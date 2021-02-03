Ответ на статью Альберта Леонова о Путине, при котором «есть шанс на приличную оппозицию»

Общественник Альберт Леонов, прославившийся своей неукротимой любовью к Сталину и Будде одновременно, решил расставить точки над и. Объяснить необъяснимое. Как на 21-м году правления Путина, после обманного, через колено повышения пенсионного возраста; после снова обманного и снова через колено обнуления сроков; после раскрытия журналистами попытки убийства сотрудниками ФСБ де-факто единственного оппозиционного политика в России Алексея Навального; в конце концов, после фильма о личном княжестве за миллиард долларов с охраной и бесполетной зоной, положенной по статусу резиденции президента. Как после всего случившегося здравомыслящий человек может поддерживать эту власть чиновников-миллиардеров.

И тут чиновники-миллиардеры – не ругательство, не ярлык, не дразнилка такая. Это всем в России известный факт. Каждое расследование, касающееся ближайшего окружения Путина, подтверждает, что там нет никого, кто не имел бы или не контролировал через родственников, верных товарищей и бывших однокашников-сотрудников движимое и недвижимое имущество, предприятия, денежные средства на миллиарды как минимум рублей.

Так Альберта Леонова допекли люди своими недоуменными вопросами, что ответить он решил громогласно, сразу на сайте СИА-ПРЕСС. Написал пост с феерическим названием: «При Путине у нас хотя бы есть шанс на приличную оппозицию. При Навальном такого шанса не будет. Почему я презираю Навального и уважаю Путина». Уже в самом заголовке каждому ткнув в нос тот факт, что на 21-м году правления Владимира Путина никакой оппозиции в российской политике нет. По мнению автора, приличной точно нет, а есть в будущем какой-то крохотный шанс на то, что она появится. А неприличная... Неприличная – это Алексей Навальный, которому запрещено участвовать в каких-либо выборах, и его единомышленники, чью партию под надуманными предлогами не регистрируют уже лет десять. Больше никого.

Само собой выходит – автор прекрасно отдает себе отчет в том, что ни одна из нынешних парламентских партий, финансируемых администрацией президента, не является хоть сколько-нибудь оппозиционной, не борется за власть, не представляет население страны. Только эта «оппозиция его величества» его не устраивает. Хочется еще чего-то. Кого-то, кто тоже не будет бороться за власть, а будет знать свой шесток — не переходить «грань, за которую в борьбе с властью нельзя переходить. Эта грань ведь понятна – устойчивость страны!»

Конечно, понятна. Устойчивость страны на 21-м году единоличного правления — это продолжение правления до бесконечности. Кого-то, кто не будет последовательно критиковать правителя и его политику. Ведь: «Против Навального я потому, что он оппозиционер, критик власти».

И дальше в том же духе. Автор договаривается до того, что выходящие с протестами против режима люди не живут в России, не работают здесь, не переживают за будущее России, а «кормятся с рук» проклятых иностранцев. Что не власть, отменившая выборы и референдумы, отстранившая народ от рычагов управления, распустившая настоящие партии, вытоптавшая все российское политическое поле, «превращает борьбу за власть в стране в гражданскую войну», а те, кто добивается возвращения народовластия, выборов и референдумов, возможности на равных участвовать в них, прав и свобод российских граждан, составляющих основу российского конституционного строя.

Мало того. Российская оппозиция оказывается виноватой даже в том, что Альберт Леонов всеми силами всегда поддерживал и поддерживает Путина. Правда, не сразу это выясняется. В первой же фразе статьи автор пишет: «Я за Путина, которого постоянно поддерживаю и критикую всех остальных». Но, нет. Взвинтив свою ненависть к противникам Путина донельзя, через несколько абзацев он же вдруг заявляет: «...презираю Навального и его сторонников за то, что они заставляют меня быть на стороне Путина». И все. И уже вопросы к автору отпадают сами собой. Неудивительно, что, будучи в таком истерическом состоянии, тов. Леонов в конце статьи уже буквально вопиет: если победит Навальный и уйдет Путин, шансов вообще нет! И выживание страны под вопросом!

Известное дело. Как же иначе объяснить вечное правление?

А приличная оппозиция... Какие уж там шансы, уважаемый Альберт Леонов, на ее появление. Описанная вами «приличная оппозиция» уже есть. Патриотичная до изжоги. Не желающая бороться за власть, не ставящая себе целью изменить что-либо в стране, избавляющаяся от ярких политиков по первому окрику администрации, выставляющая на выборы мальчиков для битья — вроде никому не известного потешного мильонщика. Полностью приспособившаяся к авторитарному режиму, занявшая свою нишу и там полеживающая все двадцать лет путинского правления. Двадцать лет ее крушили, ломали, подкупали и развращали подачками. Вот она — неистеричная, готовая договариваться, «своя». Все, как вы просили. Кушайте с маслом, не обляпайтесь. Только нос не воротите. Другой не будет.

Откуда ей взяться-то, если такой близкий вам главный лозунг современности сформулирован раз и навсегда г-ном Володиным, контролирующим вместе со своим семейством только недвижимости на один миллиард рублей: «Есть Путин — есть Россия. Нет Путина — нет России...»