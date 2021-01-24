Акция в поддержку Навального в Сургуте — повод задуматься

30 человек на несанкционированной политической акции (в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального) в «аполитичном» Сургуте зимой, в минус 50?

Вы серьезно?

Так было на самом деле?

Это много. Очень много. Это очень много. Это тенденция.

Это повод задуматься над тенденцией. И ситуацией.

На днях я от вполне «благонадежного» человека, от которого ничего подобного не ожидал, вдруг услышал: уж лучше Навальный.

До сих пор ровно это, только с другой фамилией, я слышал каждый раз от представителей той же «благонадёжной» социальной группы: кто, если не Путин? Уж лучше он.