Что сегодня происходит в Москве

Когда видишь бесконечные ряды заграждений, колонны автобусов и дорожной техники, машины ГИБДД, автозаки, цепи ОМОНа и полицейских на пустынных улицах сердца Москвы, то первое слово, которое приходит на ум, это — ощетинились. Как звери из словаря Ожегова, собрали все силы, подняли шерсть на загривке, оскалились и приготовились защищаться. Их можно понять. Больше-то им ничего не остается. Как в той советской комедии заведующий Райкомхозом тов. Саахов очень точно сформулировал нынешнее положение российской власти: «Или я ее веду в ЗАГС, или она меня ведет к прокурору...»

К прокурору, конечно же, никому не хочется, тем более превратившимся за последние 20 лет в миллиардеров властителям России. И, думаю, ни у кого язык не повернется спросить, за что, собственно, к прокурору. Не раз и не два писал, что в России все всё об этой власти знают. Но пока терпят. Настолько все знают, что даже платные запутинские тролли ни слова не пишут о бессребрениках Путине и его команде, которые ходят в обносках, отдав последнее на благо Отчизны. Вы только вспомните неубиваемый аргумент запутинских пропагандистов в споре о необходимости регулярной смены власти на честных свободных выборах: «Эти хоть наворовались, а новые придут голодные!» Разве к этому можно что-то еще добавить?

Да, раскрытая журналистами-расследователями банда убийц-отравителей в погонах переводит наше знание о власти на какой-то другой уровень. С фотографиями и фамилиями исполнителей, списком казненных без суда и следствия граждан России. Но, положа руку на сердце, в том, что власть способна на подобное, большинство населения страны нисколько не сомневалось ни пять, ни десять, ни пятнадцать лет назад.

Да, устроенная с прилетом Алексея Навального вакханалия с закрытием аэропорта и перекрытием федеральных трасс, с его беззаконным задержанием и выездным судом под портретом Ягоды, тоже добавила красок в картину российской действительности.

Но, главное, расследование Алексея Навального о дворце в Геленджике, вернее, о Геленджике, ютящемся на задворках гигантского имения с королевским дворцом, виноградниками, винзаводами, подземной хоккейной площадкой, с охраной и бесполетной зоной, положенной по статусу только резиденции президента, показало всем и каждому, что, сколько бы они уже не наворовали, навороваться они все равно не смогут. Судя по ста миллионам просмотров, в этом воочию убедилось большинство населения России.

Как бы ни лютовали они сегодня, ни сажали, ни не пущали, сколько бы ни закручивали спираль репрессивных законов, облегчающих им главную задачу — остаться навсегда у власти, дабы не попасть сначала в кабинет к прокурору, а потом прямиком на скамью подсудимых, это народное знание уже никуда не денется.

А когда оно совершенно неожиданно для власть предержащих рванет, посмотрим. Как говорится, поживем, увидим...

Всех пешеходов центр Москвы внутри Бульварного кольца встречал металлическими ограждениями и проверкой документов. Пропускали только имеющих прописку и … немногочисленные автомобили.

Колонна автозаков спряталась в Златоустинском переулке рядом со Старой площадью и Лубянкой.

Мясницкая — ближайшие подступы к Лубянке. Третий блок-пост, перегораживающий Мясницкую на пути от Чистых прудов.

Совершенно уже законопаченная со всех сторон Лубянская площадь.

Поворот с Большой Лубянки на бульвары перекрыт «космонавтами».

Первые задержания на Чистых прудах при полном отсутствии каких бы то ни было намеков на беспорядки.

Ограждения и полиция. До Чистых прудов мало кто мог добраться. Станции метро закрыты, идущих от Садового кольца пешеходов останавливали несколько блок-постов.

Сухаревская площадь

Моховая, в ста метрах от Боровицких ворот Кремля

Парк Зарядье закрыт, огорожен решетками и охраняется