Замена команды при новом главе Сургута каждый раз затягивается. Как этого избежать

Покидает пост ключевой «строительный» чиновник городской администрации Владимир Шмидт. Остается вопрос? Какое наследство оставит он новой команде градоначальника. Не придется ли разгребать «завалы»? Все нынешние власти любят называть себя командой. И здесь ассоциации с командой морского судна. И морское правило: капитан судна покидает судно последним.

Нынешние власти имеют другие правила игры. Градоначальник уходит первым, а команда остается работать. Или потихонечку-потихонечку начинает разбегаться. Вот у наших «партнеров», администрации президента США, сложилось «золотое правило». Два месяца дается команде уходящего президента паковать чемоданы (в прямом и в переносном смысле) и чтобы закончить дела, и затем aufwiedersehen.

Можно и перенять опыт у «ворога». В нашем случае – зачем новому градоначальнику «тульский самовар» в виде аппарата чиновников, набранных предшественником? Это чревато затягиванием формирования новой команды. И в результате, пока все усядутся на места, пройдет минимум полгода, а с учетом летнего сезона отпусков (святое дело) – весь год. Страдает дело.

Как промежуточный вариант, можно было бы для ускорения процесса всем ключевым чиновникам старой команды присвоить статус И.О. Однако, в условиях дефицита кадров в городской администрации такое вряд ли случается. Вспомним, как трудно набирал команду Попов, работавший руководителем управления по кадрам аж САМОГО Сургутнефтегаза. Казалось бы, ему и «карты в руки». Ан нет! И здесь пришлось собирать с «миру по нитке».

Поэтому вопрос, который должен волновать комиссию при отборе кандидатов на нынешних выборах – не абстрактные программы развития города. А вопрос: есть ли у кандидата реальная команда высококвалифицированных специалистов для реализации его таких красивых на бумаге и красиво озвученных перед изумленными членами высокой комиссии программ развития города. Вопрос не праздный, а сугубо практический.

«Кадры решают все!» – лозунг «всех времен и народов». И если кандидат может назвать персональный состав своей команды, то сразу можно понять чего он стоит. Либо это краснобай, либо это деловой человек, готовый с первого дни организовать работу над программой развития города. Словом, без раскачки показать на деле, какой ты «Сухов».