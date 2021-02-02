Зацеперы на тюбингах, сургутская полиция и травматологи — об опасных развлечениях на дороге

Вы не задумывались, насколько опасным может оказаться тюбинг — на первый взгляд, вполне безобидная «ватрушка»? Нет?

Тогда в этой статье мы посмотрим на него совершенно под другим углом. Поговорим о тех людях, которые используют его для экстремального развлечения о тех, кто цепляется за машину и возможно даже не подозревает, что его может ожидать.

Я помню, как хулиганы в начале нулевых голыми руками цеплялись за фаркопы и на подошве ехали «нос к бамперу» за автомобилем. Развлечение вызывало восторг сверстников и грубые осуждения людей старшего поколения. Сегодня эти школьники выросли, обзавелись своими автомобилями, семьями и другими благами взрослой жизни, но эхо детства их не покидает их до сих пор.

В соцсети «ВКонтакте» по запросу «тюбинг» сразу появляются шокирующие видео, в которых зацепер оказывается под колесами встречного авто или как-то иначе получает повреждения.

На самом деле тема такого разго вора появилась неспроста. На Руси всегда говорили: «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится», так давайте же не будем ждать этого грома и заранее возьмем на заметку, что так делать не следует, даже если очень хочется, даже если в окрýге вы одни и даже если об этом настойчиво просят дети или друзья. Если еще не верите, то вот вам пару видео.

Заранее хотим предупредить, особо впечатлительным лучше не смотреть.

Корреспондент siapress.ru встретился с начальником ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту подполковником полиции Олегом Левиным и задал ему несколько вопросов правового характера: интервью смотрите на видео.

Другой аспект — травматичность подобного «спорта». Если катающиеся успевают получить травму и уехать до того, как на горизонте появится полиция, что происходит дальше?

Об этом нам рассказывает Сергей Глиняный, травматолог-ортопед Сургутской клинической травматологической больницы.

Фото: ОТРК «Югра»

— За прошедший 2020 и начало 2021 года были случаи обращения сургутян с травмами, полученными после катания за машиной?

— К счастью, за прошедший год не было таких обращений, а по текущему зимнему сезону можно сказать, что здесь свою роль по снижению травматизма сыграла самоизоляция и низкая температура воздуха.

— Есть ли среди пациентов те, кто недоговаривают истинную причину получения травмы, но очевидно, что это больше похоже на зацеп?

— Даже если и бывают такие случаи, то пациенты не говорят об этом, а мы, в свою очередь, фиксируем причину получения травмы только с их слов. О том, что пострадавшие получили травмы во время катания на тюбинге, прицепившись к автомобилю, ещё никто не сообщал.

— В таком случае чисто теоретический, какие травмы могут последовать за таким развлечением?

— Травмы могут быть абсолютно разные. От ушибов до черепно-мозговых травм, травм груди и таза, множественных переломов конечностей, позвоночника, которые могут потребовать оперативного лечения.

— Обязаны ли вы докладывать в ГИБДД о случившемся?

— Да. Если поступивший говорит о том, что он получил травму, прицепившись за трос к автомобилю, мы обязаны сообщить в дежурную часть ГИБДД. Вообще каждый факт, который связан с автомобилями, мы передаем им, а далее этим уже занимаются сотрудники ДПС, где они выясняют обстоятельства ДТП.

— Поделитесь примером из вашей практики из этой темы.

— Однажды в больницу поступил молодой человек с тяжелыми травмами плеча и позвоночника. Перенес несколько операций. Как правило, при таких повреждениях, курс лечения, восстановительный период проходят длительно, в некоторых случаях до полугода.

…

Получается, что подавляющее большинство случаев травм при катании «зацепом» проходят мимо ведомственных органов. Так, по запросу siapress.ru в Управление ГИБДД ГУ МВД России пояснили, что отдельная статистика на случаи ДТП с зацеперами не учитывается и все материалы дела фиксируются по статье 12.23 КоАП РФ, но так как статья состоит из шести частей, вывести какой-то конкретный итог возможным не предоставляется.

В один из немногих теплых дней мне удалось встретить компанию ребят, которые признались, что иногда используют тюбинги для экстремального катания. Один из парней даже рассказал давнюю историю своего неуспешного заезда.

— Знаете, я не хочу отвечать на ваши вопросы. Понятно и так, что все это опасно, зато могу поделиться своей историей анонимно.

В 2014 году, когда я и мои друзья только получили водительские удостоверения, мы нашли для себя классное развлечение — то самое, о чем вы пишете. Нас забивалась целая машина, скидывались на бензин и ехали кататься на парковку ледового дворца.

На повороте, который на тот момент одновременно являлся заездом на территорию ледового и выездом на Университетскую улицу, я видел, как оказываюсь в западне. Дело в том, что при повороте центробежная сила увеличивается и меня на тросе должно было вынести за правый борт автомобиля. Чтобы такого не допускать, я всегда подтягивался ближе к бамперу авто.

Я видел тачку справа, и приближающийся справа водитель тоже заметил меня, от чего снизил скорость, но вот водитель, который заезжал на парковку, меня не видел — и я это прекрасно осознавал. Мне на принятие решения отводилась доля секунд, чтобы не оказаться под колесами у встречного автомобиля.

Пришлось отпустить трос — и в момент поворота я вылетел и ударился ногами об бордюр. А там, знаете, около ледового дворца есть фонарные столбики сантиметров 60-80 высотой, закрепленные длинными анкерными болтами в бетон; так вот, я его вырвал с корнями, ударившись левым боком.

У меня перехватило дыхание, я не мог ни вдохнуть, ни выдохнуть. Через минуту подъехали друзья и начали меня тормошить, от чего становилось еще больнее. Выбежала охрана, они были в шоке от происходящего. Стоит отдать им должное — они не ругались на нас и не требовали оплатить ремонт фонаря.

Меня загрузили в авто и мы поехали в травмпункт. Я боялся, что повредил внутренние органы, почку и что там еще есть в той части тела. По пути мы придумали легенду, чтобы было меньше нравоучений и вопросов от врачей. Обошлось все благополучно — никаких повреждений, почка в целости и сохранности. Около двух недель я не мог лежать на левом боку, была огроменная гематома, все тело ломило и болело.

— Неприятная история. После этого твое отношение к зацепам изменилось? Ты перестал так ездить? Хотя о чем это я, если ты только сейчас слез с «ватрушки».

— В ту зиму я больше не садился на тюб, да и друзья, глядя на меня, поменяли свое мнение. Сейчас, если хочется подобного трэша, достаточно уехать в места, где нет ни машин, ни людей, чтобы было безопасно. Одного круга будет достаточно чтобы отложить такое веселье до следующего сезона.

…

Алексей — водитель автомобиля, полноправный участник событий, который в случае неблагоприятного исхода тоже несет ответственность за происходящее.

— Какими правилами ты руководствуешься, когда твой друг прицеплен к авто?

— Я стараюсь везти предельно аккуратно. Мы надеваем друг на друга налобный фонарь, чтобы он светил назад и водитель сзади хоть как-то мог увидеть человека на дороге. Включаю аварийку, чтобы встречка думала, что машина неисправна и сторонились меня. Включаю дальний свет, чтобы увеличить видимость, заранее знать все повороты и неровности.

В первую очередь надо осознавать, что тюбинг — неуправляемый, любой маневр руля может плохо отразиться на его траектории. Короче, я еду предельно осторожно, выглядывая любую помеху на пути, постоянно ищу в зеркалах заднего вида кого везу, а когда сам сажусь в тюбинг дико паникую, если что-то делают не так, как я.

— Если что-то произойдет, ты понимаешь, что твои действия будут неотъемлемой частью этого последствия?

— Конечно, понимаю. Поэтому и уезжаем туда, где ничего не произойдет, по крайней мере, не должно произойти. Ну а сегодня здесь на парковке развлекаемся по-тихому…