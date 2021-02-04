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Спутник V: личный опыт

Не так страшен черт, как его малюют, или Как я привился от коронавируса

Спутник V: личный опыт
Фото: pixabay.com

Как проходит вакцинация от COVID-19? Я получил возможность прочувствовать все на своем примере.

Итак, 29 января 2021 года мне позвонили из поликлиники и сообщили: «Добрый день, приходите к 14:30 на вакцинацию «Спутником V». Это прекрасно, ведь с момента записи прошло около трех дней. Я собрался и легким шагом пошел навстречу малоизученной вакцине.

Поначалу у меня было категорическое непринятие вакцинации российским «Спутником»: ну как так, думал я, ведь российская пропаганда очевидно навязывает отечественную разработку, а вакцины других стран глядишь — убивают людей. На большой пресс-конференции Владимира Путина все слышали, как президент открестился от прививки, мол для его возраста не подходит. Худшей рекламы не придумаешь, не находите?.. Потому что тут у меня начали закрадываться сомнения — а знает ли наш президент того чего не знаем мы?..

Впрочем, вскоре информационный фон начал меняться — и вот уже на YouTube блогер и общественник Максим Кац рассказывает о плюсах нашей вакцины и почему все-таки стоит ей привиться, а не ждать естественного пути выработки антител. Так мы быстрее вернемся к нормальной жизни; количество вырабатываемых антител многократно выше и живут они дольше, чем у переболевших. Риски заразиться снижаются многократно.

Взвесив все «за» и «против», в итоге я записался на вакцинацию.

В поликлинике люди выстраивались в живую очередь, медсестра выдала каждому по анкете и после заполнения заходили на короткое обследование: температура, опросник и правила после вакцинации.

Затем на очереди был второй кабинет, где ожидала сама вакцина. Очередь продвигалась довольно быстро, на человека тратится порядка пяти минут, — и вот я оказался внутри. Протерли, укололи, приложили ватку и предупредили о возможных побочках: тошнота, диарея, повышение температуры, боль в месте укола.

Ретировавшись из поликлиники, я чувствовал, как ломит плечо, будто тянут и гнут в разные стороны, но спустя пять минут боль прошла.

Лишь только к вечеру на меня подействовала волна побочек: начало ломить спину, озноб и чувствую, как лоб отдает жаром. Градусник показал 38.7 ⁰С. Были провалы в памяти, забывал элементарные вещи, которые я делал буквально пару секунд назад и думал не поехал ли я умом, но через 26 часов уже полностью отпустило и более подобного не наблюдалось, только наутро голова раскалывалась так, будто в нее залили раскаленное железо.

На следующий день на почту и на портале Госуслуг пришло уведомление об обязательном заполнении дневника после вакцинации.

Прививка проходит в два этапа, следующий компонент назначен на 19 февраля.

Посмотрим какие последствия ожидают после этого этапа…


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Сегодня в 16:17, просмотров: 85, комментариев: 0
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