Защищать от фейков и мракобесия в Сети надо не детей, а родителей

Интернет таит столько опасностей. Да ведь? Тревожно. В первую очередь мы должны тревожиться о детях. Но тут нюанс.

Купили ребенку смартфон, когда ему еще семи не было.

Я не сомневаюсь в своем ребенке. В установленных на его смартфоне родительском контроле и возрастном ограничении. Он не может зайти куда-то, куда нельзя, или скачать что-то непозволительное. Телефон его контролирует круче, чем я. У меня гораздо меньше претензий к контенту. Честно. И только одно правило: помни, что в интернете могут врать.

Он уже начинает понимать, что у информации должен быть первоисточник и он должен быть надежным. С этим постепенно разбираемся. Вместе. Вижу, что какой-то мыслительный процесс идет. Во всяком случае, он не делиться со мной информацией о марсианах в белом доме.

Знакомство ребенка с интернетом меня не пугает. Потому что пока еще я его авторитет. И у нас есть время вместе со всем разобраться. Знаете, за кого действительно тревожно? За родителей. Почему нельзя им установить родительский контроль?

Мне кажется, должен быть какой-то для тех, кому за 40. Чтобы скрывать от них опасную информацию. Например, сколько соды в день надо выпивать для профилактики рака. На какой лунный день сжечь пять тысяч рублей, чтобы разбогатеть. 50 препаратов за копейки, которые от вас скрывают фармацевты.

Согласитесь, проще донести до ребенка, почему нельзя переходить по подозрительной ссылке, даже если ее прислал кто-то из списка твоих друзей, чем взрослой маме. Там ты рискуешь услышать:

- Людка просит проголосовать. Мне что жалко? Чушь-то не неси.

Да и вообще весь поток информации, который льется на них – соцсети, мессенджеры, агрегаторы новостей. Они не справляются.

Они выросли на газетах и новостях, которые идут несколько раз в день. При всех недостатках советской пропаганды, уровень подготовки информации для читателей и телезрителей был очень высок. Ну не вещали там про рептилоидов, захвативших запад. Или о чем там по Рен-ТВ рассказывают.

Правда, страшно за родителей. Потому что они быстрее станут жертвой мошенника или поверят в непроверенную информацию. Какими бы они ни были умными, отличить новость от фейка им уже сложнее.

И как им помочь?

Нет, можно надеяться на контролирующих контролеров. Ведь с опасной информацией в интернете воюют все – Роскомнадзор, прокуратура, полиция, кибердружинники. Но они, в основном, стремятся обезопасить очень конкретный слой общества. А советы народных целителей и умельцев из интернета спокойно переходит на федеральное ТВ, закрепляя результат онлайн-мракобесия.