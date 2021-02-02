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Очень плохой день

Почему приговор Алексею Навальному — это худшее решение для всех жителей нашей страны

Очень плохой день
Фото «Открытые медиа»

Я кучу раз говорил, что если какая-то часть граждан, особенно, объединенная официальной или неофициальной структурой, стремится в политику и хочет быть представлена в органах власти – лучше дать ей такую возможность. В свою очередь, выдавливание оппозиционно настроенных людей из политики всеми способами, демонстративная посадка их представителей и лидеров и прочие акции силового давления приводят сначала к протестам, а потом (в случае разгона оных) к радикализации этих протестов.

Проще говоря, сегодня российская власть сделала огромный шаг к появлению среди сторонников Алексея Навального не рисованных, как нам любят показывать, а настоящих экстремистов. Людей, которые будут считать, что раз законы России не защищают их самих и их лидера, то плевать на эти законы.

Это очень, очень плохо. Это усилит раскол общества (вон уже Сталингулаг пишет, что теперь «мир окончательно стал черно-белым»), сделает более непримиримой позиции людей, которые настроены оппозиционно и которые настроены провластно. Это распалит зреющие в обществе конфликты – власть не готова слушать своих критиков, и это будет злить людей все больше и больше.

Еще раз – 2 февраля 2021 года станет днем, когда разбалансировка политической системы в России получила грандиозное ускорение.

А что могло быть?

Например, можно было еще пару лет назад начать допуск несистемных оппозиционеров в разные думы. Условно, появись в Мосгордуме соратница Навального Любовь Соболь – это бы привело к революции? Да нет. Шума стало бы больше, воровать пришлось бы чуток поскромнее, но: а) власть бы ни на долю больше обычного не потеряла контроль над парламентом; б) оппозиция бы получила отдушину и при этом утратила бы моральные основания выходить на протесты. Вас же допустили к власти? Чего надо-то?

Да даже если бы сам Навальный оказался в Госдуме. И выступал бы ровно с теми же речами, что в Youtube, только с трибуны на Охотном ряду. Что бы от этого рухнуло? Ничего. Кроме протестной активности. Которая бы потеряла свой базис – недопуск определенной части общества к политическому представительству.

А еще есть примета – даже довольно радикально настроенные люди, попав в систему, вынуждены подстраиваться под ее правила, и по пути теряют немалую часть своего «запала». Это называется «кооптация». И подобная кооптация несистемных оппозиционеров всегда ведет к укреплению политической конструкции – потому что недовольные получают представительство и направляют свои силы на какие-то легальные проекты внутри власти и по законам этой власти (последние могут по ходу тоже меняться, но это только к лучшему).

Наши же охранители уверены, что стоит только пропустить одного подобного человека внутрь – и тот, как трещина в плотине, запустит процесс полного разрушения системы. Плохая новость в том, что к разрушению как раз приводит недопуск подобных людей, причем с куда худшими последствиями для всех. А кооптация оппозиционеров позволяет политической конструкции эволюционировать и подготавливать почву для мирной и спокойной передачи власти, которая неизбежна в силу чисто поколенческих причин.

Сегодняшний приговор Алексею Навальному – это решение, которое сделало хуже абсолютно всем гражданам России. И тем, кто ликует. И тем, кто возмущен и разозлен. И тем, кто вообще не в курсе. Пока.


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02 февраля в 23:46, просмотров: 159, комментариев: 0
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