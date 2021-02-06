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​Навальный и ветеран

Очередное дело против Навального подняло в публичном поле почти забытую историю с поправками в Конституцию

​Навальный и ветеран
Фото zona.media

Навальный, как рассчитывали многие наблюдатели, не стал извиняться перед ветераном, а лишь пояснил, что его (ветерана) используют для достижения неблаговидных целей. Таким образом Навальный пошел на обострение ситуации, или говоря языком преферанса – повысил ставки.

На самом деле поведение Навального вполне логично: если он оценил ролик в поддержку поправок как холуйский, то логично, что все участники этого ролика оценены им вполне определенно. Не может быть, что все ораторы холуйствуют, но ветеран войны вне критики. Тут либо все замазаны, либо все вне критики; и Навальный выбрал верную формулу, – создатели ролика ИСПОЛЬЗОВАЛИ ветерана, воспользовавшись его престарелостью.

Более того, обострять ситуацию в прямых интересах Навального, ему надо идти до конца.

Но все это вторично, ведь самая главная новация дня – это возвращение в информационную повестку темы изменения Конституции. И сделано это было самими охранителями режима; хотя здравая логика должна заставлять табуировать ее всемерно, – ну было и было…

Тем не менее, по прошествии чуть более полугода, когда неприятный комок в горле от того голосования еще до конца не растворился, нам напоминают о нелицеприятной странице истории нашего государства.

О том, как все парламентские партии в едином порыве, одномоментно забыв процедуру, прописанную в Конституции, связанную с принятием поправок, – после обращения президента, начали фонтанировать предложениями по изменению в основной закон, а после весь плод размышлений впихнули в один законопроект.

Как после парламентарии принимали поправки к этому законопроекту с голоса, и в итоге родилась одиозная поправка Терешковой.

Как изобрели новый способ соучастия в законотворчестве – голосование, которое не является референдумом.

Как проходило трехдневное дворовое голосование, сопряженное скандалами с продажей базы персональных данных пенсионеров, а также настойчивым заманиванием на участки.

Все эти неприглядные события, после усиленного ретуширования их и заглушения, в том числе болезненным для Кремля протестом хабаровчан, возвращаются в информационную повестку дня.

Поэтому можно констатировать, что организаторы нынешнего процесса над Навальным либо абсолютно некомпетентны и зря получают зарплату, либо система в условиях отсутствия демократических способов обновления, сама провоцирует людей на более радикальные меры.

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Сегодня в 11:08, просмотров: 198, комментариев: 6
Комментарии:
tdn
не нравится
Сегодня в 12:04
Все правильно, отрицательный отбор, отсутствие конкуренции и как следствие мы видим то что видим.. И это на всех уровнях этой престарелой "вертикали".
sst
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Сегодня в 12:09
печальный цирк...
Сергей Б
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Сегодня в 13:06
Если создатели ролика использовали ветерана, то это без сомнения требует общественной и юридической оценки действий создателей ролика и их нанимателей.

Но раз уж здесь речь идет о Навальном, то чем он, оскорбивший ветерана, лучше этих самых создателей ролика и их нанимателей?

Ах да, на самом деле поведение Навального вполне логично, ведь он оценил ролик в поддержку поправок как холуйский, то логично, что престарелый ветеран которого использовали это холуй.

Ну вот я, как гражданин РФ оцениваю поведение Навального как мерзкое и вполне логично считаю, что по совокупности всех его мерзких деяний Навальный заслуживает высшей меры наказания, а именно показательный публичный расстрел.

И осмелюсь предположить, что граждан РФ с такой позицией и оценкой в отношении Навального как у меня, большинство. Так давайте же применим принципы демократии и большинством голосов поставим Навального публично к стенке, чтоб другим неповадно было. И по крайней мере одну проблему решим.

И еще как обычный гражданин я считаю, что юрист, это не диплом о юридическом образовании, приобретенный незнамо как – юрист как минимум должен обладать здравым логическим мышлением. Но вот эти вот дипломированные недоюристы и недосудьи со своим недомнением просто заполонили РФ. Вот так и живем.
Alkonowa1ow sst
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Сегодня в 13:13
Причём здесь организаторы процесса? Навальному надо следить за своим «базаром». И если он зацепил случайно за компанию уважаемого человека, то не хилый бы и извиниться. Мол, в пылу полемики это получилось. Извините и крепкого Вам здоровья. Все. Конфликт исчерпан. Существует и досудебное урегулирование при котором стороны приходят к примирению. Дело то идёт в мировом суде. Поэтому и судья Вера Викторовна Акимова, видимо, предлагала сторонам, согласно закона, заключить мировое соглашение. Неужели Навальному не стыдно судиться с 93-летним Ветераном Великой Отечественной войны, инвалидом войны, получившим ранение при защите Родины? Что делал Навальный в своей 17 лет? Косил от армии, а Игнат Артеменко в свои 17 лет участвовал в партизанском отряде №810 в Белоруссии. И после освобождения от оккупации в возрасте 19 лет в январе 1945 был призван в действующую армию, принял участие в боевых действиях и получил ранение. В мирное время продолжил службу в армии отдав службе 39 лет и вышел в отставку в 1982 году в звании полковника. Достойная биография- достойного человека. И кто такой Навальный-типичный «косяк» и «негодник». Ни дня не служивший ни на военной, ни на альтернативной, ни на гражданской службе. И ещё слово имеет. Комментарии, как говорят, излишни.
Alkonowa1ow sst
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Сегодня в 13:14
Извините. Пост автору.
Сергей Б
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Сегодня в 13:22
К сведению «демократов», если захотят обвинить меня в кровожадности.

В такой демократической стране как США смертная казнь практикуется в 28 штатах.

Или вот пример по политическим мотивам с Саддамом Хусейном: «Свергнут в апреле 2003 года в результате вторжения войск многонациональной коалиции во главе с США и Великобританией и впоследствии повешен по приговору Верховного суда Ирака».

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