Чем грозит переход на электронную трудовую, и в чем преимущества цифрового варианта книжки

С 2020 года работодатели обязаны предоставлять в пенсионный фонд сведения о трудовой деятельности работников для формирования электронных трудовых книжек. Все работодатели обязаны были известить своих сотрудников о праве выбора формы ведения трудовой книжки (электронная или бумажная) до 30 октября 2020 года. До конца прошлого года сам работник должен был определиться с выбором и написать письменное заявление, подтверждающее этот выбор. Поэтому сказать, что трудовые книжки на бумажном носителе как факт себя изжили, нельзя.

Что все это значит?

Если сотрудник все же принял решение в пользу бумажной трудовой, то работодатель наряду с электронными данными обязан вносить все изменение в бумажный носитель. Если от нее работник отказался, то книжку он получает на руки, тем самым освобождая работодателя от ответственности за ее ведение. Однако сохранить ее все же нужно, потому что в электронной базе будут храниться сведения начиная с 2020 года.

В случае, если гражданин не успел определиться с этим выбором до конца 2020, это право у него остается. Заявление о выборе формы ведения книжки можно написать в любой момент. Тем не менее, те, кто только вступает на свой трудовой путь в нынешнем году, этого права выбора лишаются: для них доступен только электронный вариант.

Получить данные и необходимые выписки о трудовой деятельности при ведении электронной трудовой не проблема. По письменному запросу работник может получить эти сведения не позднее трех дней с момента подачи заявки. Предоставить бумажную выписку может нынешний или бывший работодатель (по последнему месту работы), а также Пенсионный фонд РФ или многофункциональный центр госуслуг независимо от места жительства или работы гражданина.

Что меняется для работодателя?

- при приеме или увольнении работника не позднее следующего рабочего дня работодатель должен предоставить информацию об этом. Сокращение сроков предоставления информации связано с возможностью для граждан обращения за мерами социальной поддержки, в том числе и за пособием по безработице, и рассчитывать на оперативные ответы;

- если осуществляется перевод работника с одной на другую должность, такая информация предоставляется организациями ежемесячно. Не смотря на то, что изменения происходят в рамках одного предприятия, могут меняться условия труда.

- работодатель несет ответственность за задержку выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности при увольнении сотрудника, если это произошло по его вине;

- ответственность также предусмотрена за неверные или несоответствующие закону формулировки причины увольнения работника;

- также учитывается соблюдение порядка представления сведений о трудовой деятельности в форме электронных документов

Если ошибочная формулировка причины увольнения сотрудника скажется на его дальнейшем трудоустройстве, то по решению суда ему может быть предоставлена выплата в размере средней зарплаты за время вынужденного пребывания в статусе безработного.

Преимущества у электронной версии документа есть весьма существенные:

- молодому поколению, которое только вступает в трудовые отношения, легче обращаться с электронными документами;

- вероятность утери, искажения данных уже будет минимальна; Если все же ошибки допущены, работодатель по запросу работника должен устранить несоответствия;

- электронная трудовая имеет такие же юридические права, как и ее физический вариант;

- настоящим приобретением альтернативная версия трудовой станет для тех, кто работает дистанционно. Риск пересылки бумажной трудовой по почте есть всегда. К тому же, пересылка по почте занимает больше времени, нежели с помощью электронного ресурса.

- снижение затрат на приобретение, хранение и ведение бумажных трудовых;

- создание новых возможностей для аналитической обработки данных для работодателей и государственных органов

- безопасность и сохранность данных.

Электронный вариант трудовой книжки отражает практически все те же сведения, что и ее альтернативный вариант:

Информация о работнике;

Даты приема, увольнения, перевода на другую работу;

Место работы;

Вид мероприятия (прием, перевод, увольнение);

Должность, профессия, специальность, квалификация, структурное подразделение;

Вид поручаемой работы;

Основание кадрового мероприятия (дата, номер и вид документа);

Причины прекращения трудового договора.

Проверить сведения цифровой книжки застрахованные лица могут через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России или через портал Госуслуг. Также для этого уже есть ряд приложений для смартфонов.

Фото: Официальный сайт ПФР

По информации территориального отдела Пенсионного фонда в Югре в отношении формата ведения трудовой уже определилась 771 тысяча работающих граждан – это почти 90% от общего числа работающего населения. В электронном виде заявление подали 9% югорчан – в основном это молодое поколение. Это подтверждает тот факт, что молодежи проще обращаться с электронными базами. Не смотря на это большинство определившихся считают более надежным вариантом продолжение ведения бумажного аналога. Можно предположить, что основанием для такого выбора является страх утечки персональных данных, чего не исключают многие аналитики.