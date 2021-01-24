Акция в поддержку Навального в Сургуте — повод задуматься

30 человек на несанкционированной политической акции (в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального) в «аполитичном» Сургуте зимой, в минус 50?
Вы серьезно?
Так было на самом деле?
Это много. Очень много. Это очень много. Это тенденция.
Это повод задуматься над тенденцией. И ситуацией.
На днях я от вполне «благонадежного» человека, от которого ничего подобного не ожидал, вдруг услышал: уж лучше Навальный.
До сих пор ровно это, только с другой фамилией, я слышал каждый раз от представителей той же «благонадёжной» социальной группы: кто, если не Путин? Уж лучше он.
Это «много». Очень «много». Это очень «много». Это «тенденция».
– Ты это сурьёзно?!
– Да, сурьёзно…
– Ну ты смотри, а то я шуток не люблю…
Ну уж, а «авторитетное» мнение человека, который сначала за Путина топил, а потом: уж лучше Навальный – полная инфантильность и недееспособность холопа неспособного решать свои проблемы. Барина давай – вдруг Навальный лучше.
Ты даже свое имя в комментариях назвать сцышь.
Думаешь на такого ссыкливого провокатора поведутся?
И в первую очередь мочить будут конечно «либералов» на местах. Потому что путинцы по крайней мере полицаями прикрываться будут и другими органами.
Так что граждане «либералы» – не будите лихо пока тихо.
На сегодня для тебя бисер закончился.
Козлы они на то и козлы, сами всегда в стороне.