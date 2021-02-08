Много вопросов к заявленной реконструкции проспекта Ленина в Сургуте

Проспект Ленина – это лицо города. И не хотелось, что бы лицо города превратилось в вульгарную косметику «престарелой дамы». Вот устроители реконструкции анонсировали как изюминку реконструкции желание спрятать все провода под землю. Хорошо бы! Но это дорогостоящее удовольствие, я вам доложу.

А так ли уж эти «провода», на самом деле, портят лицо главной улицы города на фоне других элементов, «украшающих» фасады и крыши домов? Может наряду с этой трудоемкой работой надо выполнить другую, менее емкую и менее затратную и, главное, не за бюджетные средства. И которая не связана с закапыванием бюджетных денег в землю и в асфальт.

Понятно, любая реконструкция связана с земляными работами, перекладыванием чего-то, ремонтом чего-то и последующим восстановлением того, что раскопали и что нарушили. Так требуется по действующим нормативам, и от этого никуда не уйдешь. Однако на земляно-восстановительные работы уходят значительная сумма бюджетных денежек. А скажут ли граждане, что «после реконструкции стало лучше»?

Стало ли после реконструкции красиво и комфортно на проспекте Ленина? Вопрос пока без ответа. Понятно, что кому-то не терпится копать и строить. Но можно зайти к этой теме как к реконструкции «лица города». И здесь без темы дизайн-кода главной улицы экономической столицы Югры не обойтись.

Вот тут говорили устроители из администрации, что, мол у них проспект Ленина получится не хуже, а может быть и лучше, чем Тверская в Москве. Похвально. Но есть большие сомнения к подходу к достижению этого идеала. Вот в Москве перед реконструкцией Тверской разработан был ее дизайн-код. Есть такой «дока» в этом деле – Артемий Лебедев и его мастерская. Он и разработал дизайн-код Тверской и еще 11 улиц столицы.

А после этого стали копать, перекладывать и укладывать плитку и заниматься другой рутинной работой, но в соответствии с дизайн-кодом. В итоге, там где была автостоянка, сделали зону отдыха, цветники и клумбы. И даже только внедрив дизайн-код по фасадам и рекламе можно получить значительный эффект. А дальше и переход к земле, расширению тротуаров для пешеходов, исчезновения бордюров и так далее и тому подобное.

Есть какая-то концепция у устроителей нынешней «исторической» реконструкции проспекта Ленина? Есть ли в этих масштабных преобразованиях главной улицы – «лица города» – место дизайн-код»? Ответить пока затруднительно. Нет никаких данных и нет информации по этой теме, кроме общих рассуждений. А сейчас на стадии проектирования нужно понять, что и как они хотят делать на проспекте Ленина, кроме закапывания в землю проводов и укладки нового асфальтового покрытия.