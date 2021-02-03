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​А судьи кто? Или попрошу пояснить за компетенции

На самом деле главу Сургута выбирают не депутаты, а специальная комиссия. Кто же в ней?

​А судьи кто? Или попрошу пояснить за компетенции
Фото автора

«Второй этап конкурса заключается в оценке конкурсной комиссией профессиональных и личностных качеств кандидатов, их видения развития города, организации работы Администрации города»

(Из порядка проведения конкурса на должность главы Сургута)

Первый этап конкурса заключался в проверке правильности подачи конкурсантами документов. Он закончился тем, что из 32 конкурсантов, по мнению комиссии правильно все бумаги заполнил только один. Этому есть три варианта объяснения:

1. Все 31 кандидата откровенные недотепы, неспособные правильно подать документы.

2. Комиссия отрабатывала политический указ сверху по «зарубке» почти всех претендентов на пост главы, так как «основной» кандидат угодил в больницу с ковидом и не смог подать документы.

3. Требования к оформлению и подаче документов настолько строги, а работа секретаря комиссии с конкурсантами настолько непрофессиональна, что правильно подготовить эти бумажки практически не возможно.

А так нет ни одного субъекта, который бы мог провести исследование этой истории, каждый из нас волен сам выбирать из предложенных вариантов или компиляции из них.

Сегодня же мне хотелось обратить внимание на второй этап конкурса. Суть его заключается в том, что члены комиссии будут оценивать личностные и профессиональные качества кандидата и их видения развития города. В силу того, что работа главы является сложноорганизованной, требующей особых знаний, компетенций и личных качеств, то, соответственно и оценка этих способностей тоже требует определенных компетенций. В связи с этим я бы хотел обратить внимание на следующий ряд аспектов.

1. А судьи кто?

Согласитесь, совершенно не очевидно, что профсоюзный деятель, нефтяник, газовик, чиновник или даже главный врач обладает нужными компетенциями. Тогда общество имеет право требовать предъявить доказательства этой компетенции. Хотя бы на том основании, что от решения этих людей зависит благополучие сотен тысяч жителей Сургута.

Вот взять хотя бы оценку этими господами «видения развития города» кандидатами. А что они про это развитие знают? Я – член совета по стратегии города с 2014 года. При этом я не только ни разу не слышал от вышеуказанных дам и господ прорывных и концептуальных идей, но и в принципе я не наблюдал их в сфере развития города.

2. Конкурсная комиссия в выборах главы это нонсенс

Обратная сторона власти это ответственность. Причем не только субъекта власти, но и тех, кто этого властного субъекта выбирает или назначает. Именно поэтому политическими инструментами являются либо прямые выборы, либо прямое назначение. В первом случае ответственность за неправильный выбор несут жители, во втором – субъект, назначивший главу. То, что нам предлагают – это из области поступления в вуз. Однако в приемной комиссии института находятся люди с подтвержденными компетенциями давать оценку абитуриентам. В то время как в отношении господ из конкурсной комиссии, как я уже говорил, это вопрос открытый.

3. Конфликт интересов

Должность главы города, что бы ни говорили о хозяйственной составляющей, является исключительно политической. А комиссия, как мы увидели по практике конкурса, имеет возможность отказать ЛЮБОМУ кандидату без объяснения причин уже во время оценки документов, и при этом даже не обязана отчитываться, что у него было не так. То есть даже на этом этапе открывается широчайшее поле для произвола. А еще есть так называемая «оценка кандидатов», где так же можно отсеять кого угодно. В итоге фактически выборами главы Сургута занимается не дума города, которая только ставит точку своим голосованием, а именно комиссия.

При этом посмотрите, что происходит. Члены комиссии: Виктор Пономарев – руководитель фракции «Единой России» в городской думе, Игорь Бруслиновский – член «ЕР», Лариса Белоцерковцева возглавляет региональное отделении провластного ОНФ, и так далее по списку. Первый замгубернатора Алексей Шипилов так вообще в прямом смысле занимается и несет ответственность за выборы в законодательные и представительные органы округа. Как они вообще могут находиться в органе, который выбирает политического субъекта? Это прямой и демонстративный конфликт интересов.

Плюс – вся комиссия, несмотря на внешне разный профессиональный состав, представляет собой «Единую Россию». Это значит, что сторонникам других политических сил в городе попросту отказано в праве выразить свое мнение и принимать участие в выборах главы.

Думал чем закончить публикацию. Да собственно здесь все ясно. Верните прямые всенародные выборы! Хватит уже позориться.


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03 февраля в 07:03, просмотров: 1190, комментариев: 17
Комментарии:
Albert Leonov
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03 февраля в 08:12
А если представители "других" партий в думе?
ЕСТЬ! Цельный один! По большому счету , что ЕР что ЛДПР - одной поле ягодки.
Получается что горожане сами делегировали представлять интересы свои в городе одной партии. И еще чего требуют плюрализма?
Партийная дисциплина! Вот и все...
И чего зеркало винить?! Сами избрали то, чего достойны...
Большинству жителей, ровно до главы. Кто такой он, зачем он нужен и кому принадлежит. Так что приходите на выборы и голосуйте.
А если не ходите на выборы, то и не фиг искать виноватых!
Сергей Б
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03 февраля в 09:53
У Сергея Глинских позднее зажигание сработало. С «выборами» мэра все уже давно пережевали и выкакали.

Хочешь настоящих выборов мэра без кавычек?

Выдвини сначала своего кандидата в депутаты с программой действий которая заинтересует жителей Сургута. Ну или сам выдвигайся. Добейся избрания таких кандидатов в депутаты, чтобы дума Сургута была не представительством правящей партии ЕР, а как минимум на две трети состояла из других представителей. Вот тогда уже эти депутаты организуют реальные выборы мэра. Может быть.

А то, иных депутатов чем из ЕР в Думу выбрать не в состоянии, а уже всенародные выборы мэра подавай. И кого на этих всенародных выборах мэра «выберут», опять того же представителя правящей партии ЕР, как и в Думу депутатов?

Что, Попова на всенародных выборах народ в мэры выбрал?

Попова назначила главой Сургута губернатор. А процедуру назначения провели через всенародные выборы с привлечением административных ресурсов и ресурсов градообразующих предприятий.

Так зачем тогда весь этот цирк с всенародными выборами?

Кто-то серьезно думает, что будет по-другому и жители Сургута из протеста к правящей партии большинством голосов проголосуют за уборщицу или какого-нибудь фургала?

Ну тогда этот кто-то совершенно оторван от реальной жизни в Сургуте и находится в полном невменяемом состоянии.

Сергей Глинских Сергей Б
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03 февраля в 10:51
Сергей, Вы видимо забыли, что я еще два месяца назад писал, что я намерен стать депутатом государственной думы по 223 избирательному округу. Наверное тогда многие отнеслись к этому как к троллингу. Однако за это время Сидоров, который еще недавно собирался продолжать свою карьеру депутата, вдруг сливается. Кроме того скажу Вам по секрету, что на этот округ точно не выйдут "тяжеловесы" от ЕР, по тем же причинам по которым снялся Сидоров. В сухом остатке за кресло депутата реально будут бороться Питерман из Нижневартовска, кто то из ЛДПР (они пока не решили) и я. При этом в силу того, что у меня будет гипер популистическая программа и лозунги, я обставлю и первого и второго.
Сергей Б Сергей Глинских
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03 февраля в 11:36
А нам то жителям Сургута какой толк от того что вы станете депутатом государственной думы? Ровно как от Сидорова.
Сергей Глинских Сергей Б
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03 февраля в 11:48
Здрасте, приехали!
1. Верну возраст выхода на пенсию для жителей ХМАО мужчины в 55, женщины в 50.
2. Снижу оплату за услуги ЖКХ в 3 раза.
3. Разберусь с этой мусорной вакханалией
4. Остановлю передачу ГТС в руки олигархов
5. Подниму пенсию пенсионеров в два, нет три раза.
6. Построю в Сургуте 20 школ и 10 поликлиник.
7. Отменю транспортный налог, НДС снижу до 5%.
8. Пересажаю всех воров и взяточников
Ну и так далее..
А, ну и свободу Навальному!
444 Сергей Глинских
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03 февраля в 12:14
Забыли пообещать доходы горожан увеличить в разы. С.Бражников божился, что не глядя проголосует
Alkonowa1ow
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03 февраля в 12:52
«Демократия худшая форма правления, но к сожалению, человечество ничего не придумало лучшего» ( Уинстон Черчилль). «Неча на зеркало пенять, коли рожа крива» ( Народная поговорка). Сегодня мы пользуемся плодами демократии -худшей формы правления. И при этом ещё хотим из неё сделать «конфетку». Не получится. Поэтому нужно предъявлять претензии к существующей форме демократии, как к таковой, а не к членам конкурсной комиссии. Состав конкурсной комиссии нормальный для объективного рассмотрения каждого кандидата. В комиссии собраны высокообразованные, высокопрофессиональные люди, знающие город и проработавшие в нем не один десяток лет. В людях они, поверьте, разбираются. Партийная принадлежность? ЕР? Другой партии создать пока не удалось в рамках опять той же существующей демократии. ЛДПР, КПРФ и другие? Но на демократических выборах они терпят сокрушительные поражения и представляют меньшинство избирателей. Поэтому доминирование ЕР в комиссии согласно опять же демократическим принципам соблюдено. Вопрос в другом. Контингент конкурсантов откровенно слаб. Документы оформили с ошибками. А причём здесь комиссия? Ведь даже до второго этапа не дошли. Это виновата не комиссия, а демократия, которая не способна генерировать кадры, способные пройти примитивный профессиональный конкурсный отбор на пост градоначальника. Вот положа руку на сердце и 66 подавших на выбора согласитесь выбрать было не из кого. И виновата в этом не комиссия, и не партийная принадлежность членов комиссии, а нынешняя демократия, не способная готовить резерв кадров и производить замены уходящих руководителей на всех уровнях. Это худшая система правления. Даже трудно представить, чтобы город в течение трёх месяцев находился без руководителя при советской демократии. Поэтому советская демократия была лучшей системой правления. Это мое личное мнение.
Сергей Б Сергей Глинских
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03 февраля в 12:58
В общем проку еще меньше чем от Сидорова. Тот хотя-бы ничего не обещал.

Особенно пойти по пути развития по украинскому сценарию.

Ну вот кстати про Украину.

«Правительство» Украины подало в суд на Голливуд, студию NetFlix и на президента США Байдена, за то, что NetFlix выпустил фантастический боевик «Запретная зона» про не радужные перспективы дальнейшего развала Украины.

«Правительству» Украины и Зеленскому невдомек, что в Голливуде выпускают фильмы не согласовывая тематику с президентом США.

В Украине то все по-простому, Зеленский взял и запретил ему не интересные каналы ТВ.

В общем нет, такой депутат гос. думы тоже не нужен.

Флудер Сергей Глинских
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03 февраля в 13:47
> Здрасте, приехали!...
А с Крымом, с Крымом-то что?
Мономах
не нравится
03 февраля в 13:57
Судя по политической программе Глинстному в Президенты надо идти!
Albert Leonov Сергей Глинских
не нравится
03 февраля в 14:16
Крым чей? НАШ? Российский?
444 Мономах
не нравится
03 февраля в 14:18
В Президенты Планеты Земля!
444 Сергей Б
не нравится
03 февраля в 14:25
О! Теле-украинец С. Бражников вывалил какую-то лажу про "подали в суд на Голливуд и Байдена". Очередные экскременты, которые ему скормили как последнему "лоху парамошке". Невдомек бедолаге, что жует он и по-простому публично нахваливает чьи-то фекалии.
Дммтрий
не нравится
03 февраля в 14:31
Про комиссию коротко - ишаки .......!
Сергей Глинских
не нравится
03 февраля в 16:25
Вот святая простота! Город раком поставили, не в грошь ни ценят. Навязывают лангипаского жулика. А вы Крым, Крым. Да спуститесь вы на землю! Давайте лучше жуликами займемся. Обидно же, что у нас своих жуликов нет че ли?
Вот стану депутатом, издам закон по которому в мэры исключительно только местных жуликов.
тоже мимо проходил
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03 февраля в 16:41
Глинских взломали, что ли? Что за "пурга"?
kosha
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03 февраля в 23:47
Даже в узком кругу не могут определиться , а вы о всенародных выборах . Тогда как после Грозного целая эпоха будет безвластия .
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