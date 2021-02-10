Что на самом деле нужно сделать, чтобы спасти парк «За Саймой» и архитектурный облик Сургута

На нашумевших публичных слушаниях по межеванию территории парка «За Саймой» выступил предприниматель Владимир Самборский. Приводим основную часть его речи и ее полную видеозапись.

Объединенные Арабские Эмираты – 49 лет. Израиль – 64 года. Сингапур – 45 лет. Гонконг – 38 лет. Мы что – тупее? Дайте мне ответ, почему, например, Сидоров выкладывал плитами берег Оби? Я бился в истерике, плакал, рассказывал потом Попову, что можно сделать зону рекреации от рыбозавода до очистных сооружений, но нет – коммунистический тупик.

На этих слушаниях многие люди говорили и предлагали правильные вещи – пожалуй, кроме директора департамента архитектуры и градостроительства. Мое предложение такое – запретить ДАиГ давать любые согласования до изменения его состава, а до этого осталось совсем недолго. А в случае, если департамент что-то все же согласует – инициировать расследование всех его действий за последние два года, вплоть до выдачи разрешения на каждый киоск.

Ведь именно они согласовали это убожество – позорную главную площадь с киосками в виде букв С У Р Г У Т. Все эти непонятные цветовые решения, эти нависающие над детскими площадками здания и многое другое – ведь это кто-то согласовывает и подписывает! Вы вдумайтесь в эту шизофрению – стеклянные остановочные павильоны без дверей и с промежутком между стеклом и землей – видимо, чтобы лучше продувало, – на севере! Это как? Где такое возможно?

Вообще того, что происходит сегодня в Сургуте, просто не может быть. Я прожил в этом городе 51,5 год, и каждый вопрос, поднимаемый здесь, превращается в бесконечное обсуждение. Вместо того, чтобы сделать сказочный парк с этим нашим безумным бюджетом свыше 30 млрд рублей, мы занимаемся обсуждениями межевания, границ и так далее. Это не может продолжаться вечно.

Поэтому еще раз мое предложение – запретить департаменту архитектуры и градостроительства проводить любые согласования до конца его существования в нынешнем составе. Иначе – расследование всего, что эта структура делала в последние два года. Иначе это безумие будет продолжаться до бесконечности.