Акция в поддержку Навального в Сургуте: итоги

23 января в 14:00 в Сургуте перед зданием городской администрации начался несанкционированный митинг в поддержку задержанного оппозиционного политика Алексея Навального. Даже мороз в 40 градусов не остановил людей, которые пожелали выразить свое мнение о политической ситуации в стране.

Все началось с катания с горки — компания студентов танцевала под музыку из блютуз-колонки. За всей происходящей ситуацией наблюдали сотрудники полиции, большая часть которых находилась в патрульных автомобилях. По мере увеличения количества митингующих на площадь вышли и полицейские во главе с заместителем начальника управления УМВД России по Сургуту Игорем Топчиевым.

Была замечена и работница администрации с розовой папкой, в которую пыталась записывать фамилии людей, проявляющих более активную позицию. Таких было несколько — например девушка, которая развернула плакат с надписью «Перемен»: ей предъявили претензию о нарушении закона в части организации и проведения митингов после чего задержали.

Девушка при этом заявляла, что она не организатор этого мероприятия.

Характерно было отсутствие несовершеннолетних — то, от чего всеми силами предостерегали на всех уровнях лидеры общественного мнения — как на городском, так и на региональном и федеральном. В Сургуте детей на митинге не оказалось: среди присутствующих собрались студенты и люди старшего возраста.

Мороз заставил всех одеться потеплее, но и здесь не обошлось без экстравагантности.

Так, один из участников пришел в ярко-оранжевом жилете. «Я пришел выразить свою позицию по отношению несправедливого суда и вообще беспредела по отношению к гражданину Российской Федерации Алексея Навального, — пояснил он корреспонденту siapress.ru. — На жилете у меня написано «Россия будущего». Сегодня верхушка, которая управляет страной, направлена более на внешнюю политику, а не на внутреннюю, для чего ее выбирал народ. В России сегодняшней мне не нравится несправедливость, прогнившая судебная система, коррупция, которая в нашей стране процветает уже 20 лет. Мне не нравится, что страна идет к упадку, все никак не может встать с колен. Поэтому я пришел выразить свое несогласие».

Без казусов не обошлось: одно из задержаний (всего их в Сургуте, кстати, было четыре) собрало зрителей не только на месте события, но и в интернете — кадры были загружены в соцсети. Так, один из митинговавших при попытке задержания внезапно решил сбежать — и собрал за собой хвост из четырех полицейских. Его догнали, повалили в сугроб, применив прием «загиб руки за спину», и отвели в патрульный автомобиль.

Число задержаний могло быть и более весомым: пока собравшиеся вели диспуты и общались с полицейскими, от заместителя начальника управления УМВД России по Сургуту Игоря Топчиева по телефону поступило распоряжение пригнать на площадь автозак «Газель» и произвести массовое задержание присутствующих. Сам полицейский, равно как и его коллеги, от общения с прессой отказался, комментировать происходящее не стал.

Раньше «Газели», однако, на площади появилась снегоуборочная техника, которая начала работу — в результате собравшиеся начали потихоньку расходиться, и через час после начала митинга задерживать и отправлять в прибывший автозак стало попросту некого. Митинг в Сургуте оказался достаточно немноголюдным и относительно мирным.