16+
Логотип Сиапресс
USD  76,2527   EUR  92,2963  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Замерзающие несовершеннолетние на публичных акциях

Кто на самом деле делает свой пиар и политику на детях

​Замерзающие несовершеннолетние на публичных акциях
Кадр из телесюжета

Смею предположить, что морально-нравственное здоровье общества в первую очередь определяется его отношением к детям. И если обществу становится известно о фактах негуманного отношения к детям, отношения которое несет угрозы физическому или психическому здоровью подрастающему поколению, общество обязано отреагировать. Как минимум, подвергнуть осуждению такую практику.

Я включаю телевизор один раз в день утром, что бы посмотреть температуру. Ну а так как местную температуру показывают на местных каналах, я иногда задерживаюсь на интересных новостях. 27 января меня заинтриговало вырвавшееся из уст ведущего слово «скандал», который, как выяснилось, заключался в том, что родители сургутских школьников были возмущены некорректной работой службы, устанавливающей актировку. В этот день, несмотря на тридцатиградусный мороз, занятия первой смены школ Сургута не были отменены, в то время как во второй половине дня занятия были отменены с 1 по 8 классы.

Следующий сюжет заинтересовал меня не меньше. И заинтересовал меня прежде всего видеорядом, на котором группа несовершеннолетних принимала участие в публичной акции на улице. А то, что на улице было холодно, зритель понимал не только из прошлого сюжета, но и по тому, как ежились от холода несовершеннолетние участники публичной акции. Некоторые из которых были одеты, прямо скажем, не по погоде. В тоненьких пуховичках, в вязаных шапочках, каких-то кепочках. Некоторые ребята прятали руки в рукава, так как, видимо, они были без варежек. В общем, в результате представленного видеоконтента можно сделать вывод, что несовершеннолетние страдали от холода. Кроме того, есть вероятность, что пребывание на сильном морозе плохо одетых и страдающих от холода подростков может вызвать заболевания, обусловленные переохлаждением.

Пока я сострадал бедным подросткам, сюжет шел своим чередом. После массовой сцены были взяты интервью у организаторов, которыми оказались молодые функционеры из «Единой России». Затем остановили нескольких прохожих, которые одобрили деятельность несовершеннолетних. Ну и, наконец, девочка лет двенадцати в ярко желтом жилете прочитала стихотворение о войне. Как оказалось, акция была приурочена годовщине снятия блокады с Ленинграда и заключалась в раздаче прохожим не больших кусочков хлебобулочного изделия, как демонстрация весьма скудного и низкокалорийного рациона жителей блокадного Ленинграда.

Мы давно уже привыкли, что правящая партия приватизировала победу в Великой Отечественной войне и использует ее для своего пиара. Мы постоянно наблюдаем, как эта же партия использует детей, в том числе малолетних, в своих акциях. Но мучить подростков и подвергать опасность их жизнь и здоровье – это уже та черта после, которой общество, которое считает себя нормальным, должно возмутится. Осудить такую опасную практику.


нравится (3) не нравится (2)
Сегодня в 16:24, просмотров: 181, комментариев: 5
Комментарии:
Флудер
не нравится
Сегодня в 16:46
Уверен, что старые дефекационеры "Единой России" не одобрят такую акцию своих личинок. Тьфу, не дефекационеры, конечно, функционеры!
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:09
Так завтра вроде опять Навального поддерживать будут или уже жену его, не разобрать.

Не, этих не жалко. Хотя завтра в Сургуте вроде потепление будет. Выйдут или нет интересно?

В прошлый раз Тик-ток малолеток к протестам в поддержку Навального призывал чтобы хайп словить и бабосов срубить. Это к слову, кто на самом деле только не делает свой пиар на детях.

Но у Глинских избирательная память – тут помню, тут не помню.

Джентльмен удачи.

То бензин, а то – дети!

Сергей Глинских
не нравится
Сегодня в 17:25
Про "этих не жалко" я уже не могу. Сегодня из уголовного розыска приходили "профилактировать" по поводу участия в несанкционированных акциях. Хотя я и не участвовал, не собирался, не призывал и даже не комментировал. Так, что теперь только про "тех кого жалко".
Albert Leonov
не нравится
Сегодня в 17:43
Вот врать то!
Детей все используют, только не всех на телевизоре показывают.
Секта, которая приватизировала "правду в последней инстанции"?
Те, которые подпадают под определение минюста сша как "внутренние террористы"
Они только могут определять, что правда а что нет. Писать про всех, проигрывать суды и все равно писать..
Так и не понял, осуждает автор выходку внутренних террористов или нет?!
Сергей Глинских Albert Leonov
не нравится
Сегодня в 17:57
Альберт, уточни кто такие внутренние террористы, я не понял.
Показать все комментарии (5)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Девятиэтажный ковидный госпиталь в Сургуте снова расформировывают 1901
  2. Сургутяне просят сдвинуть знак «одностороннее движение» на Музейной улице 910
  3. ​«Леруа Мерлен» в Сургуте может открыться в марте 848
  4. ​Актировка: 1-11 классы первой смены 789
  5. Нажилась на горе: югорчанка кинула своих клиентов с похоронами 522
  6. ​Число новых случаев COVID-19 в Югре продолжает снижаться 484
  7. ​Аркадий Гершман: «Скучный город можно превратить в интересный всего за полгода, причем с минимальными затратами» 482
  8. В ХМАО зафиксировали новые летальные исходы от COVID-19 482
  9. ​Актировка: 1-11 классы второй смены 428
  10. Электронные трудовые книжки: добро или зло? 302
  1. ​Немноголюдно и мирно // ВИДЕО 8576
  2. Накануне в Югре сгорело шесть автомобилей 4783
  3. В Сургуте появится второй мост через Обь 4435
  4. ​Пугачева следит за Навальным в соцсети 3927
  5. Евгений Барсов: «Стану главой города и буду заниматься только авиацией? Неправда. Есть работа, а есть увлечения» 3864
  6. Из Сургута не могут вылететь девять самолетов 3795
  7. Юганцев напугали бутафорские трупы на помойке // ФОТОФАКТ 3528
  8. ​30 человек? Это много 3463
  9. В девяти школах Нижневартовска дети будут учиться в смешанном формате 3166
  10. ​Новое уродство Сургута происходит на наших с вами глазах. Потому что главного архитектора города даже по образованию нет 3020
  1. ​В Югру возвращаются сильные морозы 21048
  2. ​В Сургуте девушка погибла, выпав из окна многоэтажки 17709
  3. ​В Сургуте разыскивают вора // ОРИЕНТИРОВКА 15139
  4. ​Эксперты назвали ожидаемый размер дивидендов Сургутнефтегаза 14723
  5. ​Спасала из квартиры матери: в Нижневартовске бабушка вывела внучку обнаженной на 30-градусный мороз 12702
  6. ​Машины бросают на кольце: в Сургуте у мечети устроили транспортный коллапс 11229
  7. ​Аллу Пугачеву подозревают в смертельной болезни 10686
  8. Жительница Нефтеюганска приютила синицу на время холодов 9925
  9. Жителя Нижневартовска во сне порезали ножом 9900
  10. В нефтеюганском санатории будут помогать реабилитироваться пациентам, перенесшим ковид 9410

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика