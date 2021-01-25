Обсуждать и оценивать варианты фасада «Строителя» в Сургуте не имеет смысла, процесс лишен логики

Продолжу размышлять и подтверждать свою правоту, о которой писал в последнем посте: «Архитектура эпохи «шуваловского модерна» — это то, что подается горожанам уже готовой и принятой в кругах «высших сил» — нравится вам это или нет».

Очередное нелепое решение: провести народное голосование по вопросу выбора фасада при реконструкции здания ГКЦ «Строитель». Причем инициировали процесс местные депутаты и некоторые чиновники, официальных документов на сайте администрации города не нашел.

Считаю, что обсуждать и оценивать варианты не имеет смысла, процесс лишен логики. Это театр абсурда, некий народный театр с марионетками и клоунами, срежиссированный «вандалами в законе». Почему власти не могут обсудить проект среди общественности, показать его полную картину —планировка, генплан, ТЭП, обоснование? Потому что отвечать на вопросы, а тем более отчитываться за потраченные средства «власть» не любит, а значит не даст этот проект «разнести в пух и прах».

Но дали возможность «марионеткам» проголосовать, якобы прислушиваются к народному мнению и получают «партийные очки». Пропиариться, дискредитировать профессию архитектора, уничтожить городское пространство, поставить стеклянную коробку... — ради этого спектакль?

Вы знаете, что результаты голосования в России часто предсказуемы? А есть ли среди картинок реальный вариант? Варианты-пустышки? Может выбор уже сделан, а?

Я знаю вариант-победитель, на 90 процентов уверен. Победитель выбран заранее, проведение народного голосования — это фикция. Доказательства покажу после оглашения результатов, досмотрю спектакль.