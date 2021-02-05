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​И они сделают нам проспект Ленина?

История с фейковым голосованием за фасады ДК «Строитель» в Сургуте важнее, чем кажется на первый взгляд

​И они сделают нам проспект Ленина?
Фото со страницы Ю.Кузнецова в Facebook

Для меня чтение блога архитектора Юрия Кузнецова о, так сказать, скрытых подробностях «голосования» по фасаду ДК «Строитель» стало своего рода откровением. Кто прошел мимо – обязательно гляньте. Не то чтобы я был высокого мнения о местных конторах, которые рисуют всякие проекты (по большей части хреновенькие), и согласовывающих это чиновниках, но тут просто за гранью добра и зла.

Выкатить на общественное голосование три проекта фасада ДК «Строитель», два из которых практически украдены, чтобы сымитировать согласие жителей и, по всей видимости, при помощи непрозрачной системы голосования и накруток одобрить заранее выбранный проект – великолепно. Из этого мы понимаем, что подобное достижимо только при помощи сговора проектировщиков и чиновников – первые готовят один настоящий проект и два фейковых, вторые организуют голосование таким образом, чтобы выиграл нужный вариант. Теперь, когда все вскрылось, есть несколько вопросов.

Первый. Как часто подобная схема проворачивалась в Сургуте? Сколько раз сладкие речи наших руководителей о том, как они прислушиваются к мнению горожан, были ширмой для такого вот обмана?

Второй. Кто конкретно, по фамилиям и должностям, несет ответственность за вот эту историю с фасадами ДК «Строитель». Хочется понаблюдать за их карьерными перспективами.

И третий. Правильно ли я понимаю, что вот эти же люди, которые устраивают фейковые обсуждения проектов с сургутянами, собираются вести глобальную реконструкцию проспекта Ленина? Если да, то вы понимаете, к чему идет дело.

Думается мне, эти три вопроса должны задать конкретным работникам администрации Сургута как минимум депутаты думы города (в виде протокольного поручения – разобраться и доложить), а также новый глава, который будет избран 27 февраля и, наверное, вступит в должность к началу марта. Для него это будет отличный стартовый кейс с разоблачением группы злоумышленников в департаменте архитектуры и градостроительства и гарантией, что при нем подобного в Сургуте не будет.

Очень надеюсь, что мы увидим логичное развитие этой истории с адекватным наказанием всех причастных.


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Сегодня в 19:21, просмотров: 275, комментариев: 4
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 20:06
Д.Щ. такой оптимист, каких еще свет не видывал.

То сургутских судей в верховный суд хотел – жизнь изменится.

Теперь на нового главу непосильные надежды возлагает.
Сергей Б
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Сегодня в 20:11
Ну ведь есть же такая поговорка: пока сам не сделаешь никто не сделает.

А то живу в Тюмени, душой в лондонском пабе, а они сделают нам проспект Ленина в Сургуте.

Конечно сделают, вот прям эти же самые люди, которые устраивают фейковые обсуждения проектов с сургутянами.

Местный Сергей Б
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Сегодня в 20:37
Верит в чудеса человек) Новый мэр, помазанник божий, отругает предыдущих негодяев, и со словами «кто ж так строит? Вот как надо», достанет из сваво портфеля пачку привезённых «правильных»проектов
Сергей Б
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Сегодня в 21:27
…пачку презервативов. Если быть точнее.
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