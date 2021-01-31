Как нехорошие люди обидели Семена Слепакова

Стал свидетелем любопытных обсуждений в Facebook на тему Семена Слепакова, его нашумевшего стиха и реакции общественности на оный. Люди на полном серьезе рассуждают о том, что «сегодня смелость нужна не для критики власти, а, наоборот, для критики оппозиции» – типа, если что-то не то скажешь про либералов, то тебя немедля заклюют до бессознательности. И другие, которые с умным видом рассуждают, мол: либерализм научился уничтожать инакомыслие похлеще, чем любой тоталитарный режим прошлого.

Реально, люди прямо так и говорят.

Но давайте вместе сделаем шажок к реальности. Начать, наверное, стоит с максимы, которая выбита на вратах во всемирную сеть: «Это интернет, детка. Здесь могут послать на…».

Далее. Вспомним простой факт: тоталитарные режимы обеспечивали зачистку инакомыслия посредством физического уничтожения людей. В лучшем случае – отправкой в тюрьмы-лагеря, в худшем – открытого или не очень убийства. А сегодня злые либералы, значит, ругают человека в твиттере и фейсбуке за стишок – ух, нелюди, что творят. Это ж кому-то приходится свою страничку от комментариев закрывать или вообще из целой соцсети удалиться – какое невообразимое страдание.

Теперь серьезно. Когда одна часть общественности ругает какого-то человека за его высказывания – это, конечно, не очень приятно, но при этом совершенно не смертельно. До момента, пока человеку не пишут: «Мы знаем, где ты живешь, и где гуляют твои дети, так что жди». Но, насколько я могу себе представить, такие сообщения «затравленные» либералами деятели не получают. А вот те, кто слишком много говорит нехорошего про действующий режим – еще как получают.

Перейдем к «смелости», которая-де нужна, чтобы бросить либералам в их гадкие морды все, что ты про них думаешь. Ну, бросил Слепаков. Дальше что? Наверное, потерял какое-то количество подписчиков. Потерял уважение некоторой части его бывших поклонников. Может, на его концерты где-нибудь в Москве придет процентов на десять меньше людей. Это ужас-ужас? Нет. Это даже не ужас.

А что бывает с теми, кто говорит резкие слова против действующей власти? Перечислю различные события, которые с ними могут произойти: им могут писать гадости и даже угрозы в интернете, их могут облить какой-нибудь субстанцией или побить на улице, и никто не будет расследовать этот инцидент, к ним могут прийти полицейские с «профилактической беседой», их могут задержать по надуманному поводу, их могут арестовать на 10-20-30 суток, им могут впять большой штраф, их могут просто посадить по сфабрикованному делу, их могут убить.

Список, кажется, не исчерпывающий, но бОльшую часть возможных последствий я вроде обозначил.

Теперь вернемся к вопросу: кому, говорите, смелость нужна больше? Тем, кого злые либералы будут в фейсбуке ругать, или кто против нашего Левиафана выступает?