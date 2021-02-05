Два из трех вариантов фасада ДК «Строитель» в Сургуте оказались плагиатом. И «выиграл» единственный не украденный

Закончилось голосование по выбору фасада при реконструкции здания ГКЦ «Строитель». Результат ожидаемый: критика в социальных сетях, голосование двух тысяч человек и объявление победителя – архитектурная какофонии, стеклянного «волнистого» фасада на стальных колоннах и волнистых пилонах!

Очередной провал и театр абсурда! До последнего верил, что оглашения результатов не будет. Глас народа услышат. Голосование отменят. Сделают новое голосование и будут другие решения. Но, увы, эта процедура действительно оказалась фикцией и формальностью.

Я знал вариант-победитель, на был 90 процентов уверен. Также я вычислил варианты-пустышки, гугл помог. Рисунок фасада, цвет совпадает с точностью от 90 до 100 процентов. Эти варианты не могли стать победителями!

А поиск реального кандидата не дало успешного результата.

Хотели бы проектировщики и администрация принять указанный плагиат и воплотить в жизнь? Нет. Авторское право никто не отменял. Либо с таким плагиатом опозориться на всю страну, или подписать соглашение с зарубежным архитектором на использование замысла. Могли? Могли.

Но другой вариант дешевле, быстрее, проще. Отвратительный, но рабочий. Его и «выбрали» жители города на закрытом голосовании. Вариант «волнистого фасада» – единственный над которым «работал» человек, который называет себя архитектором. Знать, участвовать в обмане, намеренно предлагать г...но. Позор!

P.S. Антракт

Как вам финал акта? Заместитель главы Сургута Владимир Шмидт объявил итог голосования и покинул пост. Драматургия прям. Но давайте переключим внимание с «актеров» и подумаем: кто режиссер, или суфлер этого театра абсурда? А не те же лица, что играли с выбором вида железнодорожного вокзала? Очень схожи сценарии.

Только актеры менялись, режиссура осталась та же, рука мастера чувствуется. Кто при успешной реализации проекта (в том числе голосования) будет почитать на лаврах? А при провале – «сольется». А виновником выставит Шмидта, все равно он уходит.