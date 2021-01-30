Кто на самом деле делает свой пиар и политику на детях

Смею предположить, что морально-нравственное здоровье общества в первую очередь определяется его отношением к детям. И если обществу становится известно о фактах негуманного отношения к детям, отношения которое несет угрозы физическому или психическому здоровью подрастающему поколению, общество обязано отреагировать. Как минимум, подвергнуть осуждению такую практику.

Я включаю телевизор один раз в день утром, что бы посмотреть температуру. Ну а так как местную температуру показывают на местных каналах, я иногда задерживаюсь на интересных новостях. 27 января меня заинтриговало вырвавшееся из уст ведущего слово «скандал», который, как выяснилось, заключался в том, что родители сургутских школьников были возмущены некорректной работой службы, устанавливающей актировку. В этот день, несмотря на тридцатиградусный мороз, занятия первой смены школ Сургута не были отменены, в то время как во второй половине дня занятия были отменены с 1 по 8 классы.

Следующий сюжет заинтересовал меня не меньше. И заинтересовал меня прежде всего видеорядом, на котором группа несовершеннолетних принимала участие в публичной акции на улице. А то, что на улице было холодно, зритель понимал не только из прошлого сюжета, но и по тому, как ежились от холода несовершеннолетние участники публичной акции. Некоторые из которых были одеты, прямо скажем, не по погоде. В тоненьких пуховичках, в вязаных шапочках, каких-то кепочках. Некоторые ребята прятали руки в рукава, так как, видимо, они были без варежек. В общем, в результате представленного видеоконтента можно сделать вывод, что несовершеннолетние страдали от холода. Кроме того, есть вероятность, что пребывание на сильном морозе плохо одетых и страдающих от холода подростков может вызвать заболевания, обусловленные переохлаждением.

Пока я сострадал бедным подросткам, сюжет шел своим чередом. После массовой сцены были взяты интервью у организаторов, которыми оказались молодые функционеры из «Единой России». Затем остановили нескольких прохожих, которые одобрили деятельность несовершеннолетних. Ну и, наконец, девочка лет двенадцати в ярко желтом жилете прочитала стихотворение о войне. Как оказалось, акция была приурочена годовщине снятия блокады с Ленинграда и заключалась в раздаче прохожим не больших кусочков хлебобулочного изделия, как демонстрация весьма скудного и низкокалорийного рациона жителей блокадного Ленинграда.

Мы давно уже привыкли, что правящая партия приватизировала победу в Великой Отечественной войне и использует ее для своего пиара. Мы постоянно наблюдаем, как эта же партия использует детей, в том числе малолетних, в своих акциях. Но мучить подростков и подвергать опасность их жизнь и здоровье – это уже та черта после, которой общество, которое считает себя нормальным, должно возмутится. Осудить такую опасную практику.