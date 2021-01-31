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Хоровод протеста // ФОТОРЕПОРТАЖ

Как в Сургуте прошла вторая акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального

Хоровод протеста // ФОТОРЕПОРТАЖ
Фото: Ефим Лысенко

Несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Сургуте собрал больше участников, чем предыдущий, но при этом обошлось без лозунгов и задержаний. Как прошла акция на площади Советов, смотрите в фоторепортаже siapress.ru.

Поначалу очевидцы говорили о том, что журналистов на площади явно больше, чем собственно участников.

Но и к небольшому количеству участников (в итоге их набралось порядка 60 человек) власти отнеслись серьезно: пригнали на площадь фургон, который оповещал всех собравшихся об ответственности за участие в несогласованных акциях, и сотрудников полиции.

Также появилась снегоуборочная техника.

К слову, напомним, что на этих выходных в Сургуте идет масштабная уборка снега, в первую очередь, во дворах.

Участники, кстати, не говорили, что пришли именно на митинг: не было ни громких заявлений, ни стычек. Возможно, это просто прогулка. Вокруг елки пошли хороводом.

Хороводом привлекли посланника Санты. Им оказался Александр Мигунов, кстати, первый зарегистрированный претендент на пост главы Сургута.

Сбор документов начался сегодня, siapress.ru писал об этом ранее.

Мигунов, как, кстати, и еще один экс-претендент на мэрское кресло коммунист Вадим Абдуррахманов, попытался зажечь огонь политической дискуссии, но безуспешно.

В итоге он просто раздал собравшимся телеграммы от Дедушки Мороза и Снегурочки. Телеграммы датированы 18 января: почта Санты (кстати, какое он имеет отношение к нашему Деду Морозу и тем более Снегурочке?) работает неторопливо.

Более оперативным был телеграм-канал siapress.ru, где велась текстовая трансляция с события.

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Участия полиции в итоге не потребовалось. Спустя некоторое время хоровод распался, участники потихоньку начали расходиться.

По предварительным данным, никого не задержали.

Автобус, который пригнали к зданию сургутской администрации, остался пустым.

А за происходящим с высоты птичьего полета наблюдал чей-то дрон.


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Сегодня в 15:23, просмотров: 336, комментариев: 10
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 15:45
А кто сказал, что это была акция в поддержку Навального?

Тут в комментариях вопрос был: они про Навального то слышали чего?
Ю.H. Сергей Б
не нравится
Сегодня в 15:48
Ну, это все домыслы. Люди вон хороводы водили вокруг елки.
Alkonowa1ow
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Сегодня в 16:00
Никакая это не акция. Это молодёжь потусила. Потеплело. Воскресенье. А власти могли культурное мероприятие провести и галочку в отчёт поставить. Хотя по случаю 101 годовщины со дня основания Сургутского уездного комитета РКСМ. Попели бы комсомольские песни. Поводили хоровод.
«И вновь продолжается бой
И сердца отвагой полны
И Ленин такой молодой
И Юный Октябрь впереди!»
И никаких Навальных!
Сергей Б Ю.H.
не нравится
Сегодня в 16:02
Пусть конечно хороводы водят. Полицейские могли бы с ними в круг встать раз уж пришли.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:11
Вот если бы взрослые дядьки вышли у которых зарплата на северах 700 долларов, это было бы да.

Но взрослые дядьки работу потерять сцат.
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 16:19
Скучный город?А фестиваль комсомольской песни, посвящённый 101 годовщине создания Сургутского Укома РКСМ слабо было провести, культурные и молодёжные чиновники ГА?
Звени отвагой колокол
В дороге все, кто молоды,
Нам карта дорог вручена,
Отчизне в дар останутся,
Рабочей славы станции,
ЛЮБОВЬ КОМСОМОЛ И ВЕСНА!
Дорога вдаль идущая,-
Наш первый шаг в грядущее,
И звёзд, и земли целина...
Мечты края безбрежные
Твоя улыбка нежная,
В душе, что отвагой полна
ЛЮБОВЬ КОМСОМОЛ И ВЕСНА!
Мы сами - ритмы времени
И нам с тобой доверены,
И песни, и ночи без сна,
И снова вьюги кружатся,
И песня учит мужеству,
И с нами на все времена
ЛЮБОВЬ КОМСОМОЛ И ВЕСНА!
ЛЮБОВЬ КОМСОМОЛ И ВЕСНА!!
ЛЮБОВЬ КОМСОМОЛ И ВЕСНА!!!
Швондер. Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 16:49
Товарищ вы строитель славного прошлого. А мы такто будущее должны построить
ieroglif8 Швондер.
не нравится
Сегодня в 16:57
Респект. А неплохо бы видео с этого дрона посмотреть.
Albert Leonov Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 17:03
Детский сад! Штаны на лямках... Кроме как хоровод водить и писать коменты гневные - ничего не могут!
Мелко однако... Очень мелко
Швондер. Albert Leonov
не нравится
Сегодня в 17:07
Ну, когда твою тару оскверняли описиванием ты тоже не очень то протестовал)))
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