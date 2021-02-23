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​Этот праздник – гимн доблести, чести и отваге

Председатель думы Сургута Надежда Красноярова поздравляет с Днем защитника Отечества

​Этот праздник – гимн доблести, чести и отваге

Дорогие мужчины!

От всей души поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

Этот праздник – гимн доблести, чести и отваге. Именно эти качества характеризуют настоящих мужчин – тех, кто совершает героические поступки и отвечает за свои слова, на кого можно положиться в трудную минуту.

В День защитника Отечества особых слов заслуживают те, кто связал свою судьбу с военной службой. Мы благодарны военнослужащим за то, что каждый день они рискуют своей жизнью, берегут наш покой и бдительно следят за тем, чтобы никто не потревожил сон наших детей! Огромное спасибо вам за это! Низкий поклон всем ветеранам!

Наши мужчины – надежный щит своей семьи, своего города, своей Родины. Желаю вам удачи и победы во всех делах! Смело идите только вперёд – к новым свершениям! Мира и благополучия вам и вашим близким!


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23 февраля в 10:22, просмотров: 1202, комментариев: 0
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