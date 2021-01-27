Роскомнадзор, Роскомнадзор, Роскомнадзор… Вы всё поняли?

Можете называть это поздним зажиганием, но почему-то только сейчас меня стали раздражать эти роскомнадзоровские ограничения насчет новостей, которые хоть как-то, даже самую малость, сообщают о… как бы так позаконопослушнее изъясниться… добровольном уходе из жизни. Теперь, если какой-нибудь Вася Пупкин вдруг бросится под поезд, то следует обязательно указать: конечно же, это вышло случайно, а если решил испить уксуса, то он его перепутал с водой.

Потому что, по разумению чиновников, на крайний шаг отчаявшегося человека толкает, конечно, публикация в СМИ — больше в нашей стране причин для этого нет.

На моей памяти за прошедший год мы удалили три или четыре новости, потому что они не соответствуют представлениям Роскомнадзора о жизни и способах ее завершения. Теперь из-за каждой картинки с кетчупом в редакции возникает дискуссия: можно или нельзя показывать слабонервной аудитории такую жесть? Обычно побеждает редактор со словами: от греха подальше, не надо. Потому что платить штрафы и разбираться с огромной бюрократической машиной никто не хочет, но как же надоело, господи.

После публикации «Страданий юного Вертера» особо впечатлительные читатели следовали примеру главного героя — и я говорю не только о подражании ему в манере одеваться и в поведении. Отрадно, конечно, что художественная сила любого сообщения СМИ чиновниками приравнивается к роману Гёте (впору переиначить знаменитое изречение: «Эта штука посильнее «Вертера» Гёте будет!»), но все-таки в поисках причин «крайних мер», на которые идут некоторые люди, следует копать чуть глубже.

Накануне из жизни ушел российский стендапер Александр Шаляпин. Бесперспективность, невостребованность, депрессия? Да быть не может. Вероятно, он просто невовремя открыл СМИ, некорректно осветившее какую-нибудь трагедию. А ведь Роскомнадзор предупреждал…