Собираем всех предполагаемых кандидатов на пост главы Сургута

Информационное агентство «СИА-ПРЕСС» в специальном разделе «Глава Сургута 2021» продолжает сообщать о зарегистрировавшихся претендентах на пост сургутского градоначальника: напомним, сейчас идет второй конкурс; первый был признан несостоявшимся.

Мы завели список всех кандидатов, которые к настоящему времени подали свои документы в конкурсную комиссию.

1. Александр Мигунов, пенсионер

2. Игорь Лубягин, безработный

3. Андрей Филатов, депутат думы ХМАО

4. Алексей Рогов, сотрудник НГДУ «Сургутнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»

Список будет пополняться до 14 февраля, после чего комиссия по отбору претендентов проанализирует поданные документы и проведет собеседования с кандидатами, по результату которых сформирует «шорт-лист» претендентов.

27 февраля его получат депутаты городской думы. Именно из этого короткого списка и будет выбран новый глава Сургута: его имя мы узнаем в этот же день.

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