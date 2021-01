В Сургуте состоятся публичные слушания о будущей застройке города. Почему их важно посетить

В очередной раз приглашаю всех на публичные слушания! Ведь тема слушаний будет наиважнейшая, по сути, она звучит: «Каким будет наш город?» Если точнее, там будут обсуждаться поправки в генеральный план развития Сургута. Почему это важно для всех? Потому, что именно в этом документе отображается все, что есть и что будет в нашем городе в будущем – от дорог и школ до парков и многоэтажек.

В прошлом году попытка принять поправки провалилась, а ряд предложений вызвал, мягко говоря, неоднозначную реакцию у горожан. У разработчиков был год, чтобы улучшить проект, для этого даже была создана специальная рабочая группа. Увы, результаты ее трудов не были учтены, и процесс внесения поправок начался сначала. А значит, в проекте изменений вновь собраны все предложения, в том числе и довольно спорные.

Почему важно принять участие в слушаниях и высказать свою позицию? Во-первых, это наше с вами право, которым нужно пользоваться. Во-вторых, общественная поддержка или отрицание предложений должны быть учтены главой города при принятии решения по итогам слушаний. В-третьих, если жители не выскажут своего мнения, то у депутатов может не оказаться формального повода отклонить спорные пункты проекта. А они есть.

Вот лишь несколько предложений, которые лично у меня как у сургутянина вызывают вопросы:

1. Появление высотной застройки в уже сложившихся микрорайонах, например, на улице Пушкина или Маяковского. Как это повлияет на комфорт жителей и обеспеченность социальными объектами жителей давно существующего микрорайона?

2. Застройка зон, предусмотренных для развития промышленности, сельского хозяйства и общественно-деловой деятельности, высотными домами. Так предлагается поступить, например, с территорией бывшего совхоза «Северный» или территорией на улице Рационализаторов. Как будет обеспечиваться транспортная и социальная инфраструктура жителей этих районов, а, главное, где они будут работать, если в угоду жилью мы сокращаем территории, где можно было создать новые рабочие места.

3. Высотная застройка пойменной части города вдоль Югорского тракта. Как будет обеспечена защита от подтопопления, как эти районы повлияют на загруженность основных магистралей, и откуда возьмется социальная инфраструктура?

4. Перевод зон малоэтажной застройки в высотную. Например, в районе Черного мыса или около «Возрождения». Почему в нашем городе необходимо отказываться от малоэтажной застройки, неужели у жителей нет спроса на подобное жилье?

5. Перевод земельных участков, занимаемых сейчас автозаправочными станциями, под высотную застройку. Очевидно, что никакой высотный дом с соблюдением всех существующих норм на этих участках построить нельзя, зачем тогда разработчики генплана предлагают подобные решения?

6. Почему уменьшаются зоны городских лесов? Как это соотносится с требованиями Лесного кодекса РФ, запрещающего уменьшать общую площадь городских лесов?

Et cetera, et cetera, et cetera… Уверен, каждый сможет составить свой список вопросов к разработчикам изменений в генеральный план. Для этого можно ознакомиться с предложенным проектом и найти в себе силы дойти 29 января в 18:00 до зала заседаний думы города (ул. Восход д.4). При себе обязательно иметь паспорт и маску.

Давайте делать наш город лучше вместе!