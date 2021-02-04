Мнение бывшего заместителя главы Сургута о наборе специалистов в администрацию по объявлению

В сургутскую мэрию подыскивают человека на должность заместителя главы города. Новость об этом не так давно публиковал siapress.ru. Эксклюзивное предложение о работе появилось в общероссийской федеральной базе вакансий и резюме «Работа в России». В требованиях к соискателю в объявлении прописаны наличие муниципального стажа или работа по специальности, связанной с финансами и экономикой, не менее четырех лет. При этом работодатель гарантирует полный рабочий день, соцпакет и зарплату почти в 200 тысяч рублей.

О таком способе подбора персонала мы решили узнать мнение Натальи Алешковой, бывшей сотруднице администрации Сургута, также занимавшей должность замглавы: «Есть такое понятие как кадровый резерв. И все нормальные органы самоуправления заботятся о том, чтобы вырастить собственные кадры из тех сотрудников, которые уже работают в муниципальной службе или из тех граждан (это могут быть даже жители других городов), которые прошли конкурс и зачислены в кадровый резерв. Числиться в нем, значит не просто занимать определенную строчку – это серьезная работа связанная с их профессиональной подготовкой в том числе: обучение, стажировки, наставничество и много чего еще. Поэтому, если заранее не позаботились об этом, значит просто они не рассчитывали искать каких-то специалистов. Сейчас, когда они максимально избавились от профессионалов в органах власти, приходится, видимо, искать людей по объявлению».

На вопрос о том, может ли это быть простой формальной частью найма нового сотрудника на работу в мэрию, ответ нашего спикера был отрицательным. «Никаких требований закона на эту тему нет. Это только решение того человека, который руководит администрацией в данный момент», – резюмировала Наталья Алешкова.

Буквально вчера общественности стало известно о еще одном вакантном месте: из администрации ушел Владимир Шмидт. Он занимал должность заместителя главы города и курировал сферу строительства – координировал работу комитета по земельным отношениям, комитета по управлению имуществом, а также департамента архитектуры и градостроительства. Возможно, в скором времени список вакансий на федеральном портале пополнится еще одним объявлением.