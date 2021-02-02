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​Если вы не понимаете или не поддерживаете происходящие сейчас в России изменения, то хотя бы не критикуйте. Вам потом будет стыдно

Некоторые исторические аналогии о происходящем сейчас в России

​Если вы не понимаете или не поддерживаете происходящие сейчас в России изменения, то хотя бы не критикуйте. Вам потом будет стыдно
Фото со страницы автора ВКонтакте

Рубрика «Урок истории» для тех, кто критикует происходящие сейчас в РФ тектонические изменения. Хочу вместе с вами вспомнить один реальный исторический факт.

Начну странно и издалека.

День распятия Иисуса пришелся на древний иудейский праздник (который потом стал Пасхой). Согласно обычаю, тогдашний правитель Понтий Пилат обязан был отпустить одного из трех человек, осужденных на казнь – распятие. И сам Понтий Пилат предложил народу отпустить Иисуса, т.к. не видел в его действиях зла.

Но народ, науськанный местной властью священников (!), которые боялись влияния и усиления проповедей Иисуса, кричал: «Варавву! Отдай нам Варавву! (разбойника и убийцу) Распни Иисуса!»

Пилат несколько раз переспросил, но люди были непреклонны и выбрали то, на что их подговорила действующая местная власть. Т.е. убить человека, который мог ослабить власть местных священников. И сохранить жизнь разбойнику. (Помните, как Иисус осудил их бизнес-торговлю в Храме?)

Вот так и появилась одна из самых популярных религий в мире. На костях жертвенника, который пытался защитить своих современников от произвола власти. Через предательство, критику, страх, зависть и невежество от этих же людей.

Если вы не понимаете/не поддерживаете происходящие сейчас в РФ изменения, то хотя бы не критикуйте. Вам потом будет за себя стыдно. Просто наблюдайте. И интересуйтесь цикличностью истории.

Мы сейчас как раз на одном из таких судьбоносных пиков...

P.S. Если увидели некоторые закономерности и параллели, пусть их увидят и другие.

P.P.S. Пост не о новом мессии. А о людях, которые критикуют лидеров-гуманистов во все времена.

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Сегодня в 11:32, просмотров: 329, комментариев: 4
Комментарии:
Будулай Алмазов
не нравится
Сегодня в 12:50
Если вспомнить о судимостях, то, в данном случае. проповедовать взялся Варавва. В этом случае с новой религией вряд ли что получится. И еще, к понятию "религия" термин "популярная" вряд ли подходит.
444 Будулай Алмазов
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Сегодня в 14:15
Ну конечно. Не Навального пытались убить по приказу Путина, а он сам как минимум кого-то убил, судя по вашим словам. В России каждый психически нормальный человек знает, чего стоят дела против Навального. Все эти "весь лес украл", ни копейки за это не получив. Или перевезли товар по цене ниже средней рыночной, но все равно все украл, не получив ни копейки и не причинив "потерпевшим" никакого ущерба.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:45
Бабы дуры не потому что дуры, а потому что бабы.

Обо всех не сказать, будет сексизм. Но об этой точно.
йося
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Сегодня в 15:17
Чего или кого не критиковать, сопливых митингантов, тупых ангожированных комментаторов, недоносков блогеров, да не надо критиковать, их надо просто опускать ниже канализации, а что делать с организаторами всей этой байды, провокаторами и прочими предателями....
... да только одно, как сказал однажды наш Президент, - мочит в сартире.
Это ж до какого ублюдсва, и запдужпаподстааления нужно дойти, что бы вести страну к развал.
Какая критика, даже не на лесоповал, к стенке, К СТЕНКЕ!!!!
А бесконечное, бесстыдное, наглое вранье, были времена когда заливали в глотку свинец или просто вырвали языки.
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