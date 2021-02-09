Рост смертности россиян пугает власти только на словах

В 2020 году в России умерли больше двух миллионов человек. Это на 18 процентов, или 324 тысячи человек, больше, чем в 2019 году. От коронавируса умерли 162 249 человек.

В декабре в Москве смертность выросла на 56 процентов – умерли на 5 988 человек больше, чем в том же месяце годом ранее. COVID-19 в декабре в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5 891 случае. Всего в столице было зарегистрировано 16 546 смертей.

«Это избыточная смертность, которая включает в себя смертность от COVID-19. Исходя из темпов роста заболеваемости [коронавирусом в конце прошлого года], мы предполагали, что декабрь будет самым напряженным месяцем по смертности по сравнению со всеми другими месяцами года. Так и произошло. И, собственно, сложность декабря повлияла на общие годовые показатели смертности в России», - комментировала статистику вице-премьер правительства Татьяна Голикова (цитата по РБК).

То есть, если верить Татьяне Голиковой, власти предполагали, что умрут много россиян. Да тут и не надо быть великим аналитиком.

Во-первых, каждому, кто хоть раз приходилось обращаться к врачам, понимает, что с системой здравоохранения не все в порядке. А с приходом COVID-19 все «хроники» остались предоставлены сами себе, а значит их шансы уйти в лучший мир и пополнить «смертельную» статистику удвоились.

Во-вторых, на полный локдаун для сдерживания вируса в великой супердержаве средств так и не нашлось. А все эти «ограничительные меры» – ну кто над ними не смеялся? С одной стороны, закрытые на ночь рестораны и наглухо театры, а с другой – все работают. Потому что не работать – не вариант.

Давайте будем честными, так уж много россиян ходят по ресторанам и театрам? Большинство и до «карантина» там лет десять не были. В общем, я не буду перечислять все очевидные вещи, которые уже сотни раз обсудили.

Я вот о чем. Сколько было разговоров о том, что демография – НАШ приоритет. О том, что стране нужны люди. И это очень правильные слова. Люди – основной ресурс любой страны. Но для кого-то, кажется, важнее нефть, газ и алмазы. Потому что все красивые разговоры заканчиваются ростом смертности. Они как будто глазят собственные планы, да?

И вот это какое-то хихиканье в сторону Запада – «а вот у них тоже умираю». Да, умирают. Но знаете, что? Есть группы в социальных сетях, где общаются и делятся опытом те, кто хочет уехать из России. И в последнее время, после резонансных судов, активность в этих группах выросла на глазах. Все эти страны Запада легко восполнят свой потерянный ресурс за счет россиян – трудоспособных, умных, предприимчивых и смелых. А что останется России?