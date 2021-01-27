Если застройщик в Сургуте хочет что-то сделать – ему архитектор не помеха

В городе правят бал застройщики. Главного архитектора города даже по образованию нет. Это еще раз говорит, что ключевые фигуры заместителей главы города и главного архитектора должны утверждать на думе. А главный архитектор города это второе лицо в городе по многим процессуальным вопросам градостроительства. Если не первое.

И опускать его роль градостроительстве ниже плинтуса – это как? Это значит плевать на город, на его архитектурный облик. Это значит строить какой-то «Шанхай». Что уже начинает проявляться. Захотели что-то отгрохать застройщики сегодня и здесь – архитектор не помеха. Говорим про концепцию городского пространства: центральная площадь, ГКЦ, реконструкция проспекта Ленина. Какое обсуждение? Ничего нет. Ни обсуждения, ни конкурса. Ничего. А все это должен инициировать главный архитектор.

Было что-то в городе, где-то хоть чуть-чуть, где главный архитектор выступил против застройки тех или иных городских территорий проектами, нарушающими комфортное проживание граждан и нарушающее архитектурный облик города? Не знаю. Не слышали. То что было ранее – не исправишь. Но новое уродство города происходит на наших с вами глазах. Что касается Солода, то какие к нему претензии? Да никаких. Человек не на своем месте оказался.