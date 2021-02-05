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​Вы знаете, почему на «голосовании» по фасаду ДК «Строитель» выиграл вариант с волнами? Потому что это был единственный не-плагиат

Два из трех вариантов фасада ДК «Строитель» в Сургуте оказались плагиатом. И «выиграл» единственный не украденный

​Вы знаете, почему на «голосовании» по фасаду ДК «Строитель» выиграл вариант с волнами? Потому что это был единственный не-плагиат
Фото admsurgut.ru и автора

Закончилось голосование по выбору фасада при реконструкции здания ГКЦ «Строитель». Результат ожидаемый: критика в социальных сетях, голосование двух тысяч человек и объявление победителя – архитектурная какофонии, стеклянного «волнистого» фасада на стальных колоннах и волнистых пилонах!

Очередной провал и театр абсурда! До последнего верил, что оглашения результатов не будет. Глас народа услышат. Голосование отменят. Сделают новое голосование и будут другие решения. Но, увы, эта процедура действительно оказалась фикцией и формальностью.

Я знал вариант-победитель, на был 90 процентов уверен. Также я вычислил варианты-пустышки, гугл помог. Рисунок фасада, цвет совпадает с точностью от 90 до 100 процентов. Эти варианты не могли стать победителями!

А поиск реального кандидата не дало успешного результата.

Хотели бы проектировщики и администрация принять указанный плагиат и воплотить в жизнь? Нет. Авторское право никто не отменял. Либо с таким плагиатом опозориться на всю страну, или подписать соглашение с зарубежным архитектором на использование замысла. Могли? Могли.

Но другой вариант дешевле, быстрее, проще. Отвратительный, но рабочий. Его и «выбрали» жители города на закрытом голосовании. Вариант «волнистого фасада» – единственный над которым «работал» человек, который называет себя архитектором. Знать, участвовать в обмане, намеренно предлагать г...но. Позор!

P.S. Антракт

Как вам финал акта? Заместитель главы Сургута Владимир Шмидт объявил итог голосования и покинул пост. Драматургия прям. Но давайте переключим внимание с «актеров» и подумаем: кто режиссер, или суфлер этого театра абсурда? А не те же лица, что играли с выбором вида железнодорожного вокзала? Очень схожи сценарии.

Только актеры менялись, режиссура осталась та же, рука мастера чувствуется. Кто при успешной реализации проекта (в том числе голосования) будет почитать на лаврах? А при провале – «сольется». А виновником выставит Шмидта, все равно он уходит.


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Сегодня в 10:07, просмотров: 449, комментариев: 6
Комментарии:
йося
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Сегодня в 11:04
Ну что, это лишь ещё одно подтверждение тупизны и головотяпства властьпридержащих "набранных по объявлению", думаю что в силу своего скудоумия для них не потребовалось большого количества смазки, либо они просто на обслуге у истинных интерисантов.
Походу да, наследство новому мэру достанется, разгребать и разгребать.
А что касается стройки, однозначно, снести и ничего не строить, расширить СКВЕР!
Alkonowa1ow
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Сегодня в 11:32
То что фасад отвратительный, не сказать ничего. Следует добавить что снесут сквер. Что фасад будет развернут к бассейну, следовательно, он займёт ещё эту территорию. И то он не учитывает общую концепцию окружающего пространства, которое возникнет позже. Создаётся впечатление, что на конкурс были выставлены работы «шабашника». Что даёт «волнистость» фасада. Оригинальность? Нет. Просто дать отличие чём-то от других надёрганных из Интернета работ. И эту парнографию выставили на конкурс с заведомо известным результатом! И даже «главный строитель» внёс свои «пять копеек». А не слабо было бы разработать оригинальную авторскую работу. Скажем так, например, чтобы очертания нового фасада напоминали старый ДК «Строитель». Какой то элемент взять из старого проекта, ту же мозаику? Я думаю, что МАСТЕР больше знает что и как сделать, чтобы заделает его узнаваемым. И предложить мог бы НЕ ШАБЛОННЫЙ ФАСАД С ВОЛНИСТОСТЬЮ И МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОЛОННАМИ, а достойную авторскую оригинальную работу.
Mobii Alkonowa1ow
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Сегодня в 11:50
снести и дк и сквер и построить многоэташку сибпромстроя
Местный
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Сегодня в 12:18
Победили волнистый фасад и одна прямая извилина)))
Alkonowa1ow Mobii
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Сегодня в 12:33
В новом Генплане таких решений «как грязи».
Iriska
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Сегодня в 12:50
Уже хоть какой-нибудь бы построили и на ремонт через год не закрыли.
Как там перинатальный поживает? не слышно?
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