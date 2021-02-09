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​Люди – не ресурс

Рост смертности россиян пугает власти только на словах

​Люди – не ресурс
Фото: pixabay.com

В 2020 году в России умерли больше двух миллионов человек. Это на 18 процентов, или 324 тысячи человек, больше, чем в 2019 году. От коронавируса умерли 162 249 человек.

В декабре в Москве смертность выросла на 56 процентов – умерли на 5 988 человек больше, чем в том же месяце годом ранее. COVID-19 в декабре в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5 891 случае. Всего в столице было зарегистрировано 16 546 смертей.

«Это избыточная смертность, которая включает в себя смертность от COVID-19. Исходя из темпов роста заболеваемости [коронавирусом в конце прошлого года], мы предполагали, что декабрь будет самым напряженным месяцем по смертности по сравнению со всеми другими месяцами года. Так и произошло. И, собственно, сложность декабря повлияла на общие годовые показатели смертности в России», - комментировала статистику вице-премьер правительства Татьяна Голикова (цитата по РБК).

То есть, если верить Татьяне Голиковой, власти предполагали, что умрут много россиян. Да тут и не надо быть великим аналитиком.

Во-первых, каждому, кто хоть раз приходилось обращаться к врачам, понимает, что с системой здравоохранения не все в порядке. А с приходом COVID-19 все «хроники» остались предоставлены сами себе, а значит их шансы уйти в лучший мир и пополнить «смертельную» статистику удвоились.

Во-вторых, на полный локдаун для сдерживания вируса в великой супердержаве средств так и не нашлось. А все эти «ограничительные меры» – ну кто над ними не смеялся? С одной стороны, закрытые на ночь рестораны и наглухо театры, а с другой – все работают. Потому что не работать – не вариант.

Давайте будем честными, так уж много россиян ходят по ресторанам и театрам? Большинство и до «карантина» там лет десять не были. В общем, я не буду перечислять все очевидные вещи, которые уже сотни раз обсудили.

Я вот о чем. Сколько было разговоров о том, что демография – НАШ приоритет. О том, что стране нужны люди. И это очень правильные слова. Люди – основной ресурс любой страны. Но для кого-то, кажется, важнее нефть, газ и алмазы. Потому что все красивые разговоры заканчиваются ростом смертности. Они как будто глазят собственные планы, да?

И вот это какое-то хихиканье в сторону Запада – «а вот у них тоже умираю». Да, умирают. Но знаете, что? Есть группы в социальных сетях, где общаются и делятся опытом те, кто хочет уехать из России. И в последнее время, после резонансных судов, активность в этих группах выросла на глазах. Все эти страны Запада легко восполнят свой потерянный ресурс за счет россиян – трудоспособных, умных, предприимчивых и смелых. А что останется России?


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Сегодня в 13:34, просмотров: 299, комментариев: 3
Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 15:00
Если в корабле под названием «Родина» течь, то умные и особенно смелые не бегут с такого корабля – они по меньшей мере пытаются заделать пробоину.

А с тонущего корабля бегут – крысы.
Albert Leonov
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Сегодня в 15:15
Рождаясь, человек стремится к смерти. Странно?
Но все что рождается, рано или поздно умирает. Закон природы. Можно конечно это пояснить с точки зрения теологии.
Скончалось больше или меньше, какая разница автору?!
Если не брать во внимание обвинения власти во всех грехах - больше никакой. Быть экспертов с дивана и самому не принимать решения, от которых зависит, просто.
А по сути, не все так просто. Много есть причин и факторов. Цифра - большая, но из чего она сложена?
С каждым годом рост смертей в результате ДТС и последствий.
Рост числа смертей от наркоты и уподребления гадостей всяких.
Как только начинается бороться государство - так вой стоит вселенский....
Надо не общую цифру брать а смотреть: как и от чего .. Где рост и что может сделать государство а что не может..
Alkonowa1ow
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Сегодня в 16:11
Осенью грядёт очередная перепись населения. Главный ресурс -это люди. И последние итоги по 2020 году не радуют. Минус 500 тысяч. Ковид не ковид, но были и более тяжелые времена в Истории России. Обратимся к статистике. Демографический рост между переписями населения СССР 1926 и1989 года составил 140 миллионов человек (или 168 миллионов человек с учетом 28 миллионов на войне и от голода). Ниже приведены факты переписи населения Российской Империи и СССР по годам:
- Перепись Российской Империи 1897 года -125 миллионов человек ( с Польшей и Финляндией);
- Перепись СССР 1926 года- 147 миллионов человек;
- Перепись СССР 1959 года - 209 миллионов человек;
- Перепись СССР 1989 года - 287 миллионов человек;
Мы видим интересные факты: в СССР устойчивый рост населения около 2,0 миллионов человек в год:
(287-147)/(1989-1926)=140/63=2,2 миллиона человек в год;
Даже если посчитать с учетом погибших на войне или от голода:
(387-147+28)/(1989-1926)= 168/63=2,7миллиона человек в год;
Рост населения в года «застоя» между переписями 1959 и 1989 годами составил:
(287-209)(1989-1959)=78/30=2,6 миллиона человек в год.
Выводы? Виновата «либеральная демократия» и капитализм.
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