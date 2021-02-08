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​Сложно и не всем под силу…

Сегодня — День российской науки

​Сложно и не всем под силу…
Фото: nash-surgut.ru

Год науки и технологий в России, Год знаний в Югре. Словом, настало время для тех, кто учится и создает уникальные продукты, кто повышает свою квалификацию ради спасения жизни людей, и наконец, кто делает этот мир лучше, благодаря своим знаниям и умениям.

«Наука — это образ жизни, полный созидания и творчества наряду с тяжелым кропотливым трудом. Чтобы быть компетентным преподавателем высшей школы необходимы научные исследования. Это сложно и не всем под силу, но мне за последние 10-12 лет удалось это сделать», — рассказывает доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией биомеханики и кинезиологии Научно-образовательного центра Института гуманитарного образования и спорта СурГУ Сергей Логинов.

Удалось профессору и взрастить научные кадры, подготовив десять кандидатов наук, которые сегодня успешно трудятся в Сургутском госуниверситете: «К счастью, не перевелись еще талантливые ребята. Да, их мало, но они есть и их надо увлечь своей темой и личным примером».

Более того, исследования научных деятелей, затрагивающих актуальные проблемы человечества, и их нацеленность на результат будут всегда поддержаны и востребованы. Так, к примеру, на базе СурГУ создана научная школа изучения физической активности, а также разработано новое направление в области физиологии движения (кинезиологии), оздоровительной и адаптивной физической культуры. Впервые наши ученые наглядно показали, как можно влиять на повреждающую здоровье триаду факторов риска, тем самым повышая качество жизни человека в Югре.

«Мы активно внедряем наработки, полученные нами в ходе выполнения государственного задания окружного департамента образования и молодежной политики по проекту «Разработка и внедрение новых технологических решений оптимизации физической активности в условиях Югры» в практику учебного процесса при проведении занятий по физической культуре в специальных медицинских группах, Центре адаптивного спорта, а также на базе центров территориального общественного самоуправления (ТОС).

В частности, на базе ТОС-29 и ТОС-32 города Сургута мы осуществили пилотный проект по привлечению женщин к занятиям скандинавской ходьбой и впервые провели научное исследование по изучению ее эффектов с целью коррекции низкой физической активности и высокого уровня малоподвижного поведения. В результате нам удалось снизить время сидячего поведения в среднем с 6,5 часа до 3,8 чаав в день. Более того, по итогам эксперимента многие женщины стали заниматься ходьбой самостоятельно, привлекли к этому своих друзей и соседей, а часть участниц даже сдала нормы ГТО на золотой значок!» — отмечает Сергей Иванович.

По данным этих исследований будет издана монография под условным названием «Физическая активность человека на Севере». Сейчас степень ее готовности составляет 75-80 процентов, а отправить ее в печать автор планирует весной этого года. Плюс ко всему ученые завершают работу над датчиком вариабельности ходьбы. Миниатюрное устройство, которое предназначено для носки на запястье или голени человека, позволит контролировать каденцию (темп и ритм) ходьбы, определять индекс вариабельности походки и ее энергетическую стоимость. Совместно с московскими специалистами уже изготовлен опытный образец и успешно проведены испытания надежности и валидности на базеНОЦ ИГОиС СурГУ. В планах — выполнить около 1500 записей вариантов ходьбы испытуемых разного пола, возраста, роста, веса и состояния здоровья, чтобы таким образом настроить датчик на распознавание различных паттернов ходьбы в норме и при отклонениях в состоянии здоровья, в том числеи у пожилых людей.

Справка: Сергей Логинов окончил Владимирский государственный педагогический институт имени П.И. Лебедева-Полянского по специальности «биология и химия». Сегодня профессор является действительным членом международного научного общества по физической активности и здоровью (International Society of Physical Activity and Health). За время научной деятельности С.И. Логинов опубликовал 380 статей в рецензируемых журналах, цитируемых Web of Science, Scopus, РИНЦ, а также в материалах многочисленных международных конгрессов и конференций.


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Сегодня в 11:40, просмотров: 52, комментариев: 1
Комментарии:
Аванес
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Сегодня в 12:00
Это верно, не каждому учёному под силу научить пяток старушек скандинавской ходьбе и даже не каждому профессору...Да здравствует сургутская наука...и техника молодёжи

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