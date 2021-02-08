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Делаем ставки, господа

В администрации Сургута назревают большие кадровые перемены

Делаем ставки, господа

Грядущие перемены в местной мэрии обусловлены сразу двумя событиями. Во-первых, депутат думы Югры Андрей Филатов заявился на пост главы Сургута и с высочайшей долей вероятности именно он займет это кресло. Во-вторых, параллельно в отставку ушел замглавы города Владимир Шмидт – явно не последний заместитель мэра, который покинет свою должность в ближайшее время.

Новый глава – это, с высокой долей вероятности, замена команды. Иногда этот процесс идет дольше, иногда быстрее. Дмитрий Попов, например, достаточно долго менял свою команду, но обновил ее практически полностью.

Сейчас времени на раскачку нет, все будет быстро: подготовка кабинетов для новых чиновников идет вовсю. При этом, думаю, очевидные шансы не просто сохранить работу в городской администрации, а усилиться, есть у нынешнего врио Анны Томазовой. Дело даже не в том, что она работала еще при Александре Сидорове. Она может сидеть в мэрии хоть со времен Ленина, но она – опытный чиновник, который спокойно выполнял свою работу на вверенных участках, без каких-то шумовых эффектов, без выпячиваний себя. Ее назначение врио сделано для того, чтобы не дать надежд остаткам команды Шувалова. Я говорю прежде всего о таких игроках, как Владимир Шмидт, Николай Кривцов, Алексей Жердев. Судя по тому, что Шмидт пошел в отставку, уже все всё поняли.

С приходом нового главы Томазова, вероятно, станет полноценным заместителем по тому блоку, который она возглавляет, но с большим статусом и более заметным аппаратным весом. Она хорошо сделала свою работу – руководила городом два месяца без очевидных сбоев.

Что касается Жердева, то человеку такого ранга, калибра и амбиций оставаться при новом мэре будет сложно. Вероятно, он очень мучительно размышляет на эту тему, совершенно понятно, что все планы нарушены: карьерные, политические, временные.

Но с другой стороны Жердев вел важные процессы в городе: та же пресловутая концессия. Кстати говоря, неизвестно, какое отношение будет у нового главы к ней, но думаю, что данная тема не будет снята с повестки дня. Не исключено, Жердев хотел бы попытаться себя сохранить и презентовать новому главе. Возможно, он уже это делает на каких-то консультациях. Но есть ощущение, что история с отставкой Вадима Шувалова, с тем, как никому из его команды за эти полтора месяца не дали никак проявиться, никого нигде не приподняли, говорит о том, что речь идет о заходе нового главы Сургута с готовой командой, которая сейчас, вероятно, где-то кулуарно собирается. Возможно, она будет собрана не полностью, но с двумя-четырьмя ключевыми работниками.

Можно вспомнить пример с Романом Марковым, который достался Дмитрию Попову в «наследство» от Сидорова. Марков имел весьма немаленькие амбиции, он претендовал на должность главы и не был готов к тому, что это место займет Попов. Марков не успел подготовить себе запасной аэродром и вынужденно поработал на весьма непривлекательной для себя (хоть и первого зама) должности. Получается, Попову, как любому новому руководителю, на каком-то этапе просто требовался квалифицированный помощник, который знал кухню изнутри.

Если в целом и общем, с моей точки зрения, у ключевых работников бывшей команды, шансы задержаться в администрации не велики.


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Сегодня в 14:47, просмотров: 549, комментариев: 1
Комментарии:
Iriska
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Сегодня в 16:54
Это ТАМ, на Олимпе, заметны движения, им есть что делить, за что бороться, а тут, у подножья, без разницы - хоть тот, хоть другой, хоть с командой, хоть без.

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