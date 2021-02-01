Почему я презираю Навального и уважаю Путина

Спрашивают меня многие, почему я против Навального и иже с ним, и за Путина, которого постоянно поддерживаю и критикую всех остальных. Поясняю.

Против Навального я потому, что он оппозиционер, критик власти, причем от мала до самой большой. Не очень она мне нравится.

Россия, я считаю, достойна той оппозиции, которая не погромы устраивать способна, и не манипулировать детьми, а представлять большие группы общественных интересов. Тех, кто живет в России, ее развивает и хочет, чтобы их дети жили в ЭТОЙ стране!

Все равно они «наши», «свои». С ними можно говорить, спорить и договариваться. А классовую борьбу оставим европейцам в этот раз. Для разнообразия.

Тем более, вечно ноющая интеллигенция «своя». Бесит, но «своя». И им нужно постоянно сопельки утирать. Они в целом неплохие люди, но испортились.

Настоящая оппозиция – это оппозиция «своих». Умная, любящая страну, живущая здесь, работающая тут, не заигрывает с «иностранными спонсорами», не кормится с рук у иностранных послов и резидентур. Знает грань, за которую в борьбе с властью нельзя переходить. Эта грань ведь понятна – устойчивость страны!

Не превращающая борьбу за власть в гражданскую войну. Не готовая проливать чужую кровь, будучи способной пролить свою. И терпеть в связи со своей позицией некие «неудобства».

И презираю Навального и его миньонов за то, что они заставляют меня быть на стороне Путина. Не потому что, мне он не был симпатичен. Наоборот. Быть в настоящей, не истеричной оппозиции к нему – это было бы круто.

Потому что при Путине шанс на такую оппозицию, как я хочу, – есть. Большой, небольшой, но он есть! Но, если победит, нет, конечно, не Навальный, а тот, кто стоит за ним и дергает его за ниточки, то шанса нет! И не только на возникновение такой оппозиции. Шансов вообще нет! И выживание страны под вопросом!