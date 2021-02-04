16+
Логотип Сиапресс
USD  75,7293   EUR  90,9206  

Новости

Больше новостей
Продолжите ли вы следить за отбором кандидатов на пост главы Сургута после выдвижения Андрея Филатова?
Комментировать
0
Претендентов на пост главы Сургута во втором конкурсе будет...
Комментировать
0
Будете ли вы следить за новым конкурсом на пост главы Сургута?
Комментировать
0
Участников сургутского митинга 23 января оштрафовали на 10-15 тысяч рублей. Это наказание...
Комментировать
0
Когда следует провести конкурс по отбору претендентов на пост главы Сургута?
Комментировать
0
Больше опросов

Наталья Алешкова: «Нужно было позаботиться о кадровом резерве»

Мнение бывшего заместителя главы Сургута о наборе специалистов в администрацию по объявлению

Наталья Алешкова: «Нужно было позаботиться о кадровом резерве»
Фото: siapress.ru

В сургутскую мэрию подыскивают человека на должность заместителя главы города. Новость об этом не так давно публиковал siapress.ru. Эксклюзивное предложение о работе появилось в общероссийской федеральной базе вакансий и резюме «Работа в России». В требованиях к соискателю в объявлении прописаны наличие муниципального стажа или работа по специальности, связанной с финансами и экономикой, не менее четырех лет. При этом работодатель гарантирует полный рабочий день, соцпакет и зарплату почти в 200 тысяч рублей.

О таком способе подбора персонала мы решили узнать мнение Натальи Алешковой, бывшей сотруднице администрации Сургута, также занимавшей должность замглавы: «Есть такое понятие как кадровый резерв. И все нормальные органы самоуправления заботятся о том, чтобы вырастить собственные кадры из тех сотрудников, которые уже работают в муниципальной службе или из тех граждан (это могут быть даже жители других городов), которые прошли конкурс и зачислены в кадровый резерв. Числиться в нем, значит не просто занимать определенную строчку – это серьезная работа связанная с их профессиональной подготовкой в том числе: обучение, стажировки, наставничество и много чего еще. Поэтому, если заранее не позаботились об этом, значит просто они не рассчитывали искать каких-то специалистов. Сейчас, когда они максимально избавились от профессионалов в органах власти, приходится, видимо, искать людей по объявлению».

На вопрос о том, может ли это быть простой формальной частью найма нового сотрудника на работу в мэрию, ответ нашего спикера был отрицательным. «Никаких требований закона на эту тему нет. Это только решение того человека, который руководит администрацией в данный момент», – резюмировала Наталья Алешкова.

Буквально вчера общественности стало известно о еще одном вакантном месте: из администрации ушел Владимир Шмидт. Он занимал должность заместителя главы города и курировал сферу строительства – координировал работу комитета по земельным отношениям, комитета по управлению имуществом, а также департамента архитектуры и градостроительства. Возможно, в скором времени список вакансий на федеральном портале пополнится еще одним объявлением.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 21:20, просмотров: 133, комментариев: 3
Комментарии:
Флудер
не нравится
Сегодня в 21:55
Все боятся готовить преемника, потому что вдруг преемник подсидит?
йося
не нравится
Сегодня в 22:08
Обязательно появится, а те кто получит волшебного пенделя уже знают об этом.
-"Сейчас, когда они максимально избавились от профессионалов в органах власти, приходится, видимо, искать людей по объявлению».
Не в бровь а в глаз.
Особенно в отдельно взятой убогой структурке, где рулят старые м а разматички.
Жаль Наталья Павловна, что вы в свое время не разогнали эту шушеру хотя я понимаю почему...

К чести Натальи Павловны скажу, ею была создана очень качественная система муниципальной службы в администрации.
Полагаю новому главе должно быть не зазорно обратится к ней за консультацией, а возможно пригласить на работу.
Сломать легко, а вот восстанавливать потом.....
йося
не нравится
Сегодня в 22:11
МЫ ВОЗВРАЩАЕМСЯ!
Показать все комментарии (3)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте будут расследовать инцидент со школьником, который чуть не утонул в бассейне 1720
  2. ​После ЧП в бассейне сургутской школы задержаны два педагога 1688
  3. Проект «ДУМАть и решать». Максим Слепов: «Я был первым человеком в Югре, который привился от коронавируса» 1585
  4. ​В парке «За Саймой» обнаружена свалка автомобильных шин 982
  5. ​Перевал Дятлова: путешествие к трагичной истории. Татьяна Турбан // ONLINE 908
  6. За сутки два юных сургутянина оказались под колесами автомобиля 678
  7. Югорские полицейские уберегли жителя Радужного от проблем со здоровьем // ВИДЕО 661
  8. Снова рост? В Югре 152 человека заразились COVID-19 за сутки 656
  9. Два югорских пациента с ковидом умерли накануне 625
  10. ​90 пассажиров не смогли улететь вовремя из Сургута в Саратов 605
  1. В Сургуте появится второй мост через Обь 12844
  2. ​Людей больше, протест мирнее. В Сургуте начался митинг в поддержку Навального 9700
  3. ​«Леруа Мерлен» в Сургуте может открыться в марте 7059
  4. Сургутяне просят сдвинуть знак «одностороннее движение» на Музейной улице 6105
  5. ​В Сургуте после ЧП в бассейне госпитализирован школьник 4197
  6. ​Девятиэтажный ковидный госпиталь в Сургуте снова расформировывают 4115
  7. ​Начинай сначала. Определился первый претендент на пост главы Сургута 3886
  8. Газпромовскую «свечку» можно превратить в культурно-интеллектуальный центр, но, скорее всего, это будет просто чиновничий офис 3750
  9. Под Нефтеюганском столкнулись два КАМАЗа 3681
  10. «Мы видим, что есть определённый кандидат, которого, используя весь «репрессивный аппарат», пытаются навязать нашему городу…» // ВИДЕО 3543
  1. ​В Югру возвращаются сильные морозы 21286
  2. ​В Сургуте девушка погибла, выпав из окна многоэтажки 18249
  3. ​В Сургуте разыскивают вора // ОРИЕНТИРОВКА 15805
  4. ​Эксперты назвали ожидаемый размер дивидендов Сургутнефтегаза 15652
  5. ​Спасала из квартиры матери: в Нижневартовске бабушка вывела внучку обнаженной на 30-градусный мороз 13175
  6. В Сургуте появится второй мост через Обь 12844
  7. ​Машины бросают на кольце: в Сургуте у мечети устроили транспортный коллапс 11855
  8. ​Аллу Пугачеву подозревают в смертельной болезни 11411
  9. Жителя Нижневартовска во сне порезали ножом 10229
  10. ​Людей больше, протест мирнее. В Сургуте начался митинг в поддержку Навального 9700

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика