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​Зеленые войны: эпизод 1

Публичные слушания по проекту планировки и межевания парка «За Саймой» до дела не дошли

​Зеленые войны: эпизод 1
Фото: siapress.ru

В зале думы Сургута 8 февраля прошли общественные слушания, посвященные проекту межевания территории парка «За Саймой». Обсуждения длились 2,5 часа, но к единому мнению стороны не пришли. Да и до предмета обсуждения в принципе не добрались. Как в басне Крылова, каждый тянет в свою сторону: тому лыжню подавай, этому футбольное поле лишнее, другому Ботанический сад не трожь и ничего в парке не строй.

Хотя в последнем солидарны все общественники.

И хотя докладчик, представитель компании, разработавшей проект межевания, и директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сергей Солод пытались убедить собравшихся, что утверждение плана ничего не поменяет, а наоборот, поможет сдвинуть процесс с мертвой точки, общественники в этом уверены не были. «Как можно что-то межевать, если пока не ясно, что появится в парке? Где готовый проект?» — логично вопрошает член ОНФ Инна Бирук. Спустя полчаса дискуссии выяснилось, что проект все же есть, сейчас он проходит госэкспертизу.

Межевать территорию рано: есть множество замечаний, которые прежде надо устранить. В первую очередь это дорога — продолжение Комсомольского проспекта, — которая поделит парк на две части. В градостроительном плане она появилась едва ли не 20 лет назад, а значит, должна быть. Наземная она будет, или подземная, главный архитектор не знает, но убежден: отменить решение нельзя.

Точно ли нельзя? Вызов приняли депутаты. Так, Алексей Кучин обещал поднять этот вопрос и с группой единомышленников исправить ошибочные решения прошлого созыва думы, утвердившего план со скандальной дорогой, которая погубит экосистему парка.

Одним из самых ярких ораторов дискуссии стал доцент кафедры экологии и биофизики СурГУ, руководитель проекта «Ботанический сад» Глеб Кукуричкин. Он обстоятельно, по пунктам, пояснил, почему говорить о межевании парка преждевременно. Самая веская причина — обнаруженный в проекте ряд грубых ошибок, которые могут принести вред окружающей среде. Они касаются и запланированных инженерных сетей, и определения назначения ботанического сада, которое не соответствует действительности, и определения фауны парка. А всего таких причин набралось свыше десятка. «Мы не микрорайон жилой проектируем, не завод, а экопарк», — подчеркнул Кукуричкин. Аудитория аплодировала.

Говоря о будущем парке, общественники настойчиво добавляют к названию приставку «эко», как бы подчеркивая необходимость максимально сохранить этот природный оазис в центре города. Но почему для того, чтобы подчеркнуть значимость экологического объекта, нужно такое усиление значения? И зачем вообще его подчеркивать — разве это не само собой разумеющееся? Не нужны в парке «За Саймой» торговые точки, массивный общепит и нагромождение развлекательных зон. Люди уже наелись шаурмы, а детские площадки есть в каждом дворе. Лучше оставить зеленую зону, где можно слиться с природой, заняться спортом (предусмотреть беговые, велодорожки — и сделать это в первую очередь, а не третьим этапом реконструкции, до которого дело текущими темпами так и не дойдет). Привести в порядок тропиночную сеть, облагородить лесной массив, очистить водоем, именуемый рекой Сайма, и обустроить зоны рекреации — вот все, чего ждут горожане.

Мнение их было высказано. Но будет ли услышано?


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Сегодня в 14:36, просмотров: 266, комментариев: 2
Комментарии:
Albert Leonov
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Сегодня в 15:16
Опять решили поиграть в демократию, сами уже все распланировали .
Злая Эллочка
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Сегодня в 16:08
Глебушка молодец
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