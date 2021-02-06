Очередное дело против Навального подняло в публичном поле почти забытую историю с поправками в Конституцию

Навальный, как рассчитывали многие наблюдатели, не стал извиняться перед ветераном, а лишь пояснил, что его (ветерана) используют для достижения неблаговидных целей. Таким образом Навальный пошел на обострение ситуации, или говоря языком преферанса – повысил ставки.

На самом деле поведение Навального вполне логично: если он оценил ролик в поддержку поправок как холуйский, то логично, что все участники этого ролика оценены им вполне определенно. Не может быть, что все ораторы холуйствуют, но ветеран войны вне критики. Тут либо все замазаны, либо все вне критики; и Навальный выбрал верную формулу, – создатели ролика ИСПОЛЬЗОВАЛИ ветерана, воспользовавшись его престарелостью.

Более того, обострять ситуацию в прямых интересах Навального, ему надо идти до конца.

Но все это вторично, ведь самая главная новация дня – это возвращение в информационную повестку темы изменения Конституции. И сделано это было самими охранителями режима; хотя здравая логика должна заставлять табуировать ее всемерно, – ну было и было…

Тем не менее, по прошествии чуть более полугода, когда неприятный комок в горле от того голосования еще до конца не растворился, нам напоминают о нелицеприятной странице истории нашего государства.

О том, как все парламентские партии в едином порыве, одномоментно забыв процедуру, прописанную в Конституции, связанную с принятием поправок, – после обращения президента, начали фонтанировать предложениями по изменению в основной закон, а после весь плод размышлений впихнули в один законопроект.

Как после парламентарии принимали поправки к этому законопроекту с голоса, и в итоге родилась одиозная поправка Терешковой.

Как изобрели новый способ соучастия в законотворчестве – голосование, которое не является референдумом.

Как проходило трехдневное дворовое голосование, сопряженное скандалами с продажей базы персональных данных пенсионеров, а также настойчивым заманиванием на участки.

Все эти неприглядные события, после усиленного ретуширования их и заглушения, в том числе болезненным для Кремля протестом хабаровчан, возвращаются в информационную повестку дня.

Поэтому можно констатировать, что организаторы нынешнего процесса над Навальным либо абсолютно некомпетентны и зря получают зарплату, либо система в условиях отсутствия демократических способов обновления, сама провоцирует людей на более радикальные меры.

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