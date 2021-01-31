В России принято прощать обидчиков и искать вину в себе. Почему?!

Знаете, есть у людей в нашей стране (и некоторых бывших странах СНГ) такая фишка: если что-то плохое случается в жизни (начальник деспот унижал на работе; партнер в отношениях изменял или, упаси Вселенная, избивал; друг снаркоманился, а ты ему денег на «реабилитацию» давал; после смерти родственника дяди-тети попилили наследство, оставив тебя не у дел и пр.) советовать: поблагодари и отпусти, это опыт.

WTF?

Человек — это компостная яма, которая, переработав кучу дерьма, должна подарить обществу цветочки? Меня ударили по правой щеке, а я подставлю левую еще и ужином обидчика накормлю — он же мой сенсей!

Где и когда мы подписывали соглашение на то, что нам нужен такой опыт? Что за инфантильное отношение к жизни?

Утверждают, мол, что после ты становишься мудрее, сильнее, спокойнее. Почему все хорошее должно приходить исключительно через страдания? Почему в школе учат отличать гиперболу от параболы (сколько нас, кому в жизни эти знания реально пригодились?), но не учат быть счастливыми, отстаивать свои интересы, свои личные границы, не учат выстраивать взаимоотношения? Вместо этого вдалбливают другое – прощать обидчиков.

Последнее предложение будет жестким, как английский язык Виталия Мутко, но по делу. За что женщина должна поблагодарить насильника и как этот опыт поможет ей в жизни?