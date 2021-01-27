Рунет забыл про дворец в Геленджике и гадает — нарисованы ли березки за окном у Путина

Очередные чудеса в интернете, оптическая иллюзия: пользователи всматриваются в фотографии Путина, общающегося со студентами по видеоконференции. Это та самая конференция, где глава государства внезапно прокомментировал наличие/отсутствие у него личного дворца в Геленджике, но обсуждение этой новости переродилось в споры — нарисованы ли березки за окном помещения, где президент сидит за столом?

И вот это смещение фокуса с того, что было сказано, на то, что изображено, — очень любопытная тема: то ли это удачный пиар-ход, то ли «я не нарочно, просто совпало».

Как бы там ни было, интернет-аудитория показывает, что слишком легко переключается с темы на тему: не самый полезный скилл, вы не находите?.. В итоге немаленький дворец вдруг легко затерялся за жиденькой березовой рощицей, нарисованной или настоящей (настоящей, конечно: смотрите сами) — не так уж и важно.