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​Юра, мы всё восстановим!..

Любопытные скульптурные композиции нашлись на сургутском проспекте Мира. Но их надо восстанавливать

​Юра, мы всё восстановим!..
Фото: Ю.Семенков, vk.com/sursovmod

Мало кто видел любопытные архитектурные композиции на сургутском проспекте Мира, 31. Обычные сургутяне проходят мимо, а вот вандалы более наблюдательны — авангардные космические скульптуры, созданные советским скульптором Юрием Вавакиным в 1984 году, в итоге скрылись под их красками.

На необычный арт-объект обратил внимание городской паблик SURSOVMOD, посвященный советскому модернизму в Сургуте (кстати, о нем — о паблике — siapress.ru расскажет подробнее в ближайшее время). Его автор, сургутянин Юрий Семенков пишет, что скульптуры фактически представляют собой продолжение как монумента «Разорванная труба», находящегося на пересечении проспекта Мира и улицы Островского, у лицевой стороны здания «Газпром трансгаз Сургут», так и трех мозаичных панно, расположенных на соседних зданиях.

Скульптуры казались бесхозными — поэтому надежд на то, что их оперативно приведут в порядок, не было. Но пост в паблике попался на глаза волонтерам того самого «Газпром трансгаз Сургут», которые решили восстановить арт-объекты.

«Реставрация будет проводиться, когда температура стабилизируется выше нуля, — скорее всего, в конце апреля, — рассказал siapress.ru лидер волонтеров «Газпром трансгаз Сургут» Давыд Глуховский. — Для этой работы будет подобран соответствующий раствор, чтобы максимально аккуратно, не повредив лакокрасочное покрытие и мозаичное панно, удалить все граффити».

Есть опасения, что растворители краску уже не возьмут — тогда придется действовать наоборот — не оттирать, а покрывать все новым слоем краски. Естественно, подобрав все краски под цвет оригинального оформления.

По словам Глуховского, одной реставрацией малых архитектурных форм здесь дело не обойдется: также планируется облагораживание территории — покраска скамеек, заборов, качелей, уборка территории от мусора. Для памяти культурного наследия будет установлена табличка с обозначением автора, года создания и краткого описания скульптурного сооружения.

К выполнению такой работы планируется привлечение поставщика материалов без стороннего финансирования.

Скульптуры во дворе, практически никем не замечаемые — зачем их вообще обновлять, когда можно просто убрать? Автор паблика «Советский модернизм Сургута» Юрий Семенков уверен: это будет самый настоящий вандализм.

«Конечно же, демонтировать их было бы преступлением, ведь это не просто декоративная скульптура, но еще и объекты с историей, созданные известным скульптором, — прокомментировал он. — Их восстановление — это отличная возможность для города обзавестись своим мозаичным двориком (как, к примеру, в Санкт-Петербурге на улице Чайковского). И очень отрадно, что после наших публикаций в паблике «Советский модернизм Сургута» команда волонтеров ООО «Газпром трансгаз Сургут» приняла решение взяться за восстановление композиции».

Добавим, что реставрацию планируется выполнить за одну-две недели, так что к майским праздникам, возможно, стоит прогуляться и посмотреть на обновленное наследие раннего Сургута.


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Сегодня в 13:59, просмотров: 339, комментариев: 0
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