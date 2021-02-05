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​В ближайшие недели нас ждут несколько принципиально важных публичных слушаний – о парке «За Саймой», правилах благоустройства и западном районе Сургута

На какие решения городской власти сургутяне могут напрямую повлиять в феврале

​В ближайшие недели нас ждут несколько принципиально важных публичных слушаний – о парке «За Саймой», правилах благоустройства и западном районе Сургута
Фото из архива автора

На февраль запланирован ряд публичных важных слушаний, которые должны быть интересны всем активным горожанам. Традиционно приглашаю принять в них участие. Вот наиболее интересные вопросы, которые, планируется обсудить с жителями города:

8 февраля в 18:15 – проект планировки и межевания главного городского парка «За Саймой»

Напомню, в ближайшие годы парк планируется основательно реконструировать (ознакомиться с концепцией развития парка можно здесь).

На слушаниях горожанам проект проект, определяющий границы земельных участков, на которых планируется размещение предусмотренных в концепции развития парка объектов (спорт, благоустройство, отдых, кафе, детские площадки, административные постройки и т.д.).

Ознакомиться с проектом подробнее можно на сайте администрации. В ходе слушаний вы сможете высказать свое мнение о проекте, задать интересующие вас вопросы разработчикам и внести предложения.

9 февраля в 18:00 – поправки в городские правила благоустройства

Напомню, именно этот документ во многом определяет внешний вид нашего города – от дворов и ларьков до центральных улиц и парков. С предлагаемыми изменениями можно ознакомиться здесь.

15 февраля в 18:00

Жителям проспекта Мира, возможно, будет интересно узнать о планах по реконструкции бывшего «Универсама №7» (проспект Мира д.45).

19 февраля в 18:00

В этот день сургутяне смогут обсудить межевание нескольких городских территорий: IV квартал (начало слушания в 18:00), микронайоны 1, 2 и 4 (начало в 18.30) и улицы 5 «з» (начало в 19.00).

Эти проекты касаются западной части города, в частности застройки новыми домами в районе улицы Набережной, ул. Энтузиастов, ул. Артема и квартала «Новин».

ВНИМАНИЕ! Для участия в слушаниях необходимо иметь при себе паспорт и маску. Вход свободный.


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Сегодня в 15:13, просмотров: 226, комментариев: 0
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