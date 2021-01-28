Как Сургут благодаря хитрой системе «выборов» может остаться без главы до конца года

Вообще я буду говорить про Сургут, но зайду издалека. Знаете, когда я слышу многоумные сентенции о том, как какой-нибудь «Госдеп» организовал где-то там революцию, и планирует то же самое устроить в России, я сначала тяжко вздыхаю, а потом начинаю задавать говорящему вопросы.

О том, представляет ли этот человек себе всю сложность общественных отношений. Способен ли этот человек, взяв себе в помощники хоть армию умнейших товарищей, просчитать внутренние взаимодействия десятков и сотен тысяч активных участников общественно-политических процессов, десятков групп интересов и миллионов вроде как до поры до времени пассивных наблюдателей, плюс внешних акторов. А если дополнительно помножить сложность этого всего на сжатые временные сроки?

К чему я подвожу. Будь ты хоть сто пядей во лбу. Будь ты гениальным ЦРУшником или целой армией гениальных ЦРУшников. Никто на этой планете не обладает способностями к достоверному просчету и воплощению в жизнь так называемых «сценариев» общественных и политических процессов ввиду их почти бесконечной (как минимум необъятной на данный момент) сложности. Тот, кто заявляет о том, что делает подобные вещи – скорее всего, просто шарлатан.

Теперь вернемся в Сургут на псевдовыборы главы. Все было просто и понятно – снимаем Вадима Шувалова, объявляем конкурс, приводим своего кандидата, его выбирают – и все, операция завершена. И вдруг что-то пошло не так.

Кандидат заболевает и не успевает подать заявку. Разворачивается инфокампания под кодовым названием «выбирать не из кого», конкурс уходит на второй круг – и тут Евгений Барсов со своим судом и отсрочкой нового отбора кандидатов.

Маленькое отступление: я восхищен сургутскими судьями. Оправдательный приговор Дмитрию Попову, а теперь и решение об отсрочке конкурса по отбору кандидатов на пост главы – это очень сильно, смело и правильно. Отправить бы сургутских судей в Конституционный суд – проснулись бы в другой стране. Ну да ладно.

И вот самое забавное, о чем пока никто не говорит. Мы вплотную приближаемся к ситуации, когда главы в Сургуте не будет до самого конца года.

Объясняю. Читаем Устав города:

«В случае досрочного прекращения полномочий Главы города избрание нового Главы города в соответствии с настоящим Уставом осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Думы города осталось менее шести месяцев, избрание Главы города в соответствии с настоящим Уставом осуществляется в течение трёх месяцев со дня избрания Думы города нового созыва в правомочном составе».

Полномочия нынешнего созыва думы Сургута завершатся спустя примерно неделю после выборов нового состава, то есть ориентировочно 19-20 сентября. Следовательно, если к 19-20 марта депутаты не изберут нам нового главу – то это смогут сделать только следующие народные избранники через три месяца после начала работы – в 20-х числах декабря 2021 года.

Конечно, мы полагаем, что суд не будет идти долго и дума Сургута постарается как можно быстрее вернуться к выборам главы и успеть к дедлайну, и с наибольшей долей вероятности к середине марта все завершится. Но мы говорили примерно то же самое 12 января, когда в 16.59 ждали основного кандидата, а его все не было.

А ведь это была очень простая на первый взгляд операция по пересадке главы. Очень простая. И как все обернулось.

Мне кажется, нет более выразительного примера того, как желание все контролировать и разыгрывать «сценарии» упирается в непредсказуемость обстоятельств и бесконечную сложность общественных процессов – даже в микроскопическом Сургуте. И так оно везде.