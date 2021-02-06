Проекта парка «За Саймой» еще нет, а городские власти уже готовы межевать землю под коммерцию

Сургутские чиновники спешат, как на пожар: город фактически без «головы», проблем выше крыши, а нам под шумок подсовывают очередную концепцию проекта благоустройства парка «За Саймой». Тема не нова, перезагрузку парка обсуждают в Сургуте с 2017 года. Действующий тогда глава Сургута Вадим Шувалов даже бросил клич в соцсетях, призывая горожан выйти со своими идеями и концепциями по реконструкции этой зоны.

«… мы постараемся сделать его таким, чтобы горожанам в нем было интересно круглый год. В идеале хотим сделать парк «За Саймой» образцом для подражания во всем округе!», – написал мэр в своем посте. Призыв был услышан, урбанист Сергей Зверьков предложил построить на реке между студенческим храмом и парком «За Саймой» трехэтажный креативный кластер, где должны были расположиться кафе и рестораны, смотровая площадка и офисы, и где по задумке автора, должны была собираться творческая богема. Свою идею активист, помнится, даже презентовал губернатору Югры Наталье Комаровой. Большой респект рабочей группе, которая выступила категорически против этого прожекта.

Но вопрос не снят с повестки дня, он периодически обсуждался и во все последующие годы. В понедельник, 8 февраля, в городской думе пройдут принципиально значимые публичные слушания, на которых будут рассматривать проект планировки и межевания главного городского парка «За Саймой». Помнятся слова Вадима Шувалова: «Узаконить этот участок, узаконить проведение тех необходимых работ, которые там нужно сделать, сопровождать это в правильном правовом русле».

Что имеем: проекта как такового никто до сего дня не видел. Но! Тем не менее, на слушаниях горожанам представят проект, уже определяющий границы земельных участков, на которых планируется размещение различных объектов: спортивные и детские площадки, административные постройки и сразу несколько кафе.

Строительство четырех или пяти заведений общепита на территории парка вызывает большое сомнение и тревогу. Во-первых, есть ли такая острая необходимость в их строительства. Ведь появление кафе вызовет цепную реакцию: следом могут появиться пивные, закусочные, и тому подобное, в итоге парк станет центром притяжение маргинальных личностей. И туда, на мой взгляд, не то, что вечером, днем будет зайти небезопасно. Вместо территории релаксации мы получим криминально опасную зону.

Во-вторых, неплохо было узнать мнение общественности Сургута по этому поводу. К слову, в 2017 году «Русское радио» уже проводило общественный опрос о судьбе парка «За Саймой» и расположившегося там ботанического сада СурГУ. Тогда известные люди города высказались однозначно: в парке ничего, даже социально значимого строить нельзя! Думаю нелишне напомнить их точку зрения.

Алексей Кучин, депутат думы города:

«Здесь должно быть место полной рекреации: тишина, покой, никаких ресторанов, музыки громкой и каруселей. Для каруселей должно быть другое место. Полно таких мест в городе! А то кафе построим, потом ресторан – и потянет за собой».

Любовь Малышкина, депутат Думы ХМАО-Югры, начальник управления экологической безопасности и природопользования аппарата управления ОАО «Сургутнефтегаз» :

«Я за сохранение Ботанического сада в составе парка «За Саймой». Это позволит сохранить традиционную экосистему и внесенную, адаптированную культуру деревьев иных, более южных широт. И тогда мы сможем гордиться своим городом, единственным, имеющим такой северный Ботанический сад».

Александр Сидоров, депутат Государственной Думы:

«Никак не пойму, в чем смысл размещать там какие-то аттракционы, учитывая нашу климатическую зону. На Сайме уже был какой-то уголок с аттракционами, ну нерентабельный! Ну не пользуется он спросом! Парк «За Саймой» рассматривался всегда как место тихого отдыха, место для релаксации. Нам удалось сохранить эти природные зеленые участки. Из всех трех представленных концепций мне видится все-таки ближе концепция, которую предложили проектировщики – Парк экзотических растений. …Речь идет именно о том, чтобы сохранить, вписать этот Ботанический сад в территорию парка. Вписать органично, чтобы Ботанический сад служил и жителям города и под те цели, под которые он создавался».

И вот в понедельник администрация города в очередной раз выходит на думу с проектом планировки излюбленного места отдыха горожан – парка «За Саймой». Думаю, пришло время активных действий. Все кому небезразлична судьба зеленой зоны Сургута, следует прийти на публичные слушания и озвучить свою позицию по этому вопросу.

Очень надеюсь, что общественники, которые ранее так рьяно выступали в защиту парка и Ботанического сада, все-таки наберутся мужества и скажут свое «фи» предлагаемому администрацией города проекту. Ну, или хотя бы обозначат свое присутствие на слушаниях. Надо прийти, сургутяне, иначе получится, как в известной поговорке: без меня – меня женили. Каждый раз, когда на обсуждение выносится принципиально важный вопрос, мы либо малодушно отстраняемся, либо, наоборот, проявляем такую невиданную активность, что готовы разнести все в пух и прах. Ломаем копья и спорим до хрипоты, не слыша друг друга. И то, и другое, как правило, работает не в нашу пользу. Впору, как сказал кто-то из наших депутатов, нас самих надо спасать от себя! Я же призываю прийти на слушания и спокойно, конструктивно, слыша других и уважая оппонентов, обсудить предлагаемый городскими властями проект. Иного пути нет, в споре, конечно, рождается истина, но иногда умирает здравый смысл.

А меня в этой истории поражает другое: почему наши чиновники вдруг так поспешно взялись продвигать своей проект? Такой темп для них вовсе не характерен – порой на решение менее важных вопросов уходят месяцы и годы, а тут, после многолетней раскачки они неожиданно проявили несвойственную им спринтерскую скорость. Джонсон отдыхает! Чтобы это все значило, тем более в ситуации, когда город более озабочен предстоящими выборами главы? Ведь спешка, как говорят в народе, нужна при ловле блох и при поносе. Насчет последнего ничего не могу сказать, а в вот что пытаются слуги народа выловить для себя в этой мутной ситуации подковерных игр – большой вопрос.