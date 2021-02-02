Некоторые исторические аналогии о происходящем сейчас в России

Рубрика «Урок истории» для тех, кто критикует происходящие сейчас в РФ тектонические изменения. Хочу вместе с вами вспомнить один реальный исторический факт.

Начну странно и издалека.

День распятия Иисуса пришелся на древний иудейский праздник (который потом стал Пасхой). Согласно обычаю, тогдашний правитель Понтий Пилат обязан был отпустить одного из трех человек, осужденных на казнь – распятие. И сам Понтий Пилат предложил народу отпустить Иисуса, т.к. не видел в его действиях зла.

Но народ, науськанный местной властью священников (!), которые боялись влияния и усиления проповедей Иисуса, кричал: «Варавву! Отдай нам Варавву! (разбойника и убийцу) Распни Иисуса!»

Пилат несколько раз переспросил, но люди были непреклонны и выбрали то, на что их подговорила действующая местная власть. Т.е. убить человека, который мог ослабить власть местных священников. И сохранить жизнь разбойнику. (Помните, как Иисус осудил их бизнес-торговлю в Храме?)

Вот так и появилась одна из самых популярных религий в мире. На костях жертвенника, который пытался защитить своих современников от произвола власти. Через предательство, критику, страх, зависть и невежество от этих же людей.

Если вы не понимаете/не поддерживаете происходящие сейчас в РФ изменения, то хотя бы не критикуйте. Вам потом будет за себя стыдно. Просто наблюдайте. И интересуйтесь цикличностью истории.

Мы сейчас как раз на одном из таких судьбоносных пиков...

P.S. Если увидели некоторые закономерности и параллели, пусть их увидят и другие.

P.P.S. Пост не о новом мессии. А о людях, которые критикуют лидеров-гуманистов во все времена.

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