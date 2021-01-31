Как в Сургуте прошла вторая акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального

Несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Сургуте собрал больше участников, чем предыдущий, но при этом обошлось без лозунгов и задержаний. Как прошла акция на площади Советов, смотрите в фоторепортаже siapress.ru.

Поначалу очевидцы говорили о том, что журналистов на площади явно больше, чем собственно участников.

Но и к небольшому количеству участников (в итоге их набралось порядка 60 человек) власти отнеслись серьезно: пригнали на площадь фургон, который оповещал всех собравшихся об ответственности за участие в несогласованных акциях, и сотрудников полиции.

Также появилась снегоуборочная техника.

К слову, напомним, что на этих выходных в Сургуте идет масштабная уборка снега, в первую очередь, во дворах.

Участники, кстати, не говорили, что пришли именно на митинг: не было ни громких заявлений, ни стычек. Возможно, это просто прогулка. Вокруг елки пошли хороводом.

Хороводом привлекли посланника Санты. Им оказался Александр Мигунов, кстати, первый зарегистрированный претендент на пост главы Сургута.

Сбор документов начался сегодня, siapress.ru писал об этом ранее.

Мигунов, как, кстати, и еще один экс-претендент на мэрское кресло коммунист Вадим Абдуррахманов, попытался зажечь огонь политической дискуссии, но безуспешно.

В итоге он просто раздал собравшимся телеграммы от Дедушки Мороза и Снегурочки. Телеграммы датированы 18 января: почта Санты (кстати, какое он имеет отношение к нашему Деду Морозу и тем более Снегурочке?) работает неторопливо.

Более оперативным был телеграм-канал siapress.ru, где велась текстовая трансляция с события.

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Участия полиции в итоге не потребовалось. Спустя некоторое время хоровод распался, участники потихоньку начали расходиться.

По предварительным данным, никого не задержали.

Автобус, который пригнали к зданию сургутской администрации, остался пустым.

А за происходящим с высоты птичьего полета наблюдал чей-то дрон.