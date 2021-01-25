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​Мне не нравится Навальный, но то, какое беззаконие над ним творят, мне нравится еще меньше

Митинги, если они мирные, без фаеров, избиения силовиков и прочей жести, могут и должны происходить

​Мне не нравится Навальный, но то, какое беззаконие над ним творят, мне нравится еще меньше
Фото со страницы автора в Facebook

Дай-ка и я выскажусь про Навального и митинги. У меня как всегда есть свое мнение на этот счет. И это мнение, скорее всего, не понравится ни тем, кто топит за Навального, ни тем, кто его не любит.

Давайте пройдемся по фактам. Например, есть человек, плохой человек, может, даже убийца, или там шпийон какой. Как вы считаете, должны ли к нему применяться нормы закона, или, раз все думают, что он преступник, то его можно бить, топтать ногами и если что, расстрелять без суда и следствия? По мне, так нет. Должен быть закон. Один для всех. И для миловидной девушки с розовыми бантами, и для мерзкого убийцы.

Закон должен решать, как и кого наказывать. А иначе чем мы отличаемся от преступников?

У нас же все больше и больше получается, что закон – формальность, а принимаются решения на основе важности для власти. Где-то для важности федеральной, где для муниципальной власти, где-то просто ради важности конкретного силовика или чиновника. И вертят этим законом как хотят. Уж чего только стоят последние «выборы» мэра Сургута. Вот где насмешка над людьми и здравым смыслом.

Получается так, что никто не может спать спокойно, пока это происходит. Потому как, если, например чей-то бизнес понравится чиновнику или силовику, он найдет способ выкрутить руки и войти в долю, ну или вовсе его забрать. Делается это весьма просто: сначала создаются адовые проблемы, из-за которых можно попасть под следствие или в тюрьму, ну или бизнес могут прикрыть, а потом, найдутся «добрые люди», которые помогут за небольшую сумму или долю. Так было уже не единожды в новейшей истории и с крупными холдингам, и с небольшими предприятиями.

Как это все связано с Навальным, спросите вы? Да очень просто. Фальсифицируются суды и приговоры для того, чтобы Навальный не мог рыпаться. А суд по его прилету это полный фарс и издевательство над правосудием. В итоге закон обесценивается как для власти, так и для народа. Почему я, например, должен его соблюдать, понимая, как другие топчут его нормы?

Повторюсь, мне, как и многим, Навальный совсем не нравится. Ну не верю я ему, не верю, и не вижу в нем мощного политика, а уж тем более президента.

Блогер? Да. Журналист? Может быть. Великий пиарщик и маркетолог? Да, и еще раз да. Это мое мнение, и вряд ли, кто меня в этом переубедит.

Но меж тем, я категорически против того, чтобы независимо от его личности, над ним творилось такое беззаконие. Потому что я не хочу быть следующим, если вдруг нечаянно перейду дорогу прокурору, силовику или еще кому! Я хочу спокойно высказывать свое мнение, и если я знаю, что человек вор, то я могу и хочу об этом говорить.

Теперь про детей. Многие ужаснулись, как сильно воздействовали на детей. Ленты тиктоков и ютюбов полны Навальным. Молодежь гудит, обсуждает и выходит на митинги. Родители в шоке и не знают, что с этим теперь делать.

Да, на мой взгляд, воздействовать на детей, пропихивая им свои мысли и идеалы, подло. У них пока нет собственного взгляда на многие вещи, и им тупо навязывают нужное мнение.

Но давай посмотрим с другой стороны. В школах, в уши этих самых детей заливают кучу шлака про религию, политику и историю. Заливают, без их ведома и ведома родителей. Заливают методично и грамотно, причесывая все под нужную идеологию.

Все это пропаганда, пропаганду из запада, заливает Навальный, пропаганду внутреннюю, заливают в школах, вузах, даже в дет садах. Зачастую и там и там, правды не много.

Власть должна быть в материале и знать, что не все люди околпачены и готовы голосовать за великого вождя. Многие спросят, а кто, если не он? Да вы шутите что ли? В стране можно найти сотни человек, кто сможет с этим справиться. Да, не сразу, да с косячками, но тоже справится, более того, сможет сделать упор не на вооружение и пропаганду, а на образование, науку и экономику! Вспомните, когда вместо алкоголика Ельцина пришел Путин. Разве кто думал, что он великий вождь, способный справиться с нашей сложной страной. Вспомните, что им декларировалось и что реально делалось. И тогда мало кто думал: «Кто, если не он».

Чтобы пошли изменения в лучшую сторону, как минимум, вождь который у власти больше 20 лет, должен уйти на пенсию. По ЗАКОНУ должен был уйти уж давно, лет десять назад. Но закон вечно переписывают и подгоняют под ситуацию.

Он должен был дать дорогу молодым – тем, кто не видит во всех врагов и сможет терпимей относится к соседним государствам, вести с ними диалог не с позиции сильного, а на равных.

Но пока все тихо, пока законы принимаются марионетками во всех ветвях власти, пока закон это лишь пустой звук, пока должности передаются по наследству и дарятся дружбанам, а не достойным, страна будет деградировать. И постепенно опять превратится в СССР. Мне кажется, многие должны помнить, что это не совсем хороший для нас вариант.

Думаю, ни для кого не секрет, что уровень откатов в госмонополиях и полугосударственных компаниях растет год от года. А потом мы удивляемся, откуда такой рост цен на все, а производительность труда такая низкая?! Мало кто почему-то понимает, что это все взаимосвязано.

Все происходит кулуарно, а выборы почти любого уровня – уже давно полная профанация. Как тогда вождя подтолкнуть к мысли, что ему пора бы уже на выход? Как ему послать этот сигнал, если не протестами народных масс? Голосованием за изменение Конституции?

Вот картофельный король ничего не слышит. Ему уж кричат, кричат, а он все свято верит, что народ его любит и ценит. Максимально цепляется за власть. Как итог, боюсь, все будет по сценарию Украины. А, как мы успели заметить, это не лучший вариант развития событий.

Многие верят, что наш вождь сам покинет свой трон, а я вот совсем не верю! Президент Мугабе, сидел на троне почти до 100 лет. И то его свергли, а то бы правил до смерти.

Я против революций, я против войн и насильственного переворота, считаю это тупиковый вариант развития событий, история, даже новейшая, тому подтверждение. Но как, как изменить вектор движения страны назад в СССР? Сидеть и тихо ждать, когда престарелый вождь устанет или умрет, и когда все его дружбаны распределят мало-мальски ценные активы? Судя по тому же Мугабе, этого может и не случиться.

Неплохой вариант получился в Казахстане, где великий кормчий, сошел с Олимпа, дав возможность править другим, хоть и формально, но все же это шаг. Это великая сила и мудрость, уйти вовремя и красиво.

Мне кажется митинги, если они мирные, без фаеров, избиения силовиков и прочей жести, могут и должны происходить. И чем они масштабней и многогранней по структуре собравшихся, тем больше на это должна реагировать власть, понимая, что она двигается не в ту сторону.

Не давая выплеска народного гнева такими маленькими масштабами, стараясь закрыть нарыв лейкопластырем, власть рискует нарваться на более серьезную проблему. Как известно, из-за простого нарыва, если не лечить его, а лишь делать вид, что нарыва нет, может пойти гангрена по всему телу, и тогда уж это тело не спасти.

Я считаю, если кто бьет женщину в живот ногой, или, например, стаскивает со столба противника Навального и избивает его ногами, тот должен ответить по закону. Будь он омоновец или «мирный» протестант. И в том, и в другом случае закон должен быть суров и един для всех, он должен карать человека, человека нарушившего его. Тогда вот будет торжество закона, а не власти или толпы.


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25 января в 20:10, просмотров: 330, комментариев: 17
Комментарии:
Сергей Б
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25 января в 20:56
Вот бред полный.

Криштанович, считает, что, когда бьют женщину в живот ногой, это плохо.

А если кулаком по голове, хорошо?

Криштанович, сходи в Церковь, которую ты так не любишь, пусть тебе там с нуля объяснят, что такое хорошо и что такое плохо.

И про закон пусть объяснят и про житие не святых.

Заполни пробел в мозгах с детства, начни с нуля.

Иначе так и будешь жить в бреду.
sst
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25 января в 21:10
Тарас молодец...в основном все по делу....а СБ как обычно он и с красными и с белыми...и с попами дружит....ахинея полная....но с учетом возраста …простительно...
Сергей Б sst
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25 января в 21:14
Ну тебе уже и в Церковь поздно – на свалку.
tdn
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25 января в 21:19
Отличная статья, все по делу. Респект - многие тупо боятся, высказать свою точку зрения отличную от "политики партии"!
Сергей Б
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25 января в 21:27
О, еще одна моль однодневная из-под коряги выползла со своим особым мнением. Которой не было и нет уже.
Mobii
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25 января в 21:38
рассуждения здравые.
Но все же смутил пропагандистский штамп, что навальный "блогер". Ну ващщет он чистый политик именно в классическом понимании этого слова - с большим числом сторонников, с определнными взглядами, с системой фандрайзинга, с небоязнью дебатировать, и в меру популист.

А так, с точки зрения, тех же пропагандистов и Тарас не предприниматель, - а торгаш, жулик (с)
tdn
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25 января в 22:03
> все же смутил пропагандистский штамп, что навальный "блогер"
Ничего удивительного, у этого поколения такой отношени если в телевизоре не показывают - значит "блоггер". Это фигня, на самом деле. Потребители телевидения в том виде каком его видит бункерный пенсионер, потихоньку покидают этот бренный мир, а наше "передовое" здравоохранение им в этом ничем не мешает. Вот сколько аудитория "новостной" программы первого конала? А сколько миллионов смотрят выпуски Алексея Навального?
Тарас Криштанович Mobii
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25 января в 22:13
Нет у меня штампов. Моя оценка его как блогера, сформирована из личного отношения к нему и его деятельности. Возможно, если бы ему дали возможность, то его карьера как политика смогла быть успешной.
Я бы точно за него не голосовал, не мой это герой, по ряду причин. Это как в детстве, верю-не верю, вкусно-не вкусно! Мне не надо доказывать, что что-то вкусно, и миллионам людей на земле это нравится. Вот мне не вкусно. Так и тут. Я не особо следил за его жизнью, пару раз может смотрел его интервью и высказывания, и впервые посмотрел его разоблачающий фильм. Но это никак не изменит моего отношения к его личности.
Но кто-бы он не был, он заслуживает честного и справедливого суда и отношения к нему. И он должен иметь право высказываться и вести политическую деятельность. Вот это главное, на мой взгляд.
Тарас Криштанович Сергей Б
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25 января в 22:26
))) Вроде не весна, не осень, а у вас дорогой друг опять обострение. Не бережёте вы себя! Сколько же яду должно быть в человеке, чтобы его смачно распрыскивать на всех и всё. Мир прекрасен и не стоит тратить время на выливания помоев на людей. Поймите, от этого, только вы становитесь меньше в чужих, да и своих глазах. Вам кажется, что оскорбляя других, вы превозносите себя, а по факту, вы лишь дальше вгоняете себя в самое дно.
Мне вас жаль, ведь я понимаю, насколько вам тяжко жить , если даже собственное поднятие лайков на этом портале, вам настолько важно.
Мне не нужно ходить в церковь, чтобы понять что-то. А книг, в том числе церковных, разных религий, я читал в разы больше вашего, и от этого понимаю, что хорошо, а что плохо. Правда мне это ещё мои родители объяснили, без книг и церкви. ;)
Mobii Тарас Криштанович
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25 января в 22:27
так блогер это ж совершенно другое понятие.
А так можно и пивоваров называть бодяжниками (ну из порошка у которых в разливайках пиво), а кто- то вырастает до настоящей пивоварни (как я элегантно подмахнул, а))))
Тарас Криштанович Mobii
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25 января в 22:37
))) ну это моя оценка человека. Мне кажется я имею на это право. Как и вы, давать оценку мне или другому человеку, если только эта оценка не имеет оскорбительного подтекста.
Я бы мог дальше дискутировать о личности Навального, но не это главное и важное. Пусть он будит политик, блогер, да хоть нефролог! Я бы хотел, чтоб не зависимости от должности, партии и вероисповедания, к человеку применялись одинаковые нормы закона. Ну это в идеале конечно.
Злая Эллочка
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25 января в 23:37
))) навальный с 2011 по 2021 от целевой аудитории офисного планктона дошёл до школьников. какой маладец.
Сергей Б Тарас Криштанович
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25 января в 23:40
Ну хоть навальнят однодневок просветил насчет желтого «политика» Навального и то ладно.

Один знакомый навальненок, вполне нормальный парень, но родом из Белоруссии, сказал: мне все-равно чья власть в России будет лишь-бы денег платили побольше. Это и есть аудитория продажного «политика» Навального.

А мне не все-равно, я родом из России. Тем более что таким «политикам» как Навальный глубоко нацрать на благосостояние россиян. У него совсем другие цели и задачи, которые перед ним ставят.

И знаешь, один ну очень начитанный и известный парень, идеи которого были использованы при разработке ядерного оружия и тот так уверенно как ты не утверждал, что до конца понимает, что такое хорошо и что такое плохо. Альберт Эйнштейн его звали, может слышал о таком?

Ну на то он конечно и Эйнштейн, а ты Криштанович.

Чем глупей человек, тем умней он себя считает и наоборот – во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь.

Хочешь оспорить?

Сергей Б
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25 января в 23:44
Ну в обчем, поддержал как мог.
Alkonowa1ow
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25 января в 23:50
Демагогия чистой воды.
Сергей Б
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25 января в 23:58
Демагогия, это громко сказано.
Тарас Криштанович Сергей Б
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25 января в 23:58
Вам отвечать, бессмысленно. Живите с мыслью, что вы великий мыслитель и весьма искусный писака! Я рад за вас!
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