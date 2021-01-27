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​Посильнее «Вертера» Гёте

Роскомнадзор, Роскомнадзор, Роскомнадзор… Вы всё поняли?

​Посильнее «Вертера» Гёте
Фото: Александр Шаляпин, vk.com/gaanz

Можете называть это поздним зажиганием, но почему-то только сейчас меня стали раздражать эти роскомнадзоровские ограничения насчет новостей, которые хоть как-то, даже самую малость, сообщают о… как бы так позаконопослушнее изъясниться… добровольном уходе из жизни. Теперь, если какой-нибудь Вася Пупкин вдруг бросится под поезд, то следует обязательно указать: конечно же, это вышло случайно, а если решил испить уксуса, то он его перепутал с водой.

Потому что, по разумению чиновников, на крайний шаг отчаявшегося человека толкает, конечно, публикация в СМИ — больше в нашей стране причин для этого нет.

На моей памяти за прошедший год мы удалили три или четыре новости, потому что они не соответствуют представлениям Роскомнадзора о жизни и способах ее завершения. Теперь из-за каждой картинки с кетчупом в редакции возникает дискуссия: можно или нельзя показывать слабонервной аудитории такую жесть? Обычно побеждает редактор со словами: от греха подальше, не надо. Потому что платить штрафы и разбираться с огромной бюрократической машиной никто не хочет, но как же надоело, господи.

После публикации «Страданий юного Вертера» особо впечатлительные читатели следовали примеру главного героя — и я говорю не только о подражании ему в манере одеваться и в поведении. Отрадно, конечно, что художественная сила любого сообщения СМИ чиновниками приравнивается к роману Гёте (впору переиначить знаменитое изречение: «Эта штука посильнее «Вертера» Гёте будет!»), но все-таки в поисках причин «крайних мер», на которые идут некоторые люди, следует копать чуть глубже.

Накануне из жизни ушел российский стендапер Александр Шаляпин. Бесперспективность, невостребованность, депрессия? Да быть не может. Вероятно, он просто невовремя открыл СМИ, некорректно осветившее какую-нибудь трагедию. А ведь Роскомнадзор предупреждал…


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Сегодня в 13:15, просмотров: 416, комментариев: 6
Комментарии:
Лубягин Игорь
не нравится
Сегодня в 13:22
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Лубягин Игорь
не нравится
Сегодня в 13:25
Пояснительную бригаду о чём эта статья - можно?
Iriska Лубягин Игорь
не нравится
Сегодня в 14:26
Конспект "урока":
- суицид медийного лица (причины не установлены, способ тоже);
- возмущение по поводу "закручивания гаек" РесКемНадзером, сложности в написании статей и донесении сути, ограничения в рассуждениях и поиске причин суицидальных настроений, использовании тематических фото и картинок.
Как бы, если делать вид, что у людей нет причин для добровольного ухода из жизни, то и суицида будет меньше. Решатели решили, что бестолковому поколению "попугев", нельзя называть вещи своими именами, чтобы они не повадились повторять за кумирами и не портили и без того удручающее демографическое положение в стране.

Как говорится, имхо.
Марина Пудовкина
не нравится
Сегодня в 14:48
Последние два предложения в новости и смерти человека неуместны. Даже если это мнение журналиста. И тем более если это сарказм.
Albert Leonov
не нравится
Сегодня в 15:46
Роскомнадзор замучал! Надо же...
Меня вот инста и фейсбук заблочили и не только меня Трампа и многих кого .. И ничего, пережил..
Флудер
не нравится
Сегодня в 15:56
Прямо стихи.
Инста и фейсбук заблочили
и не только меня
Трампа и многих кого ..
В комнате двое
Я и Ленин -
Начнём разговор...
Злая Эллочка Albert Leonov
не нравится
Сегодня в 16:50
Я рекордсмен по блокировкам. )))
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