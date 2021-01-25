16+
Логотип Сиапресс
USD  74,8569   EUR  91,1458  

Новости

Больше новостей
Откроется ли перинатальный центр в Сургуте в первом полугодии 2021 года?
Комментировать
0
Система выборов главы Сургута...
Комментировать
1
Вы смотрели последнее расследование Навального «Дворец Путина»?
Комментировать
1
Как вы оцениваете варианты нового фасада Городского культурного центра?

Отлично 2.5%

Хорошо 33%

Удовлетворительно 20.4%

Плохо 31.9%

Не знаю 12.2%

Всего голосов: 279

Комментировать
0
Больше опросов

Проект и фасад ГКЦ «Строитель», судя по всему, уже выбран, а голосование по нему — абсолютная фикция

Обсуждать и оценивать варианты фасада «Строителя» в Сургуте не имеет смысла, процесс лишен логики

Проект и фасад ГКЦ «Строитель», судя по всему, уже выбран, а голосование по нему — абсолютная фикция
Фото со страницы автора в Facebook

Продолжу размышлять и подтверждать свою правоту, о которой писал в последнем посте: «Архитектура эпохи «шуваловского модерна» — это то, что подается горожанам уже готовой и принятой в кругах «высших сил» — нравится вам это или нет».

Очередное нелепое решение: провести народное голосование по вопросу выбора фасада при реконструкции здания ГКЦ «Строитель». Причем инициировали процесс местные депутаты и некоторые чиновники, официальных документов на сайте администрации города не нашел.

Считаю, что обсуждать и оценивать варианты не имеет смысла, процесс лишен логики. Это театр абсурда, некий народный театр с марионетками и клоунами, срежиссированный «вандалами в законе». Почему власти не могут обсудить проект среди общественности, показать его полную картину —планировка, генплан, ТЭП, обоснование? Потому что отвечать на вопросы, а тем более отчитываться за потраченные средства «власть» не любит, а значит не даст этот проект «разнести в пух и прах».

Но дали возможность «марионеткам» проголосовать, якобы прислушиваются к народному мнению и получают «партийные очки». Пропиариться, дискредитировать профессию архитектора, уничтожить городское пространство, поставить стеклянную коробку... — ради этого спектакль?

Вы знаете, что результаты голосования в России часто предсказуемы? А есть ли среди картинок реальный вариант? Варианты-пустышки? Может выбор уже сделан, а?

Я знаю вариант-победитель, на 90 процентов уверен. Победитель выбран заранее, проведение народного голосования — это фикция. Доказательства покажу после оглашения результатов, досмотрю спектакль.


нравится (22) не нравится (0)
Сегодня в 13:22, просмотров: 346, комментариев: 11
Комментарии:
йося
не нравится
Сегодня в 14:24
Ну как так, почему опять без меня меня женили. Почему надо вестись на эти происки продажных чинуш.
А потом мы удивляемся почему народ прет на массовые сборища и клянет властьпридержащих и в хвост и в гриву.
Почему уперлись в стройку, хотя понятно почему.
Лично я утверждаю там должен быть СКВЕР и ничего более, и пусть мой вопль остаётся одиноким гасом вопиющем в пустыне.
Но почему то видится что я не одинок.
А уе. ище которое, если ему суждено появится, пусть останется на совести ТЕХ, засунувших свои языки в свои ........
Дммтрий йося
не нравится
Сегодня в 15:02
Йося, твой глас услышан!
Я тоже за сквер!
Шувалов "торчит"мне за сквер на проспекте Мира... Во, чучелы, народ проголосовал за сквер, а строят церковь... Хоть, мне не особо импонируют братья с юга, но за них обидно... тесновато им возле Мечети....

А сквер - дело аполлитичное! Туда даже навальнята ходят без указаний из зи лужи!
Злая Эллочка
не нравится
Сегодня в 15:16
Лучше детскую площадку и сквер.
Сергей Б Дммтрий
не нравится
Сегодня в 15:17
Мечеть не только братьям с юга нужна.

Татары за Уралом поселились раньше, чем православные.
Будулай Алмазов
не нравится
Сегодня в 15:19
Так, как на картинке, вполне мог бы выглядеть и ж.д. вокзал. Универсальные фасады, разрабатывают, что-ли?
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 15:20
А я за сквер и ДК отреставрированный.

Детям на строителе не только в сквере пивасик пить, но и приобщаться так сказать к культуре.
йося
не нравится
Сегодня в 15:25
Вот, вот спасибо соратники, топим за сквер с детской площадкой.
Даёшь проект общественного пространства "Сквер Строитель".
Впору инициативу группу сколачивать, СИА как рупор попросим выступить, мож кто из ЛОМов подключится.
Сергей Б йося
не нравится
Сегодня в 15:27
Готовь костюмы пьяных матросов.

Думу штурмовать будем!
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 15:29
Скверный бунт.
Будулай Алмазов
не нравится
Сегодня в 15:45
Ну да, если уж взялись старые ДК разламывать, то лучше парк, чем поляна, выложенная плиткой с памятником в духе Церетели, как в НГДУ.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:00
Порубили все ДК на дрова.
Показать все комментарии (11)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Евгений Барсов: «Стану главой города и буду заниматься только авиацией? Неправда. Есть работа, а есть увлечения» 2903
  2. Из Сургута не могут вылететь девять самолетов 1770
  3. ​Наталья Комарова рассказала о высоком уровне занятости югорчан 895
  4. ​В детском саду Сургута прорвало трубу отопления – дети эвакуированы 796
  5. ​Актировка: 1-11 классы первой смены 790
  6. ​В Сургут придет «весна» — минус 20 654
  7. В Югре ищут пенсионерку, сбежавшую из больницы // ОРИЕНТИРОВКА 591
  8. Стрелка из Сургутского района могут отправить в тюрьму на всю жизнь из-за убийства двух человек 545
  9. ​На прививку становись: В Югру поступили новые дозы вакцины от коронавируса 485
  10. ​Синоптики назвали январь 2021 года самым холодным за последние 15 лет 466
  1. ​Аспиранты, обнимитесь раз в сто лет. Сегодня 21-й день 21-го года 21-го века 8822
  2. ​Немноголюдно и мирно // ВИДЕО 7040
  3. ​Навальный VS Сталин: акция сторонников оппозиционера возмутила сургутских сталинистов 6975
  4. Не отморозились 5528
  5. ​Югорчане продолжают войну с «умными» остановками 4865
  6. ​Призрак Навального 4614
  7. ​Замороженный протест 4280
  8. Накануне в Югре сгорело шесть автомобилей 3700
  9. ​В правительстве ХМАО ожидается ряд отставок 3379
  10. ​Был ли удар? Жительницу Нижневартовска обвиняют в том, что она пнула полицейского // ВИДЕО 3328
  1. ​В Югру возвращаются сильные морозы 20869
  2. ​В Сургуте девушка погибла, выпав из окна многоэтажки 17232
  3. ​Вартовчанин, спасая машину от морозов, надел на нее чехол // ФОТОФАКТ 17119
  4. Сургутянин поджег чужой «Инфинити» // ВИДЕО 16716
  5. ​В Сургуте разыскивают вора // ОРИЕНТИРОВКА 14377
  6. ​Эксперты назвали ожидаемый размер дивидендов Сургутнефтегаза 13819
  7. Аквилон, Вершина, Джуманджи: в Сургуте продают десять известных зданий 12956
  8. ​Спасала из квартиры матери: в Нижневартовске бабушка вывела внучку обнаженной на 30-градусный мороз 12032
  9. ​Машины бросают на кольце: в Сургуте у мечети устроили транспортный коллапс 10485
  10. ​Аллу Пугачеву подозревают в смертельной болезни 9960

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика