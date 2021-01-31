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​Злые либералы

Как нехорошие люди обидели Семена Слепакова

​Злые либералы
Фото totaku.ru

Стал свидетелем любопытных обсуждений в Facebook на тему Семена Слепакова, его нашумевшего стиха и реакции общественности на оный. Люди на полном серьезе рассуждают о том, что «сегодня смелость нужна не для критики власти, а, наоборот, для критики оппозиции» – типа, если что-то не то скажешь про либералов, то тебя немедля заклюют до бессознательности. И другие, которые с умным видом рассуждают, мол: либерализм научился уничтожать инакомыслие похлеще, чем любой тоталитарный режим прошлого.

Реально, люди прямо так и говорят.

Но давайте вместе сделаем шажок к реальности. Начать, наверное, стоит с максимы, которая выбита на вратах во всемирную сеть: «Это интернет, детка. Здесь могут послать на…».

Далее. Вспомним простой факт: тоталитарные режимы обеспечивали зачистку инакомыслия посредством физического уничтожения людей. В лучшем случае – отправкой в тюрьмы-лагеря, в худшем – открытого или не очень убийства. А сегодня злые либералы, значит, ругают человека в твиттере и фейсбуке за стишок – ух, нелюди, что творят. Это ж кому-то приходится свою страничку от комментариев закрывать или вообще из целой соцсети удалиться – какое невообразимое страдание.

Теперь серьезно. Когда одна часть общественности ругает какого-то человека за его высказывания – это, конечно, не очень приятно, но при этом совершенно не смертельно. До момента, пока человеку не пишут: «Мы знаем, где ты живешь, и где гуляют твои дети, так что жди». Но, насколько я могу себе представить, такие сообщения «затравленные» либералами деятели не получают. А вот те, кто слишком много говорит нехорошего про действующий режим – еще как получают.

Перейдем к «смелости», которая-де нужна, чтобы бросить либералам в их гадкие морды все, что ты про них думаешь. Ну, бросил Слепаков. Дальше что? Наверное, потерял какое-то количество подписчиков. Потерял уважение некоторой части его бывших поклонников. Может, на его концерты где-нибудь в Москве придет процентов на десять меньше людей. Это ужас-ужас? Нет. Это даже не ужас.

А что бывает с теми, кто говорит резкие слова против действующей власти? Перечислю различные события, которые с ними могут произойти: им могут писать гадости и даже угрозы в интернете, их могут облить какой-нибудь субстанцией или побить на улице, и никто не будет расследовать этот инцидент, к ним могут прийти полицейские с «профилактической беседой», их могут задержать по надуманному поводу, их могут арестовать на 10-20-30 суток, им могут впять большой штраф, их могут просто посадить по сфабрикованному делу, их могут убить.

Список, кажется, не исчерпывающий, но бОльшую часть возможных последствий я вроде обозначил.

Теперь вернемся к вопросу: кому, говорите, смелость нужна больше? Тем, кого злые либералы будут в фейсбуке ругать, или кто против нашего Левиафана выступает?


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Сегодня в 17:41, просмотров: 214, комментариев: 3
Комментарии:
444
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Сегодня в 18:11
Куда как проще вместе с огромной государственной машиной оттоптаться на тех, кого преследуют и сажают. Бесстрашный Слепаков...
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 19:11
Это закон «природы». Любая власть, подчёркиваю ЛЮБАЯ! будет, преследовать тех, кто представляет угрозу ее существованию. От Ивана Грозного до наших дней. Экстерриториально. И лить здесь «крокодиловы слёзы» за то, что, мол, власть «такая бяка» пресекает поползновения на ее статус, неприлично. Вот уж на что Лёша Навальный «говнистый» для власти. Однако на «дыбу» его не сажают. Наоборот, «гляди подвозят, гляди сажают» по закону. А не беспределу. И за акции его сторонников и от его имени не гнобят никак. Сидит, пописывает обращения, наблюдает за ними по телевизору. Спит, кушает, какает по расписанию. Красота! Чувствует полную безнаказанность за спиной «старины Джо», ЕС и мелких «шавок» из Прибалтики. За инакомыслие наша власть лишь проводит меры: «профилактические беседы» предупреждения. А для оппозиция это: «как горох об стенку». Как говорил незабвенный Виктор Степаныч: «Напугали тетку туфлями на высоких каблуках». Наша власть оппозицию «гладит по шерстке». Оттого и быть в несистемной оппозиции НЕ СТРАШНО! СОВСЕМ НЕ СТРАШНО! Даже прикольно.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 19:23
Вообще-то: «Мы знаем, где ты живешь, и где гуляют твои дети, так что жди» – это методы «либералов», так они запугивают сотрудников правоохранительных органов, выкладывая их личные данные и адреса проживания в сеть.

Д.Щ. по «либеральному» обыкновению «совершенно случайно» попутал берега.

Еще, я видел в тырнете как навальнята, которые верещат от «насилия» к ним, стащили с фонарного столба несогласного и пинали его толпой.

Ну, про «либеральную» «демократию» в США, оплоте этой самой «либеральной» «демократии» и как там наказывают инакомыслящих, даже и говорить не будем.

Достаточно упомянуть что в «либеральных» и «демократичных» в США не только места в сенате, но даже и судейские места передаются по наследству. Это та «демократия» по образу и подобию которой выстраивают «демократию» в РФ. Так, между прочим.

Возвращаясь к «демократии» в РФ, по образу и подобию, ну что можно сказать: путины и навальные это одна и та же помойка, которая образовалась после перестройки, а народ, который не в состоянии сделать выбор кроме как между путиными и навальновыми – обречен.

Автор или не в курсе и лох парамоша, или в курсе и остальных считает лохами.

Что хуже, сразу даже и не сказать.

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