у администрации города и общественников глобальные вопросы на повестке дня – реновация центрального проспекта, парк опять же – а они со своими халупами лезут.

Вот щас проспект Ленина отгрохают красиво, парк облагородят – будете ходить там, радоваться комфортной городской среде и гордиться за свой город.
Местный
не нравится
Сегодня в 13:24
А мне квартиру в центре города Сургута можно? Тоже не первый год здесьЯ
Сергей Б Местный
не нравится
Сегодня в 13:48
А у тебя халупа в центре города есть с участком ценой в десять лямов, чтобы на квартиру в центре города поменять?
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:53
А так бы построили на месте своих халуп коттеджи. Не хуже бы чем в долине нищих получилось.

Ну это я так, как в америке рассуждаю. У нас же модель американского капитализма. Или нет?
Местный Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:04
Ага, а потом к земле ещё по несколько тысяч душ крепостных)
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 14:06
Если реально смотреть на вещи, то переселение жильцов из «деревяшек» микрорайона на «Строителе» ( как микрорайона 1 нефтяников) длится десятилетиями. Можно найти деньги и снести ДК «Строитель», построенный из железобетона и металла и возвести новый стоимостью в 1 миллиард за бюджетные деньги, но «деревяшки»никого не волнуют в этом районе. Меняются Губернаторы Югры и градоначальники Сургута, но меняется их главные их предвыборные приоритеты- БОРЬБЫ С АВРИЙНЫМ И ВЕТХИМ ЖИЛЬЕМ И БАЛКАМИ. Тут на днях СМС радостно отрапортовали, что Сибпромстрой вошёл в ТОП 10 лучших застройщиков России. 372 тысячи м2 за прошлый год «сваяли»! Можно и порадоваться. Но для завершения вышеобозначенной борьбы этих квадратов не хватило. Значит ещё надо миллион квадратов ввести, чтобы из миллионов несколько десятков тысяч упало на переселение. Тут претендент на должность градоначальника Сургута депутат областной Думы и по совместительству член ЛДПР господин СЕЛЮКОВ вещал, что за прошлый год переселено что-то около 900 граждан. Много это или мало? А не понять! Сколько выделено квартир, сколько семей переселено? Приходится считать. Если на одного переселяемого принять 20 м3, то всего 18 тысяч2 или гипотетический МКЖД на 300 квартир. Не густо. Но хоть что-то. Что касается жителей «деревяшек» Сургута, то разумное и правильное со всех сторон решение властей было бы выделение на их «обжитой» земле на «Строителе» или в 1-и микрорайоне земельных участков и строительство одного или нескольких домов в которые нужно переселить многострадальных жителей этих пионерных микрорайонов. Почему? В своё время в советский период этих жителей не ставили на учёт, так как считалось, что они обеспечены благоустроенным жильём. Они не могли получить капитальное жилье в тех же домах ленпроекта. Далее пошли разговоры о сносе, которые длятся уже более 30 лет. Не хотелось бы чтобы их переселили в какую-нибудь «сторожуковку» в чистом поле. Ещё раз. Необходимо выделить земельный участок в 18-19-20 микрорайоне и построить адресный жилой дом для переселения все жителей деревяшек микрорайона «Строитель».
Местный
не нравится
Сегодня в 14:09
Сейчас ещё ханты и манси скажут, что мы находимся на их территории)
Дммтрий
не нравится
Сегодня в 14:10
А не пойти ли вам псевдодольщики в задницу!
С какого перепуга я должен покупать вам хаты!? Назовите хоть одну причину!
Я в бюджет деньги отчисляю для врачей, учителей и солдат!
Вам, попрошайкам, в Сокольники.... Там трава гуще!
Alkonowa1ow Дммтрий
не нравится
Сегодня в 14:35
Вопрос в земле. Жители «деревяшек» являются по факту владельцами земли. Но власти не дают оформить эту землю в общедомовую собственность. Нет закона. И жители других МКЖД также не собственники земли, на которой стоит их капитальный жилой дом. Но согласно ГК РФ собственность на недвижимость без земельного участка это не собственность в юридическом понимании, а суррогат собственности. Вся земля под «деревяшками» муниципальная и поэтому собственники жилья «деревяшек» по сути бесправны. Такие вот правила игры. Поэтому, когда городу понадобится земля они по нормам выделят им жилье и переселять как «собственников» к «черту на кулички». Такая же история в просто в космических масштабах под видом реновации творится в Москве. Из хрущевок, из центральных районов переселяют в 34 этажные дома где попало. И никто ничего не может сказать. Так что проблема всех «собственников» квартир без земли одна. Муниципалитет может этих «собственников» сносить, переселить, производить реновацию их МКЖД фактически без их согласия и без вариантов. А жителям «деревяшек» на «Строителе» может повезёт. Желаю удачного переселения!
тоже мимо проходил Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 14:45
Нет, серьезно - вам за количество знаков платят, что ли?
Дммтрий Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 14:57
Проблема этих сараев известна - это получение халявского жилья, с видом на Кремль!

Про землю - лажа! Земля под всеми одинаковая... Никто ее в частную собственность не выдает... А понятие Общедомовой - игры в демократию!

Всю алкашню Кедровскую переселили на халяву на лучшие места, а на этих печеньки закончились!
Обманутый дольщик - это трагедия! А вот все это - фуфло!.. не дам, ни одной копейки!
Alkonowa1ow Дммтрий
не нравится
Сегодня в 15:14
Нет. Земля муниципальная и это значит, что каждый житель имеет право получать доход с этой земли. Сегодня доход получает строительный бизнес. По сути переселять за счёт налогоплательщиков это неправильно. У города есть ресурс. ЗЕМЛЯ. Что мешает установить цены такие, чтобы разговоры о переселении из плоскости политической предвыборной риторики ушли в торги на аукционы на землю. И не разбрасываться землями города для ликвидации косяков застройщиков в их отношениях с обманутыми дольщиками. Просто должны быть рыночные земельные отношения. Без преференций кому-либо. «Утром деньги-вечером» земля для застройки.
Показать все комментарии (12)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Судьбу парка «За Саймой» решает общественность 1898
  2. Двух малолетних детей с тяжелыми травмами госпитализировали в Сургуте 1605
  3. Показали зубы: в Нижневартовске бродячие собаки напали на ребенка 1260
  4. ​Долгострой «Любимый» в Сургуте достроит компания «Столица» 1120
  5. ​Нижневартовские врачи избавили ребенка от 20-сантиметровой опухоли 1051
  6. ​Тысячи термо SIM-карт прописались в Югре 1030
  7. ​Надо запретить департаменту архитектуры и градостроительства Сургута давать любые согласования вплоть до смены его состава 992
  8. ​Актировка: 1-8 классы первой смены 960
  9. ​Экс-начальник Росгвардии Югры переехал в Тюмень 957
  10. ​На развод не попался. Житель Югры вспомнил советы против телефонных мошенников 893
  1. ​Спасти от самих себя 7184
  2. ​В ХМАО задержан скандальный бизнесмен 6466
  3. ​В Сургуте после ЧП в бассейне госпитализирован школьник 5783
  4. ​У членов команды Вадима Шувалова объективно немного шансов остаться в администрации Сургута 5527
  5. ​После ЧП в бассейне сургутской школы задержаны два педагога 4611
  6. Из-за подкормки бездомные собаки не пускают людей в сквер: жители Сургута бьют тревогу 4428
  7. ​Как быть успешным музыкантом в нефтяном городе? Archy Dee // ONLINE 5 февраля в 15.00 3979
  8. ​Владимир Базаров: «Рад работать в Белгородской области» 3978
  9. Югорские полицейские уберегли жителя Радужного от проблем со здоровьем // ВИДЕО 3960
  10. ​В Нижневартовске экстренно сел самолет, летевший из Владивостока в Москву 3563
  1. ​Эксперты назвали ожидаемый размер дивидендов Сургутнефтегаза 16241
  2. В Сургуте появится второй мост через Обь 13129
  3. Жителя Нижневартовска во сне порезали ножом 10421
  4. ​Людей больше, протест мирнее. В Сургуте начался митинг в поддержку Навального 10300
  5. ​Жители Нефтеюганска собирают подписи под петицией с просьбой остановить убийство животных 10097
  6. ​Немноголюдно и мирно // ВИДЕО 9734
  7. ​Аспиранты, обнимитесь раз в сто лет. Сегодня 21-й день 21-го года 21-го века 9602
  8. На югорской трассе погибли два человека 9397
  9. ​СМИ сообщили о госпитализации спикера думы Нефтеюганска из-за COVID-19 9144
  10. Причину пожара в Нефтеюганске, в котором пострадало три человека, установит прокуратура 9054

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика