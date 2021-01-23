Как правильно поступить с ДК «Строитель» в Сургуте

«Театр начинается с вешалки», а Дворец культуры – с фасада. Функционал прежде всего. Однако о красоте здания для проходящих мимо людей тоже надо подумать. Взять метро: можно сделать «дыру в земле», лестницы и «бадью» для спуска людей под землю и платформу для посадки в бетоне – функционал выполнен. Однако люди с чувством прекрасного в нищей стране, затратив всего пять процентов от сметной стоимости функционала «подземки», создали из станций метро произведения искусства: фасады, вестибюли и платформы с архитектурой и скульптурами, в граните, бронзе и художественными люстрами. Словом создали такие музеи, что Микеланджело отдыхает.

Кстати, как функционалу ГКЦ относится подземная стоянка на 300 автомобилей? Там что танцевать дети будут? В ГКЦ дети на автомобилях приезжать будут? Это не же не торгово-развлекательный корпус.

И еще о надуманности сноса. Заключения об аварийности здания нет. Конструктив здания: плиты, арматура и сварочные швы такие же, как у пятиэтажек во 2-м микрорайоне района Нефтяников и в 8-м микрорайоне Энергетиков. Никакой реновации там не предвидится. Более того, в ответ на «собянинскую» реновацию есть уже проведенная «сидоровская» реновация пятиэтажек. Под концепцию реновации по Александру Леонидовичу подпадает и существующий ГКЦ.

Ничего не надо сносить. Капитальный ремонт. Сохранить сквер и сохранить бюджетные деньги. Коль уж фантазии у «инициаторов сноса» не хватает, что концепцию этого городского пространства. Зачем менять «шило на мыло»?