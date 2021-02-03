На самом деле главу Сургута выбирают не депутаты, а специальная комиссия. Кто же в ней?

«Второй этап конкурса заключается в оценке конкурсной комиссией профессиональных и личностных качеств кандидатов, их видения развития города, организации работы Администрации города»

(Из порядка проведения конкурса на должность главы Сургута)

Первый этап конкурса заключался в проверке правильности подачи конкурсантами документов. Он закончился тем, что из 32 конкурсантов, по мнению комиссии правильно все бумаги заполнил только один. Этому есть три варианта объяснения:

1. Все 31 кандидата откровенные недотепы, неспособные правильно подать документы.

2. Комиссия отрабатывала политический указ сверху по «зарубке» почти всех претендентов на пост главы, так как «основной» кандидат угодил в больницу с ковидом и не смог подать документы.

3. Требования к оформлению и подаче документов настолько строги, а работа секретаря комиссии с конкурсантами настолько непрофессиональна, что правильно подготовить эти бумажки практически не возможно.

А так нет ни одного субъекта, который бы мог провести исследование этой истории, каждый из нас волен сам выбирать из предложенных вариантов или компиляции из них.

Сегодня же мне хотелось обратить внимание на второй этап конкурса. Суть его заключается в том, что члены комиссии будут оценивать личностные и профессиональные качества кандидата и их видения развития города. В силу того, что работа главы является сложноорганизованной, требующей особых знаний, компетенций и личных качеств, то, соответственно и оценка этих способностей тоже требует определенных компетенций. В связи с этим я бы хотел обратить внимание на следующий ряд аспектов.

1. А судьи кто?

Согласитесь, совершенно не очевидно, что профсоюзный деятель, нефтяник, газовик, чиновник или даже главный врач обладает нужными компетенциями. Тогда общество имеет право требовать предъявить доказательства этой компетенции. Хотя бы на том основании, что от решения этих людей зависит благополучие сотен тысяч жителей Сургута.

Вот взять хотя бы оценку этими господами «видения развития города» кандидатами. А что они про это развитие знают? Я – член совета по стратегии города с 2014 года. При этом я не только ни разу не слышал от вышеуказанных дам и господ прорывных и концептуальных идей, но и в принципе я не наблюдал их в сфере развития города.

2. Конкурсная комиссия в выборах главы это нонсенс

Обратная сторона власти это ответственность. Причем не только субъекта власти, но и тех, кто этого властного субъекта выбирает или назначает. Именно поэтому политическими инструментами являются либо прямые выборы, либо прямое назначение. В первом случае ответственность за неправильный выбор несут жители, во втором – субъект, назначивший главу. То, что нам предлагают – это из области поступления в вуз. Однако в приемной комиссии института находятся люди с подтвержденными компетенциями давать оценку абитуриентам. В то время как в отношении господ из конкурсной комиссии, как я уже говорил, это вопрос открытый.

3. Конфликт интересов

Должность главы города, что бы ни говорили о хозяйственной составляющей, является исключительно политической. А комиссия, как мы увидели по практике конкурса, имеет возможность отказать ЛЮБОМУ кандидату без объяснения причин уже во время оценки документов, и при этом даже не обязана отчитываться, что у него было не так. То есть даже на этом этапе открывается широчайшее поле для произвола. А еще есть так называемая «оценка кандидатов», где так же можно отсеять кого угодно. В итоге фактически выборами главы Сургута занимается не дума города, которая только ставит точку своим голосованием, а именно комиссия.

При этом посмотрите, что происходит. Члены комиссии: Виктор Пономарев – руководитель фракции «Единой России» в городской думе, Игорь Бруслиновский – член «ЕР», Лариса Белоцерковцева возглавляет региональное отделении провластного ОНФ, и так далее по списку. Первый замгубернатора Алексей Шипилов так вообще в прямом смысле занимается и несет ответственность за выборы в законодательные и представительные органы округа. Как они вообще могут находиться в органе, который выбирает политического субъекта? Это прямой и демонстративный конфликт интересов.

Плюс – вся комиссия, несмотря на внешне разный профессиональный состав, представляет собой «Единую Россию». Это значит, что сторонникам других политических сил в городе попросту отказано в праве выразить свое мнение и принимать участие в выборах главы.

Думал чем закончить публикацию. Да собственно здесь все ясно. Верните прямые всенародные выборы! Хватит уже позориться.