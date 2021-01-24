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​30 человек? Это много

Акция в поддержку Навального в Сургуте — повод задуматься

​30 человек? Это много

30 человек на несанкционированной политической акции (в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального) в «аполитичном» Сургуте зимой, в минус 50?

Вы серьезно?

Так было на самом деле?

Это много. Очень много. Это очень много. Это тенденция.

Это повод задуматься над тенденцией. И ситуацией.

На днях я от вполне «благонадежного» человека, от которого ничего подобного не ожидал, вдруг услышал: уж лучше Навальный.

До сих пор ровно это, только с другой фамилией, я слышал каждый раз от представителей той же «благонадёжной» социальной группы: кто, если не Путин? Уж лучше он.


нравится (9) не нравится (25)
Сегодня в 11:58, просмотров: 389, комментариев: 17
Комментарии:
Местный
не нравится
Сегодня в 14:06
За 20 лет-то наблюдений можно и прозреть)
tdn
не нравится
Сегодня в 14:13
Да ладно вон старые пердуны которые СССР просрали, что то сколь лет не прозревали. Им помочь просто нужно, вот вчера снежки летели, когда нить и что то поувесистей полетит думаю. Мы то - не белорусы..
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:22
Вот именно, в аполитичном Сургуте зимой, в минус 50 – «целых» 30 «дееспособных» у которых из дееспособности разве что только половые органы созрели, вышло поддержать «оппозиционера» Навального.

Это «много». Очень «много». Это очень «много». Это «тенденция».

– Ты это сурьёзно?!
– Да, сурьёзно…
– Ну ты смотри, а то я шуток не люблю…

Ну уж, а «авторитетное» мнение человека, который сначала за Путина топил, а потом: уж лучше Навальный – полная инфантильность и недееспособность холопа неспособного решать свои проблемы. Барина давай – вдруг Навальный лучше.

Сергей Б tdn
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Сегодня в 14:25
Ты что ли поможешь?

Ты даже свое имя в комментариях назвать сцышь.

Думаешь на такого ссыкливого провокатора поведутся?
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:27
Ага, жертвенный козел Навальный за всех либерастов отдувается.
444 Сергей Б
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Сегодня в 14:32
Не устали за Путина, его дворец и его воров зад надрывать?
tdn Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:33
Сереженька, родной не надрывайся ты так - ты думаешь дедушка тебе свой использованный золотой ершик от унитаза подарит за труды??
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:35
Ну а если уж в России бунт поднимется, то бунт будет как обычно – бессмысленным и беспощадным.

И в первую очередь мочить будут конечно «либералов» на местах. Потому что путинцы по крайней мере полицаями прикрываться будут и другими органами.

Так что граждане «либералы» – не будите лихо пока тихо.
Сергей Б 444
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Сегодня в 14:37
Я же тебе сказал, завтра приходи, может и покормлю бисером в зависимости от настроения.

На сегодня для тебя бисер закончился.
Сергей Б tdn
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Сегодня в 14:38
А тебе бисер я вообще не обещал даже. Не проси.
444 Сергей Б
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Сегодня в 14:39
Ты, Сереженька, не мечтай о бунте своих фашистов-штурмовиков. Эти только под охраной полицаев бунтуют за власть и его величество.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:40
Блин, это не комментарии, а стадо свиней каких-то прожорливых.
444
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Сегодня в 14:43
Живо представил себе, как по сценарию Сереги Бражникова бунтующие идут в Марьино к Навальному в панельную трешку, а не на Рублевское шоссе "проверить" дворцы путинских миллиардеров.
444 Сергей Б
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Сегодня в 14:46
Вы, Сергей, напрасно называете свои словесные испражнения с площадной руганью божественным бисером, дерьмо за конфетку выдаете.
Сергей Б 444
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Сегодня в 14:50
Ну Навальный то тоже не в панельной трешке будет прятаться, а в Германию сдриснет. Ну ты в Украину сдришнешь, если уже не от туда к рэволюции призываешь.

Козлы они на то и козлы, сами всегда в стороне.

444 Сергей Б
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Сегодня в 15:05
А ты, бесноватый в тырнете Серега, на диванчике отсидишься. Козлы они на то и козлы, сами всегда в стороне.
444 Сергей Б
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Сегодня в 15:25
Эх, Серега. Ты кого на улицах-то видишь, протестующими против путинской воровской банды (уж тут точно вместе с Навальным)? Может, расскажешь, против чего еще на 21-м году правления Путина можно протестовать? Лично ты ЗА нее тут задницу надрываешь, и то сидя на диване. Альберт со своими сталинистами тоже ЗА Путина и его придворных, вопит "мочить бунтовщиков!" Сохранность украденного у него же путинского дворца Леонову покоя не дает. "будулай алмазов" просто всеми руками за. На тов. алко - надежды никакой, этот без денег пальцем не шевельнет. Так зачем же Навальному надо будет куда-то уезжать во время выступлений против путинского режима, если он даже после попытки убийства добровольно в Россию вернулся?
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