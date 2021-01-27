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​В трех березах заблудились

Рунет забыл про дворец в Геленджике и гадает — нарисованы ли березки за окном у Путина

​В трех березах заблудились
Кадр: kremlin.ru

Очередные чудеса в интернете, оптическая иллюзия: пользователи всматриваются в фотографии Путина, общающегося со студентами по видеоконференции. Это та самая конференция, где глава государства внезапно прокомментировал наличие/отсутствие у него личного дворца в Геленджике, но обсуждение этой новости переродилось в споры — нарисованы ли березки за окном помещения, где президент сидит за столом?

И вот это смещение фокуса с того, что было сказано, на то, что изображено, — очень любопытная тема: то ли это удачный пиар-ход, то ли «я не нарочно, просто совпало».

Как бы там ни было, интернет-аудитория показывает, что слишком легко переключается с темы на тему: не самый полезный скилл, вы не находите?.. В итоге немаленький дворец вдруг легко затерялся за жиденькой березовой рощицей, нарисованной или настоящей (настоящей, конечно: смотрите сами) — не так уж и важно.


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Сегодня в 13:09, просмотров: 399, комментариев: 10
Комментарии:
Mobii
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Сегодня в 13:12
"В итоге немаленький дворец вдруг легко затерялся за жиденькой березовой рощицей, нарисованной или настоящей" - Юра, чушь какую написал.
Никуда не затерялся, и сегодня обсуждаются "ответы" фсо и фсб.
йося
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Сегодня в 13:45
Лучше порассуждать, куда денутся 287 березок в сквере Строитель, если там будут возводить стеклобетонное чудовище.
Alkonowa1ow
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Сегодня в 13:48
Там ещё за окном остановка автобуса? Настоящая или нарисованная? Или это не автобусная остановка? А интерес к дворцу? А какой может быть интерес у обывателя? Давно понятно, «мир хижинам, война дворцам». Знаем, проходили. И чтоб не было богатых тоже проходили. Но от этого пенсия не прибудет. Зарплату не прибавят. Чего же «воду в ступе толочь».
tdn Mobii
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Сегодня в 13:54
Такие же нелепые и жалкие отмазки от ФСБ как и до этого блеяние говорящей усатой головы..
Alkonowa1ow tdn
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Сегодня в 14:03
По поводу Пескова. Слишком много «пескова» это плохо. Говорящая «голова». Однако, обывателю иногда лучше услышать самого Президента РФ. Да по словам самого Президента Песков иногда «несёт пургу». А его активная медийная и тусовочная активность вместе с Навкой вызывает раздражение. Побольше официальности и закрытости должно быть в его публичной деятельности, как пресс-секретаря Президента.
Alkonowa1ow
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Сегодня в 14:11
О сквере при ГКЦ надо бить во все колокола? Это поважнее Дворца в Геленджике. Геленджик далеко, там тепло, там море. В Сургуте холодно и ещё планомерно уничтожают березовые рощи. А ГКЦ, сквер и окружающей городское пространство нужно вынести на широкое общественное обсуждение. Никто ещё ничего не решал и не решил. А решать должны граждане города.
Лубягин Игорь
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Сегодня в 14:15
А я хочу, чтобы внезапно затерялся дворец пионеров в Сургуте. Эта убогая, мерзкая, временная барачная конструкция времён совка. Она мало того, что напоминает о смутных временах, когда страной правили коммунисты, так ещё и лишний раз напоминает о том, что Сургут раньше был ужасающей деревней, где вместо истории - провинциальная, сельская пустота и одинокий двухэтажный барак.
Когда я приду к власти в городе, первым делом я снесу к чёртовой матери эту хлипкую дребедень.
Mobii Лубягин Игорь
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Сегодня в 14:33
поправлю немного - снести бараки, что ЗА дворцом пионеров
йося
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Сегодня в 14:54
Даёшь референдум по СКВЕРУ!
Albert Leonov
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Сегодня в 15:29
"Частная собственность - это не по-христиански", заявил Папа Римский. Он добавил, что христианство не поддерживает частную собственность в принципе.....
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