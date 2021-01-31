Я всего лишь был подписан на паблик с митингом по поводу фильма «Он вам не Димон», а ко мне пришла полиция

Меня можно поздравить с почином. Когда пять лет пишешь гадости в адрес власти, должен быть готов к тем или иным мерам противодействия и давления. Признаюсь честно, за все это время ни давления, ни угроз, не попыток купить. И вот 30.01.2019 в 11 часов 27 минут в мою дверь постучали.

«Кто там?» – глядя в глазок на двух молодых мужчин спросил я.

«Сергей Владимирович Глинских, здесь проживает? Это полиция, откройте!»

По спине пробежал холодок. «Тут таких нет», – отвечаю я, в надежде, что легкая путаница в моем отчестве (я Евгеньевич) позволит мне избежать чего-то нехорошего, что, видимо, нависало надо мной с визитом этих молодых людей.

«А кто здесь проживает?», – полицейские были настойчивы. – «Глинских Сергей Евгеньевич», – пришлось сдаться мне.

«А, ну да, мы к вам, откройте», – что-то написав в папке, ответил тот, который стоял справа.

«А зачем?» – ответил я, пытаясь потянуть время, чтобы собраться с мыслями и понять, что происходит и как себя вести.

Следующие пять минут прошли в поочередном препирании между мной и полицейскими, суть которых заключалась в том, что они требовали открыть дверь, а я просил точно сформулировать цель визита.

Наконец они сдались и объяснили, что пришли провести со мной профилактическую беседу по поводу участия в несанкционированных акциях. Фух! Тут я, наконец, выдохнул и расслабился, потому что здесь мне точно предъявить нечего.

После того, как я, наконец, открыл дверь и вышел в подъезд, сотрудники полиции представились. На мое удивление это были сотрудники уголовного розыска. Сотрудники пояснили мне, что я попал в некий список, с участниками которого они проводят профилактические беседы. На мой вопрос, что это за список, кто его формирует и по каким критериям он составляется, сотрудники ответить не смогли. Причем было видно, что они не в теме. После этого они предложили мне ознакомится с перечнем статей из уголовного и административного кодекса, напечатанных на листочке и относящихся к несанкционированным акциям. Я ознакомился, но расписываться не стал, хотя они весьма настаивали. В конце они уже устно напомнили, что призывать и участвовать в несанкционированных акциях нехорошо, и удалились.

Я был по-настоящему обескуражен этим визитом. Почему именно ко мне?! Я не был на митинге. Я никогда ни кого не призывал. Я даже не комментировал хоть что-нибудь с ним как-то связанного. Более того, меня эта тема в принципе интересовала только с позиции: «А что, кто вышел? А задержали? А, ну ладно». Почему, тогда, черт побери, пришли ко мне?

Я ломал голову около часа, пока меня не осенило. Когда-то, в далеком 2017 году, после выхода фильма «Он вам не Димон», в Сургуте прошла акция и появился Штаб Навального с одноименным пабликом во ВК, на который я тогда подписался. Подписался и забыл. Я не написал там ни одного поста, не сделал ни одного коммента.

И вот теперь, видимо, просто кто-то там взял перечень подписчиков, внесли этих подписчиков в «список», и ходят этих подписчиков профилактируют.

Господи! Как их бомбануло! Это как надо обделаться от страха перед Навальным, чтобы устраивать такое.

Что, сотрудникам уголовного розыска больше нечего делать, как обходить сотни (подписчиков кажется около 800) граждан, которые всего лишь подписались на паблик. Кроме того, такие профилактики, а, считай, запугивание могут действовать по-разному. Кто-то испугается, а кто-то возмутится и политизируется, радикализируется.

Причем этот бред раздражает всех. Не только тех, к кому постучатся сегодня, но и самих сотрудников. Ну, вот представите. У каждого из двух сотрудников уголовного розыска, которые препирались со мной, висят дела. Висят дела о кражах, разбое, мошенничестве. И вместо того, чтобы раскрывать дела, за которые их тоже, между прочим, «дрючат», они вынуждены таскаться по квартирам и препираться с вредными мужиками. И то, что это бред, понимают все. И рядовые сотрудники, и их начальство, и чиновники, и депутаты.

Так скажите, укрепляют ли такие мероприятия доверие к центральной власти у людей, которые должны эту власть охранять? Думаю, что нет.

Такая истерика власти может сигнализировать о чрезвычайной неуверенности ее (власти) в своей силе и, как следствие, устойчивости. Так что, видимо, нас ожидает дальнейшая политизация общества, политическая нестабильность и, не исключено, слом действующего режима.

Да, ну и свободу Навальному!