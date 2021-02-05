История с фейковым голосованием за фасады ДК «Строитель» в Сургуте важнее, чем кажется на первый взгляд

Для меня чтение блога архитектора Юрия Кузнецова о, так сказать, скрытых подробностях «голосования» по фасаду ДК «Строитель» стало своего рода откровением. Кто прошел мимо – обязательно гляньте. Не то чтобы я был высокого мнения о местных конторах, которые рисуют всякие проекты (по большей части хреновенькие), и согласовывающих это чиновниках, но тут просто за гранью добра и зла.

Выкатить на общественное голосование три проекта фасада ДК «Строитель», два из которых практически украдены, чтобы сымитировать согласие жителей и, по всей видимости, при помощи непрозрачной системы голосования и накруток одобрить заранее выбранный проект – великолепно. Из этого мы понимаем, что подобное достижимо только при помощи сговора проектировщиков и чиновников – первые готовят один настоящий проект и два фейковых, вторые организуют голосование таким образом, чтобы выиграл нужный вариант. Теперь, когда все вскрылось, есть несколько вопросов.

Первый. Как часто подобная схема проворачивалась в Сургуте? Сколько раз сладкие речи наших руководителей о том, как они прислушиваются к мнению горожан, были ширмой для такого вот обмана?

Второй. Кто конкретно, по фамилиям и должностям, несет ответственность за вот эту историю с фасадами ДК «Строитель». Хочется понаблюдать за их карьерными перспективами.

И третий. Правильно ли я понимаю, что вот эти же люди, которые устраивают фейковые обсуждения проектов с сургутянами, собираются вести глобальную реконструкцию проспекта Ленина? Если да, то вы понимаете, к чему идет дело.

Думается мне, эти три вопроса должны задать конкретным работникам администрации Сургута как минимум депутаты думы города (в виде протокольного поручения – разобраться и доложить), а также новый глава, который будет избран 27 февраля и, наверное, вступит в должность к началу марта. Для него это будет отличный стартовый кейс с разоблачением группы злоумышленников в департаменте архитектуры и градостроительства и гарантией, что при нем подобного в Сургуте не будет.

Очень надеюсь, что мы увидим логичное развитие этой истории с адекватным наказанием всех причастных.